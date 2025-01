Ομάδα δυτών ανέσυρε τον έναν από τους δύο καταγραφείς δεδομένων – τα λεγόμενα μαύρα κουτιά – από το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines που συνετρίβη κοντά στο Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, μετέδωσε το CBS News.

To επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε 64 άτομα, κατέπεσε στον ποταμό Πότομακ της Ουάσιγκτον την Τετάρτη μετά από σύγκρουση στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο, με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για δεκάδες πτώματα που ανασύρθηκαν από το σκοτεινό, σχεδόν παγωμένο νερό.

Το αεροπλάνο πλησίαζε το Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον γύρω στις 9:00 μ.μ. (02:00 GMT) αφού πετούσε από τη Γουίτσιτα του Κάνσας, όταν συνέβη η σύγκρουση. Η PSA Airlines, θυγατρική της American Airlines, η οποία εκμεταλλευόταν το αεροσκάφος Bombardier, ανέφερε ότι «υπήρχαν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος».

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τοπικές πηγές, ανέφεραν ότι ανασύρθηκαν πολλά πτώματα, με το CBS News να αναφέρει τουλάχιστον 18. Η Washington Post, επικαλούμενη δήλωση του καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ, ανέφερε ότι αρκετοί αθλητές, προπονητές και αξιωματούχοι επέβαιναν στην πτήση.

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού είπε ότι το ελικόπτερο που εμπλέκεται ήταν ένα Black Hawk που μετέφερε τρεις στρατιώτες, με την κατάστασή τους αυτή τη στιγμή άγνωστη. Βρίσκονταν σε «εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε ένας άλλος στρατιωτικός εκπρόσωπος σε δήλωση.

Μια μαζική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με δύτες να επιχειρούν στον παγωμένο ποταμό. «Θα είμαστε εκεί έξω όσο χρειαστεί και προφανώς προσπαθούμε να φτάσουμε στους ανθρώπους το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στους δημοσιογράφους η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Muriel Bowser.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Ουάσιγκτον Τζον Ντόνελι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης, συνολικά περίπου 300 άτομα, εργάζονταν σε «εξαιρετικά σκληρές» συνθήκες και έδωσε ελάχιστες ενδείξεις ότι περίμεναν να βρουν κάποιον ζωντανό.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Ari Schulman οδηγούσε στο σπίτι όταν είδε αυτό που περιέγραψε ως «ένα ρεύμα από σπινθήρες» από πάνω. «Αρχικά είδα το αεροπλάνο και φαινόταν εντάξει, κανονικό. Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί», είπε στο CNN. «Τρία δευτερόλεπτα αργότερα, και σε εκείνο το σημείο είχε πάρει κλίση προς τα δεξιά… Μπορούσα να δω το κάτω μέρος του, ήταν φωτισμένο με ένα πολύ έντονο κίτρινο χρώμα και υπήρχε μια ροή σπινθήρων από κάτω του», πρόσθεσε ο Schulman.

Οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να συνδυάσουν τις τελευταίες στιγμές των αεροσκαφών πριν από τη σύγκρουσή τους, συμπεριλαμβανομένης της επαφής με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς και της απώλειας ύψους από το επιβατικό αεροσκάφος.

Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρώτησαν το εμπορικό αεροσκάφος που έφτανε αν μπορούσε να προσγειωθεί στον κοντύτερο διάδρομο 33 του αεροδρομίου και οι πιλότοι είπαν ότι μπορούσαν. Στη συνέχεια οι ελεγκτές έδωσαν άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στον διάδρομο 33. Οι ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροπλάνο προσάρμοσε την προσέγγισή του στο νέο διάδρομο.

Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ρώτησε το ελικόπτερο αν είχε οπτική επαφή με το αεροπλάνο που έφτανε. Ο ελεγκτής έκανε άλλη μια κλήση μέσω ασυρμάτου στο ελικόπτερο λίγα λεπτά αργότερα: «Το PAT 25 περνάει πίσω από το CRJ». Δευτερόλεπτα μετά από αυτό, τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν.

Ο ραδιοαναμεταδότης του αεροπλάνου σταμάτησε να εκπέμπει περίπου 2.400 πόδια πριν από τον διάδρομο προσγείωσης, περίπου πάνω από τη μέση του ποταμού. Βίντεο από μια κάμερα παρατήρησης στο κοντινό Κέντρο Κένεντι έδειξε δύο σειρές φώτων που ταιριάζουν με αεροσκάφη που φαίνεται να ενώνονται σε μια μπάλα φωτιάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε επίσημη δήλωση ότι είχε «ενημερωθεί πλήρως» και είπε για τα θύματα, «ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους».

Όμως, λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την καταστροφή — και ενώ άλλοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι περίμεναν να ξεδιπλωθούν οι έρευνες — επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασκήσει κριτική στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε μια τέλεια και συνηθισμένη γραμμή προσέγγισης προς το αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο πήγαινε κατευθείαν στο αεροπλάνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια καθαρή νύχτα, τα φώτα στο αεροπλάνο έλαμπαν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Γιατί δεν ανέβηκε ή δεν κατέβηκε το ελικόπτερο ή δεν γύρισε. Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να ρωτήσει αν είδαν το αεροπλάνο. Αυτή είναι μια κακή κατάσταση που φαίνεται ότι έπρεπε να είχε αποτραπεί» πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διέταξε την απαγόρευση πτήσεων όλων των αεροπλάνων στο Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον και το αεροδρόμιο δεν επρόκειτο να ανοίξει ξανά μέχρι τις 11:00 π.μ. (16:00 GMT) την Πέμπτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines εξέδωσε μια δήλωση μέσω βίντεο στην οποία εξέφρασε «βαθιά θλίψη», ενώ ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ από το Κάνσας χαρακτήρισε τη σύγκρουση «τίποτα λιγότερο από εφιάλτη».

