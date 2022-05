Η Nespresso σάς καλωσορίζει στη νέα εποχή Nespresso on the go!

Ο αγαπημένος σας καφές Nespresso εξελίσσεται σε μοναδική εμπειρία στο χέρι και σας ακολουθεί στην πόλη. Γι’ αυτό, η ανανεωμένη Nespresso Boutique Γλυφάδας γίνεται τώρα το ιδανικό σημείο για να επιλέξετε το blend που σας εμπνέει και να το απολαύσετε στον δρόμο.

Εκλεκτές ποικιλίες από τη Γουατεμάλα, το Περού έως και την Ινδία δίνουν ζωή στα πιο γευστικά Signature Coffees και αναβαθμίζουν την καθημερινότητά σας όπως μόνο ο premium καφές μπορεί. Από τις κλασικές επιλογές, μέχρι τα ακαταμάχητα ζεστά και κρύα Latte με καραμέλα, πραλίνα, αμύγδαλο και μαστίχα ή τα φρουτένια Spritzer με γκρέιπφρουτ, μάνγκο και passion fruit, η απόλαυση εκτοξεύεται, πιο πληθωρική από ποτέ!

Επειδή, όμως, ο τέλειος καφές είναι αυτός που συνοδεύεται από το κατάλληλο σνακ, η Nespresso εμπιστεύτηκε τους βραβευμένους με 2 αστέρια Michelin, Chefs, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκο Ρούσσο, για να δημιουργήσουν ένα exclusive snack menu με γεύσεις που ταιριάζουν ιδανικά με καφέ. Η εξαιρετική πρώτη ύλη συναντά τους ευρηματικούς γευστικούς σχεδιασμούς που εμπνεύστηκαν οι δύο Chefs σε μία σύνθεση που περιλαμβάνει σοκολάτα, μπισκότο, δημητριακά, φρούτα και superfoods. Η αγάπη για τον ποιοτικό καφέ και η υψηλή γαστρονομία στον πιο πετυχημένο συνδυασμό!

Το project Nespresso on the go επιμελήθηκε εικαστικά ο καλλιτέχνης, Φίλιππος Θεοδωρίδης, αντλώντας έμπνευση από την αισιοδοξία και τη χαλαρότητα που προκαλεί το άρωμα ενός υπέροχου καφέ. Αρμονικές φόρμες και μια μοντέρνα χρωματική παλέτα δημιουργούν ένα αισθητικό περιβάλλον που συνδέεται με τη χαρά και τις ξέγνοιαστες βόλτες κάτω από τον ήλιο. Το σύμπαν του Nespresso on the go περιμένει να το ανακαλύψετε. Time to go on the go!