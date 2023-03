Ο Αντετοκούνμπο έκλεισε τη συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Εκτός παρκέ και σε έναν διαφορετικό ρόλο εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Παρασκευή. Ο Giannis βρέθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εκεί που χτυπάει η καρδιά της αμερικανικής οικονομίας και μαζί με τα στελέχη της εταιρίας Calamos του Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία Τζον Κουδούνης, είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει το κουδούνι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ανταλλαγής των μετοχών.

Μαζί με τον Giannis ήταν και τα αδέρφια του, ο Θανάσης και ο Άλεξ.

The NYSE welcomes @Calamos and Giannis Antetokounmpo in celebration of the Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF $SROI@Giannis_An34 https://t.co/Rcf9JKxnqB