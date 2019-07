Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση

Τη δεδηλωμένη εξασφάλισε το βράδυ της Δευτέρας η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην προβλεπόμενη, από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, την κυβέρνηση ψήφισαν οι 158 βουλευτές της ΝΔ. Την καταψήφισαν οι 142 βουλευτές της Aντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ 25).

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε για τη φωτεινή Ελλάδα που όλοι αξίζουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Η ψηφοφορία έγινε δι' εκφωνήσεως.

Στην τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης μίλησαν 108 βουλευτές, έξι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, δύο πρώην πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, 33 υπουργοί και για δύο φορές οι έξι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δηλαδή συνολικά μίλησαν 155 ομιλητές, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας.

Στις δύο διαδικασίες επί προγραμματικών δηλώσεων που διεξήχθησαν το 2015, είχαν μιλήσει 74 και 99 βουλευτές αντιστοίχως.

Ο συνολικός χρόνος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ήταν 31 ώρες. Η προηγούμενη συζήτηση επί προγραμματικών δηλώσεων διήρκησε 29 ώρες. Η μέση διάρκεια των συζητήσεων επί προγραμματικών δηλώσεων που διεξήχθησαν μεταπολιτευτικά και εκτυλίχθηκαν εντός των τριών ημερών, ήταν περίπου 20 ώρες.

K.Μητσοτάκης: Η χώρα αποκτά σταθερότητα και αξιοπιστία

«Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι κάτι επιτέλους αλλάζει σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία από το βήμα της Βουλής σχολιάζοντας μάλιστα ότι το κλίμα στις προγραμματικές δηλώσεις ήταν ήπιο. «Χαιρετίζω την εκδήλωση πολιτικού πολιτισμού» δεν υπήρξαν άγονες αντιπαραθέσεις, είπε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα αποκτά σταθερότητα στο εσωτερικό και αξιοπιστία στο εξωτερικό», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «ο λαός μας εμπιστεύθηκε. Η ευθύνη μας είναι βαριά. Δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να περάσει ούτε μια μέρα που δεν θα αξιοποιήσω για να κάνω την ζωή των Ελλήνων καλύτερη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «τώρα είναι ώρα να κάνουμε πραγματικότητα την Αυτοδύναμη Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ενωμένοι μπορούμε, και θα το κάνουμε».

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται αμέσως και ψηφίζεται ως κατεπείγον την ερχόμενη εβδομάδα, επανέλαβε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι ο «νέος εκλογικός νόμος προσφέρει αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα. Ναι, κύριε Τσίπρα, όταν ένα κόμμα παίρνει 40% δικαιούται να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο».

«Είχα πει ότι η μείωση πλεονασμάτων θα είναι εφικτή όταν αποδείξουμε έμπρακτα την μεταρρυθμιστική μας δυναμική», υπογράμμισε και τόνισε ότι «τα έφερε έτσι που βρίσκονται στη Βουλή, το δίδυμο της καταστροφής του α' εξαμήνου του 2015. Συμβουλές από εσάς για διαπραγμάτευση αυτή η παράταξη, που στάθηκε όρθια, ενώ εσείς κάνατε κωλοτούμπα στη συνέχεια, δεν δέχεται».

Τόνισε δε ότι «παιδεία και υγεία καθίστανται απόλυτες προτεραιότητες», ενώ σημείωσε ότι θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στις προσλήψεις αναπληρωτών όπως και οι προσλήψεις που έχουν προαναγγελθεί για την ασφάλεια.

«Η ασφάλεια είναι για μας απόλυτη προτεραιότητα. Οι φυλακές γίνονται πάλι φυλακές... αναγκαζόμαστε να πάρουμε αυτό το μέτρο γιατί θα πατάξουμε το έγκλημα μέσα στις φυλακές (..) θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είναι οι πολίτες ασφαλείς», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως καταργείται αμέσως το άσυλο της «ανομίας» στα Πανεπιστήμια και κάλεσε το ΚΙΝΑΛ να ξεκαθαρίσει τη θέση του καθώς όπως είπε ακούγονται ψίθυροι ότι σκέφτεται να αλλάξει θέση.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που έχει δεχθεί για αλλαγή στάσης στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών τονίζοντας ότι είχε πει από το βήμα της Βουλής «ότι η Συμφωνία ήταν μια κακή συμφωνία», είχε προειδοποιήσει όμως ότι άπαξ και κυρωθεί δεν αλλάζει μονομερώς.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι θα δώσει μάχη για την ονομασία των προϊόντων και πως θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος και τις διαπραγματεύσεις για να κερδίσει η χώρα όσο το δυνατόν περισσότερα.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τσίπρας: Μακάρι η μεταμόρφωση της Ν.Δ. να συνιστά δείγμα στροφής στον πολιτικό πολιτισμό

Το ήπιο κλίμα που κυριάρχησε νωρίτερα στη Βουλή σχολίασε κατά την ομιλία του, αργά το απόγευμα της Δευτέρας στο κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας και επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία. «You can't teach an old dog, new tricks (δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα)» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας επεχείρησε να αντικρούσει τη μομφή του αντιπάλου του ότι ο ίδιος (ο κ. Τσίπρας δηλαδή) είναι λαϊκιστής.

Παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο CNN και τη φράση του ότι νικήθηκε ο λαϊκισμός και η ακροδεξιά, ο κ. Τσίπρας απάντησε:

«Για την ακροδεξιά, θα το πάρω μόνο ως κακόγουστο αστείο με τόσα στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού δίπλα σας.

Για τον λαϊκισμό ωστόσο, αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω (…) και κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό και κλείναμε μια αξιολόγηση, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία.

Και ενώ το γνωρίζατε ότι θα πετύχουμε τους στόχους διαμηνύατε και προβλέπατε συνεχώς ότι θα έρθουν δεινά, ότι δε θα βγουν πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί ο δημοσιονομικός κόφτης και άλλα πολλά. Ο οποίος κόφτης δεν εφαρμόστηκε ποτέ αλλά εσείς τον προτείνατε να γίνει θεσμός απαράβατος στο Σύνταγμα της χώρας».

«Αργότερα όταν καταλάβατε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αρχίσατε τη θεωρία ότι όχι μόνο δε βγαίνουμε αλλά ότι υπογράψαμε και τέταρτο. Ποντάροντας ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και όταν ούτε αυτό σας βγήκε, αρχίσατε τη θεωρία ότι ποτέ δε θα βγούμε στις αγορές. Για όλα αυτά αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε την αυτοκριτική σας;», ρώτησε τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας για να συμπληρώσει:

«Επί τέσσερα χρόνια ψεύτες μας ανεβάζατε ψεύτες μας κατεβάζατε. Παραβλέποντας σκόπιμα ότι ήμασταν η μόνη κυβέρνηση σε περίοδο μνημονίων που έθεσε τον εαυτό της στη κρίση του λαού, το Σεπτέμβρη του ‘15, με τη Συμφωνία πάνω και όχι κάτω από το τραπέζι.

Μας κατηγορήσατε ακόμη για τη τραγωδία στο Μάτι. Φτάσατε στο πιο ακραίο σημείο τυμβωρυχίας. Αλλά μετά δεν είχατε κανένα πρόβλημα να πάρετε στη κυβέρνησή σας τον αρχηγό της αστυνομίας που χειρίστηκε τη τραγωδία.

Και το χειρότερο όλων: Αγκαλιάσατε τον εθνολαϊκισμό, γίνατε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας και υιοθετήσατε απόψεις που προφανώς δεν πιστεύατε.

Και το αποδεικνύετε τώρα. Όλα τα κάνατε για ψηφοθηρικούς λόγους. Δώσατε κάλυψη στον εθνικισμό, το μίσος, το διχασμό. Τα κάνατε όλα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν αφήσατε τίποτα να μην κάνετε», κατηγόρησε τον πολιτικό του αντίπαλο και πρόσθεσε: «Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι νικήσατε και το λαϊκισμό; Εντάξει πάει πολύ.

Εσείς λοιπόν δε νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε και τον κάνατε κινητήρια δύναμη της πολιτικής σας επικράτησης. Και αυτή η επιλογή σας θα σας ακολουθεί».

Κεραμέως: Αυξάνουμε τον προϋπολογισμό για την Παιδεία - Καταργούμε το άσυλο και βάζουμε τέλος στους αιώνιους φοιτητές

Από τις ομιλίες των υπουργών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα ξεχώρισε αυτή της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η οποία εστίασε σε έξι βασικούς στόχους της κυβέρνησης.

Η Ν. Κεραμέως ξεκαθάρισε πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει αποφασίσει να βάλει ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, να επιστρέψει την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τόνισε πως στόχος είναι η κατάργηση του «κακώς εννοούμενου» ασύλου.

Ο υπουργός των Εξωτερικών, Ν. Δένδιας έστειλε πολλαπλά μηνύματα σε Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία και μεταξύ άλλων επανέλαβε πως σκοπός της κυβέρνησης είναι να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας των Πρεσπών.

Ν. Παναγιωτόπουλος: «Αυτονόητο ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε αμφισβητήσεις κυριαρχικών μας δικαιωμάτων»

Κατά την ομιλία του υπουργός Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλος δήλωσε πως η χώρα μας παρακολουθεί στενά «τις ενέργειες και τις συμπεριφορές της Τουρκίας στην περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου», συμπεριφορές που όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «μας προβληματίζουν σοβαρά όχι μόνο εμάς, αλλά και τις άλλες συμμαχικές χώρες».

Ειδική αναφορά στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τσιάρας δηλώνοντας ότι «θα υπάρξει αυστηροποίηση του πλαισίου για καταδικασμένους αμετανόητους τρομοκράτες». Μιλώντας στην ηγεσία της Δικαιοσύνης επεσήμανε πως οι επιλογές θα γίνουν με αξιοκρατία και σεβασμό στην ιεραρχία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκτιμά ότι υπήρξε χειραγώγηση της Δικαιοσύνης από την προηγούμενη κυβέρνηση ενώ υπογράμμισε πως οι εργασίες στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν εντός του 2019.

Χατζηδάκης: Οι δύο πυλώνες του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ

Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τα μέτρα στήριξης και εξυγίανσης της ΔΕΗ διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές και ότι θα ενισχυθεί η ρευστότητα της επιχείρησης «κυνηγώντας τα μεγάλα ψάρια και εισπράττοντας από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές – μόλις 60.000 καταναλωτές χρωστούν περίπου 800 εκατ. στην εταιρεία».