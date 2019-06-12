Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ εν όψει των εκλογών

Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ εν όψει των εκλογών

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων με το Κίνημα Αλλαγής για τις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.

Κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, τόνισε πως το Κίνημα ζητεί ισχυρή λαϊκή εντολή εν όψει της κρίσιμης μάχης των εκλογών.

Αναλυτικά τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ:

Ν. ΕΒΡΟY:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

N. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ

ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:

ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:

ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):

ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:

ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019, 20:18