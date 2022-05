Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τα θύματα από πυρκαγιά σε κτήριο στο Νέο Δελχί

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα από τη φρικτή πυρκαγιά σε κτήριο στο Νέο Δελχί της Ινδίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή της θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας.

Our thoughts are with the victims of the horrible fire in a building in #NewDelhi, #India.

We extend our heartfelt condolences to the victims’ loved ones & wish a swift recovery to the injured.

At this time of sorrow, #Greece stands in solidarity w/ the people & gov't of #India pic.twitter.com/ZqJbYOhoMj