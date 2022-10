Συλλυπητήριο μήνυμα του ΥΠΕΞ για τα αιματηρά επεισόδια στην Ινδονησία

Εκφράζουμε τη «θλίψη μας για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με την κυβέρνηση και το λαό της φίλης χώρας Ινδονησίας».

Deeply saddened by the tragic loss of life in a soccer match in #Indonesia. Our heartfelt condolences to the bereaved families & wishes for a swift recovery to the injured. Our thoughts are with the government and people of our friend Indonesia pic.twitter.com/Z4tmJ03ntM