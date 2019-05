«Μεταμορφώσεις του Οβίδιου» από τους C. for Circus στην Πειραιώς 260

Μία νέα ομάδα που έχει αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό, ανοίγει το πρόγραμμα της Πειραιώς 260. Οι C. for Circus, που μόλις συμπλήρωσαν 10 χρόνια κοινής πορείας, είναι από τις ομάδες που ξεχώρισαν για την πρωτότυπη και ουσιαστική προσέγγιση στα έργα που πολύ προσεκτικά επιλέγουν να ανεβάσουν. Η ομαδική δουλειά, η έντονη μουσικότητα (συνθέτουν, παίζουν και τραγουδούν), η φρέσκια ματιά και η πηγαία έμπνευση, τους οδήγησαν σε απανωτές παρατάσεις και sold out στην παράσταση του περασμένου χειμώνα. Για το Φεστιβάλ Αθηνών, προσεγγίζουν τις «Μεταμορφώσεις του Οβίδιου», μεταφέροντάς μας στη μοναδική μαγική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις παραστάσεις τους.

Ο Οβίδιος, στις Μεταμορφώσεις, περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου από τις απαρχές του: τη φύση, το αναπόδραστο της ερωτικής έλξης, τον πόθο και τον πόνο, τον δόλο έως και τη στιγμή της αποκτήνωσης. Το κοινό σε όλα αυτά είναι η λύση που δίνει ο ίδιος ο ποιητής για να διατηρηθεί η ισορροπία: η μεταμόρφωση. Γεγονός αναπάντεχο, θαυμαστό, που συμβαίνει στο πιο κρίσιμο σημείο, τη στιγμή, δηλαδή, που τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Όταν τίποτα απολύτως δεν μπορεί πια να συνεχίσει όπως πριν. Τη στιγμή ακριβώς που η βαθύτερη, ακατανίκητη ανάγκη για συνέχεια επιβάλλει μια ψυχική αλλαγή.



Η επιβολή της δύναμης, καταλύτης των περισσότερων ιστοριών, είναι συνήθως ανδρικό ή θεϊκό προνόμιο. Είτε με τη μορφή της ζήλιας, είτε με τη μορφή του πόθου, είτε με τη μορφή της εκδίκησης, είτε με τη μορφή της βίας, έχει ως θύμα τον αδύναμο − συχνά τη γυναίκα. Ο Οβίδιος, επεμβαίνοντας με ποιητικό τρόπο στον χρόνο, δίνει τη λύση και μεταμορφώνει τα θύματα σε δέντρα, πουλιά ή ζώα και, εντέλει, σε αιώνια σύμβολα.



Στην πραγματική ζωή, εν απουσία ποίησης, συντελούνται μεταμορφώσεις; Ένα θύμα βίας μένει θύμα βίας στην αιωνιότητα; Με ποια μορφή; Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που έγιναν αρκούδες ή αστέρια; Η ομάδα C. for Circus, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, έχει διαμορφώσει τη δική της σκηνική ταυτότητα με κύριο στοιχείο τη διαρκή παρουσία επί σκηνής, όλων των ηθοποιών οι οποίοι παίζουν ζωντανά μουσική που συνθέτουν οι ίδιοι. Στόχος της παραμένει η από κοινού διαμόρφωση του σκηνικού αποτελέσματος, με τη σύνθεση του προσωπικού υλικού που καταθέτει ο κάθε ερμηνευτής. Στο παρόν εγχείρημα αποπειράται να εξελίξει τον τρόπο δουλειάς της στην κίνηση και να προσεγγίσει τον ποιητικό λόγο του Οβίδιου μέσα από τη χορικότητα.



Σκηνοθεσία: Ειρήνη Μακρή, Παύλος Παυλίδης

Δραματουργική επεξεργασία: Ελίνα Μαντίδη

Μουσική: C. for Circus

Μουσική επιμέλεια: Βαλέρια Δημητριάδου

Βοηθός σκηνοθέτρια: Κατερίνα Αδαμάρα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεσίλια Τσελεπίδη

Επιμέλεια κίνησης: Δρόσος Σκότης

Σκηνικά - Κοστούμια: Τζίνα Ηλιοπούλου, Λίνα Σταυροπούλου

Επικοινωνία: Ελεάννα Γεωργίου

Φωτογραφία: Σπύρος Χατζηαγγελάκης



Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Δημήτρης Κίτσος, Μαρία-Ελισάβετ Κοτίνη, Χρύσα Κοτταράκου, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Ρουστάνη, Αθηνά Σακαλή, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.



Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019.

Πειραιώς 260 – Κτήριο Ε

30 Μαΐου 2019

Πέμπτη

21:00

31 Μαΐου 2019

Παρασκευή

21:00

1 Ιουνίου 2019

Σάββατο

21:00

2 Ιουνίου 2019

Κυριακή

21:00

30 Μαΐου 2019 - 2 Ιουνίου 2019

Εισιτήρια

Ζώνη Α: 15€ ενιαία | 10€ φοιτητικό, άνω των 65 ετών

Ζώνη Β: 10€ ενιαία | 5€ φοιτητικό, άνω των 65 ετών

Ανέργων: 5€ έκδοση εισιτηρίων μόνο από τα εκδοτήρια ΕΦ - Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

ΑμεΑ: 5€ κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr