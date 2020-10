400 φωτογραφίες από οκτώ κλασικές ταινίες διαθέτει δωρεάν το Studio Ghibli

Επιθυμούμε φωτογραφία από ταινία του Studio Ghibli για wallpaper στον υπολογιστή μας, να την κάνουμε αφίσα, να την τυπώσουμε σε T-shirt ή καρτ ποστάλ, να τη στείλουμε σε αγαπημένο πρόσωπο; Το ιαπωνικό στούντιο ταινιών κινούμενων σχεδίων - το οποίο ανέκαθεν επιδίωκε να έχει τον πλήρη έλεγχο των εμπορευμάτων που διαθέτει - εξέπληξε, προσφέροντας δωρεάν για downloading 400 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (1920x1080 jpgs) από οκτώ κλασικές ταινίες του.

Και θα ακολουθήσουν και άλλες. Μπορούμε να τις κάνουμε ό,τι θέλουμε, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό που θέτει ο παραγωγός Τόσι Σουζούκι: «Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τις ελεύθερα εντός του πλαισίου της κοινής λογικής».

Δεν διατίθενται μόνο φωτογραφίες από όλες τις κλασικές ταινίες. Πέραν των διάσημων «Spirited Away» και «Ponyo», προσφέρεται υλικό από ταινίες που είχαν εξαιρετικά σύντομη παρουσία σε κινηματογραφικές αίθουσες, όπως οι «Tales from Earthsea» (2006), «From Up on Poppy Hill» (2011) και «When Marnie Was There» (2014). Βεβαίως το Netflix και το HBO Max δίνουν σε streaming σχεδόν όλον τον κατάλογο.