Η Σιλό Τζολί-Πιτ μεγάλωσε και ομόρφυνε

Είναι το πρώτο βιολογικό παιδί της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Όταν ήρθε στον κόσμο, η Σιλό είχε ήδη δύο αδέλφια. Η σούπερ σταρ μαμά της είχε υιοθετήσει τον Μάντοξ (γεννημένος στην Καμπότζη) και τη Ζαχάρα (καταγωγή από την Αιθιοπία). Μόλις έναν χρόνο μετά τη Σιλό υιοθετήθηκε ο Παξ από το Βιετνάμ. Οι πρώην «Brangelina» απέκτησαν το 2016 και τα δίδυμα Βιβιέν και Νοξ.

Το ενδιαφέρον για τα παιδιά των Τζολί-Πιτ έχει αυξηθεί από τότε που ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, αν και η Σιλό από πολύ μικρή απασχόλησε τον Τύπο, ίσως επειδή ήταν το πρώτο παιδί που μοιράστηκε τα αξιοζήλευτα χαρακτηριστικά των γονιών της ή ίσως επειδή από μικρή έχει μία τολμηρή ή ανορθόδοξη αίσθηση της μόδας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, η Σιλό ξεχωρίζει.



Η Αντζελίνα και ο Μπραντ, για να αποφύγουν τα μέσα ενημέρωσης, έφυγαν από τις ΗΠΑ και ταξίδεψαν στο Σβακοπμούντ της Ναμίμπια για να περιμένουν τη γέννηση της κόρης τους.



Η Σιλό έκανε το φωτογραφικό της ντεμπούτο τον Ιούνιο του 2006, όταν οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στις σελίδες του περιοδικού People και Hello. Σύμφωνα με τους The New York Times, δόθηκε το ποσό των 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων για τις φωτογραφίες. Ωστόσο το περιοδικό το αμφισβήτησε. Τα χρήματα λέγεται ότι διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ