Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ πανηγύρισαν για τη νίκη του Λούλα

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι μεταξύ των πολλών προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ που ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο αριστερός πρώην ηγέτης της χώρας, κέρδισε τις εκλογές έναντι του ακροδεξιού νυν προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξει η πορεία της ιστορίας, όχι μόνο για τη Βραζιλία και τον Αμαζόνιο, αλλά και για τον κόσμο».

Ο Ντι Κάπριο, γνωστός για την ακτιβιστική του δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, εισήλθε σε διαμάχη με τον Μπολσονάρο το 2019, αφού ο τότε πρόεδρος διατύπωσε έναν εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό ότι ο ηθοποιός «πλήρωσε» για τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

