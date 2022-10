Συρία: Ένα σπάνιο, τεράστιο ψηφιδωτό της ρωμαϊκής εποχής βρέθηκε στην Αλ Ραστάν

Οι συριακές αρχές αποκάλυψαν την Τετάρτη ένα ψηφιδωτό της ρωμαϊκής εποχής, που ανάγεται στον 4ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται ένα «από τα πιο σπάνια» και «πιο πλήρη» που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Το ψηφιδωτό, ηλικίας 1.600 ετών, βρέθηκε στην πόλη Αλ Ραστάν, στην επαρχίας Χομς της κεντρικής Συρίας. Η Αλ Ραστάν είναι χτισμένη στην τοποθεσία όπου βρισκόταν κάποτε η ελληνιστική πόλη Αρέθουσα.

Το ψηφιδωτό εικονίζει μια «σπάνια σκηνή» στην οποία «διακρίνονται καθαρά οι λεπτομέρειες και τα ονόματα των Ελλήνων βασιλέων και ηρώων που συμμετείχαν στον πόλεμο της Τροίας», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαμάμ Σάαντ, ο διευθυντής ανασκαφών και αρχαιολογικών μελετών στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων.

«Δεν διαθέτουμε κανένα παρόμοιο ψηφιδωτό», πρόσθεσε ο Σάαντ, σημειώνοντας ότι αν και το έργο αυτό «δεν είναι το αρχαιότερο» στη Συρία, είναι όμως «το πληρέστερο και το σπανιότερο».

«Το τμήμα που έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα έχει μήκος 20 μέτρα και πλάτος 6», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα που δεν έχουν ακόμη έρθει στο φως.

Πρόκειται για το ένατο ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο.

Η Συρία, μια χώρα-χωνευτήρι πολλών πολιτισμών ανά τις χιλιετίες, από τους Χαναναίους μέχρι τους Ομεϋάδες και ενδιάμεσα τους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς, διαθέτει άφθονους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Ορισμένοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε το 2011.

Στην πόλη Χομς, η Εκκλησία Ουμ αλ Ζινάρ κάηκε και το τέμενος Χαλίντ Ιμπν αλ Ουάλιντ υπέστη ζημιές ενώ από τη Ραστάν κλάπηκαν ψηφιδωτά.

