Tα best sellers βιβλία του σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Tα best sellers βιβλία του σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς «Είμαστε μία οικογένεια» και «Υπόσχομαι» κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 9 Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Creamy W Books..

«Είμαστε μια οικογένεια» Λεμπρόν Τζέιμς

«Για κάθε παιδί, το Χουπ Γκρουπ

είναι κάτι περισσότερο από µια απλή ευκαιρία.

Είναι µια απόδραση, ένα όνειρο, µια οικογένεια.»

Ο Λεµπρόν Τζέιµς, σούπερ σταρ του ΝΒΑ και δύο φορές χρυσός Ολυµπιονίκης, έχει γίνει ένα παγκόσµιο πρότυπο. Μέχρι σήµερα, ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγματα του Τζέιµς είναι το άνοιγµα του σχολείου PROMISE Foundation, το οποίο εξυπηρετεί παιδιά στη γενέτειρά του, το Άκρον του Οχάιο.



Το «Είµαστε µια Οικογένεια», το οποίο έγραψε ο Λεµπρόν Τζειµς µε την Αντρέα Γουίλιαµς, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για µαθητές της µέσης εκπαίδευσης και αφορά πέντε νέους φίλους που έρχονται µαζί για να σώσουν τη σεζόν µπάσκετ.



Ο Τζέιντεν Καρ εκπαιδεύεται όλο το καλοκαίρι για να είναι έτοιµος για το Χουπ Γκρουπ - το δωρεάν πρόγραµµα µπάσκετ µετά το σχολείο όπου ξεκίνησε ο ήρωάς του, ο σούπερ σταρ του NBA, Κέντρικ Κινγκ. Αλλά όταν ο αγαπηµένος του προπονητής του λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει Χουπ Γκρουπ φέτος, ο Τζέιντεν είναι συγκλονισµένος. Και δεν είναι ο µόνος. Η κόρη του προπονητή Μπεκ, η Ταµίκα, σχεδίαζε να είναι το πρώτο κορίτσι που ξεκίνησε ποτέ για την οµάδα. Ο Κρις Κινγκ, ο µοναδικός ανιψιός του Κέντρικ, πέρασε το καλοκαίρι καµαρώνοντας ότι ο θείος του ερχόταν σπίτι µόνο για να τον παρακολουθήσει να παίζει. Για τον Άντονι Πίρσον, το Χουπ Γκρουπ υποτίθεται ότι ήταν η διέξοδός του από τα προβλήµατα. Και για τον Ντέξτερ Ντόνιελ, το Χουπ Γκρουπ ήταν η ευκαιρία του να γίνει τελικά µέλος µιας οµάδας, αντί να παρακολουθεί απλώς από τις κερκίδες.



Για κάθε παιδί, το Χουπ Γκρουπ είναι κάτι περισσότερο από µια απλή ευκαιρία. Είναι µια απόδραση, ένα όνειρο, µια οικογένεια. Τώρα οι προοπτικές τους µοιάζουν αδύνατες. Αποφασισµένοι να πετύχουν, οι πέντε νέοι φίλοι δουλεύουν σκληρά για να σώσουν τη σεζόν τους και για να αποδείξουν ότι µερικές φορές το µόνο που χρειάζεται είναι πίστη και προσπάθεια.



Πρόκειται για µια εµπνευσµένη, πρωτότυπη ιστορία από τον σούπερ σταρ του NBA Λεµπρόν Τζέιµς και την διάσηµη συγγραφέα Αντρέα Γουίλιαµς που διοχετεύει τις πολλές σχετικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν πολλά νέα παιδιά.





«I Promise»

«Nothing is given. Everything is earned»

LeBron James

A New York Times Bestseller!

An Amazon Best Book of the Year!

A B&N Best Book of the Year!

An Instant Indie Bestseller!

To παγκόσµιο Bestseller και βραβευµένο παιδικό βιβλίο του πασίγνωστου, ταλαντούχου και πολυβραβευµένου µπασκετµπολίστα του NBA Λεµπρόν Τζέιµς και της βραβευµένης µε Geisel Honor εικονογράφου Nina Mata, παρουσιάζεται στην ελληνική γλώσσα από την CREAMY W BOOKS, από τις 9 Δεκεμβρίου.



O Λεµπρόν Τζέιµς, εµπνευσµένος από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος του «I Promise» γράφει το οµώνυµο βιβλίο του και απευθύνεται αποκλειστικά στους αγαπηµένους µας λιλιπούτειους αναγνώστες, που βρίσκονται για πρώτη φορά στις τάξεις του δηµοτικού σχολείου και θέλουν να νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά.



Οι υποσχέσεις του βιβλίου αποτελούν έναν οδηγό καθοδήγησης και οµαλής ένταξης στην νέα τους καθηµερινότητα και στη σχολική τους εξέλιξη. Οι υποσχέσεις αναπαρίστανται µέσα από πολύχρωµες, χαρούµενες, ζωντανές και εµπνευσµένες εικόνες παιδιών και δραστηριοτήτων µε σκοπό ο µικρός αναγνώστης να ταυτιστεί µε τους ήρωες του βιβλίου και ταυτόχρονα να τον βοηθήσουν να ακολουθήσει τα σωστά βήµατα της δικής του επετυχηµένης πορείας στο σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον.