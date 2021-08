Βραβείο ποίησης Αμάντα Γκόρμαν για μαθητές στις ΗΠΑ

Συνεργασία με την Αμάντα Γκόρμαν, την πιο νεαρή ποιήτρια που απήγγειλε ποίημα σε τελετή ορκωμοσίας προέδρου των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House για τη θέσπιση του Amanda Gorman Award for Poetry, βραβείου δημιουργικής γραφής ποίησης για μαθητές αμερικανικών δημόσιων σχολείων.

Η 23χρονη απόφοιτη του Χάρβαρντ και ποιήτρια συγκίνησε με την απαγγελία ποιήματός της «The Hill We Climb» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν τον περασμένο Ιανουάριο· πριν την έναρξη του αγώνα «Super Bowl» τον περασμένο Φεβρουάριο, έγινε το πρώτο άτομο και η πρώτη γυναίκα που απήγγειλε ποίημα (σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο, το δικό της «Chorus of the Captains»)· απασχόλησε τη δημοσιότητα η αντίδραση μέρους του κοινού και κριτικών στην απόφαση ολλανδικού εκδοτικού οίκου να προσλάβει για μετάφραση των ποιημάτων της Γκόρμαν τον/την Marieke Lucas Rijneveld, τον/την νεότερο/η συγγραφέα που έχει βραβευθεί με το βραβείο International Booker Prize (η αντίδραση πυροδοτήθηκε από δημόσια έκφραση απορίας από τη Μαύρη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Janice Deul για ποιον λόγο επελέγη Λευκό άτομο για τη μετάφραση και όχι μια νεαρή Μαύρη, όπως είναι η Γκόρμαν).

Η Αμάντα Γκόρμαν είναι υπέρμαχος του περιβάλλοντος, της φυλετικής ισότητας και της δικαιοσύνης ως προς το φύλο. Το πρώτο της εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, με τίτλο «Change Sings» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και η ποιητική συλλογή της «Call Us What We Carry», τον Δεκέμβριο. Το Amanda Gorman Award for Poetry είναι βραβείο δημιουργικής γραφής – ένα από τα πέντε που δίνει ο οίκος Penguin Random House – και θα εστιάζει στην ποίηση από μαθητές δημόσιων σχολείων.

Με πρώτο βραβείο 10.000 δολαρίων, θα αναγνωρίζεται η πρωτότυπη σύνθεση από μαθητή ποιήματος στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από 1ης Οκτωβρίου 2021 έως 1ης Φεβρουαρίου 2022.

«Ως εκδότης της Αμάντα Γκόρμαν, βλέπουμε από πρώτο χέρι τον απίστευτο αντίκτυπο που έχει στους αναγνώστες η ποίησή της» είπε, σε ανακοίνωση, η Jen Loja, πρόεδρος του Penguin Young Readers. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η δουλειά της θα είναι τώρα πηγή έμπνευσης για μαθητές ποιητές σε όλη την Αμερική».

«Με τιμά η συνεργασία με τον Penguin Random House στο βραβείο τους της ποίησης για μαθητές γυμνασίου. Ως κάποια που ανακάλυψε σε νεαρή ηλικία την αγάπη να γράφει, θέλω να συνεχίσω να ενθαρρύνω αυτή την ίδια αγάπη στη νέα γενιά σπουδαίων ποιητών», δήλωσε η Γκόρμαν.

Όπως πληροφορεί το Publishers Weekly, οι νικητές του βραβείου θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο Penguin Random House Creative Writing Awards τον Ιούνιο του 2022.