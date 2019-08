Εννέα μουσικά highlights του Σεπτεμβρίου

Επιστρέφοντας από τις διακοπές μας, θα ζήσουμε έναν πολύ πλούσιο και μουσικά πολύπλευρο μήνα, με πολλαπλές επιλογές σχεδόν καθημερινά. Εμείς ξεχωρίσαμε τα πιο χαρακτηριστικά σεπτεμβριάτικα ραντεβού για να κλείσετε θέση - όπου προλαβαίνετε ακόμη.



Το ότι η προσωπικότητα του Freddie Mercury και η μουσική των Queen παραμένουν διαχρονικό στάνταρντ, που ξεπερνά τη μέση ροκ αίσθηση, είναι κάτι παραπάνω από φανερό. Οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν το μύθο γίνεται επιτυχία και μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό συμβαίνει και με την παράσταση «Queen Symphonic», η οποία θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο (7/9). Όλες οι επιτυχίες των Queen με τους Rachael Wooding, Jon Boydon, Peter Eldridge και Julie Stark, πρωταγωνιστές στην παράσταση «We will rock you» του Γουέστ Εντ, αλλά και συμφωνική ορχήστρα κάτω από την Ακρόπολη.



Μέσα σε 48 ώρες έγινε sold out η συναυλία του Andrea Bocelli στο Ηρώδειο (11/9),που διοργανώνεται από το International Foundation for Greece. Λογικό, αφού δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούσουμε live έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο. Κορυφαίος κι εμβληματικός ερμηνευτής όπερας και crossover, ο Bocelli αποτελεί μια μοναδική ερμηνευτική εμπειρία για τους θαυμαστές του, οι οποίοι θα κατακλύσουν το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.



Εκεί θα στήσουν οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού progressive rockers Archiveακόμη ένα πάρτι επί αθηναϊκού εδάφους την Παρασκευή 13/9, για το οποίο υπάρχουν ακόμη κάποια εισιτήρια.



Φυσικά, κάθε ρεκόρ της έννοιας sold out ξεπεράστηκε από τη -σκληρή για όσους ήθελαν, αλλά έμειναν έξω- πραγματικότητα των (τελικά) τριών συναυλιών των Florence + The Machine. Δύο φορές το Ηρώδειο (19 και 22/9) και μία το Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (21/9) θα γεμίσουν για να απολαύσει το κοινό την υπέροχη φωνή της Florence Welch, η οποία, παρά το hype που την ακολουθεί, συνεχίζει μια μεγάλη παράδοση γυναικείων φωνών του ροκ (που ξεκινάει από την Grace Slick των ’60s, ηρωίδα και της ίδιας).



Και μόνο λόγω του ότι έχουν διασκευάσει τόσο όμορφα το «Theme de YoYo» του Art Ensemble of Chicago, οι Motorpsycho έχουν μόνιμη θέση στο πάνθεον των σύγχρονων progressive metal ψυχεδελικών γκρουπ. Το καλό με αυτούς τους θαυμάσιους Νορβηγούς είναι ότι επαναφορτίζουν με τη μουσική τους τις παλιές και σταθερές ροκ αξίες των ’70s, ενώ παράλληλα είναι ανοικτοί σε ποικίλες καινοτόμες και πολυστιλιστικές μουσικές κατευθύνσεις. Οι Motorpsycho εγκαινιάζουν τη νέα σεζόν στο «Fuzz» (20/9).



Τα επόμενα τρία events είναι την ίδια μέρα (27/9) χωρίς αναγκαστικά να απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά. Ο Ara Malikian, ο οποίος δεν είναι απλώς ακόμη ένας βιρτουόζος βιολονίστας, αλλά ένας άνθρωπος που κυριολεκτικά σφυρηλατήθηκε μουσικά μέσα από ποικίλα στιλ, έρχεται στη χώρα μας για πρώτη φορά (Παλλάς). Αρμένικης καταγωγής, γεννημένος στον Λίβανο, κλασικά σπουδαγμένος στη Γερμανία και κάτοικος Ισπανίας πλέον, έχει δια¬μορφώσει μια πολυεθνική μουσική ταυτότητα που τον χαρακτηρίζει καλλιτεχνικά.



Το όνομα του Eric Burdon δεν χρειάζεται, φυσικά, ιδιαίτερες συστάσεις. Χαρακτηρίζει εδώ και 55 χρόνια καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τη βρετανική οπτική του κλασικού ροκ και, βέβαια, η πλούσια δημιουργική του πορεία υπογραμμίζει τη θέση του στο ουσιώδες Hall of Fame. Τώρα ο Eric συνοψίζει, τρόπον τινά, τη ζωή του και ντοκουμεντάρει την τέχνη του, δίνοντάς της έτσι τις διαστάσεις που της αρμόζουν. Μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο είναι ό,τι (της) πρέπει. Όσο για το «& The Animals»,έχει (και αυτό) την αξία του.



Με ανακοινωμένη τη συναυλία του εδώ και (σχεδόν) ένα χρόνο, ο Eros Ramazzottiέχει κατακτήσει ήδη μια θέση ψηλά στις προτιμήσεις του ευρύτερου κοινού. Έχει ξεκινήσει ήδη από τον Φεβρουάριο την περιοδεία για το καινούργιο του άλμπουμ («Vita ce n’e») και περιοδεύει στις μεγαλουπόλεις του κόσμου με την ανάλογη επιτυχία που υπαγορεύουν οι πολυάριθμες επιτυχίες του και το διαχρονικά ισχυρό ερωτικό ερμηνευτικό του πάθος. Εδώ θα τον υποδεχτούμε στο Τάε Κβον Ντο.



Ο Mario Biondi, τέλος, μας είχε επισκεφθεί προσφάτως, πάνω στην αλλαγή του χρόνου, όμως η δυναμική που χαρακτηρίζει την ιδιαίτερη soul jazz μουσική του Σικελού τραγουδιστή και performer αξίζει σίγουρα (κι ενδεχομένως απαιτεί) ένα Ηρώδειο. Έτσι στις 28/9 το αρχαίο θέατρο θα φιλοξενήσει έναν καλλιτέχνη που μπορεί πια με άνεση να τοποθετηθεί δίπλα σε ιστορικές φιγούρες, όπως αυτές των Isaac Hayes, Al Jarreau ή Lou Rawls - και αυτό δεν είναι υπερβολή! Το σίγουρο είναι ότι αυτή η βραδιά θα δώσει αυθεντικό soul παλμό στην Αθήνα.

