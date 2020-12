«Νέα εποχή» για την Μπίλι Άιλις

Η τραγουδίστρια του «Bad Guy» ανακοίνωσε στους θαυμαστές της αυτή την εβδομάδα ότι σκοπεύει να ξεκινήσει μια «νέα εποχή» στην καριέρα της.

Έχουν περάσει 21 ολόκληροι μήνες από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο βραβευμένο άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go;» - ακολουθούμενο από δύο αυτόνομα σινγκλ και το σάουντρακ της ταινίας «No Time To Die» το 2020.

Η μουσικός ανέβασε μια ιστορία στο Instagram στην οποία ανέφερε ότι δεν θα κυκλοφορήσει νέα τραγούδια εάν ο κόσμος δεν σταματήσει να σχολιάζει την εμφάνισή της.

Σας φτιάχνω ένα f… άλμπουμ», ανακοίνωσε με ένα γέλιο. «Δεν θα το κυκλοφορήσει εάν συνεχίσετε να κοροϊδεύετε τα μαλλιά μου».

Η 19χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αλλάξει το στυλ της με τα πράσινα και μαύρα μαλλιά μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Billie Eilish: The World’s A Little Blurry», που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2021. Η εκπομπή αυτή θα σηματοδοτήσει όχι μόνο την αλλαγή στα μαλλιά της άλλα «το τέλος μίας εποχής», όπως είπε.

«Θα σας δώσω μία νέα εποχή. Έχω ανακοινώσεις που πρέπει να κάνω, έχω κάποια πράγματα -», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ