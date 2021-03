Ο Justin Bieber ληστεύει τράπεζα στο βιντεοκλίπ για το «Hold On»

Στις 19 Μαρτίου κυκλοφορεί το άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber. To τραγούδι «Hold On» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ, και στο βιντεοκλίπ που δόθηκε στη δημοσιότητα o Bieber και η ηθοποιός Christine Ko υποδύονται ένα ζευγάρι που χρειάζεται χρήματα για θεραπευτική αγωγή καρκίνου της Ko γιατί η ζωή της κινδυνεύει.

Στο κλιπ που σκηνοθέτησε ο Colin Tilley, o Bieber, συμπάσχοντας και όντας σε απόγνωση, βάφει με σπρέι ένα ψεύτικο πιστόλι και ληστεύει μια τράπεζα. Ακολουθεί ένα όλο αγωνία κυνηγητό από περιπολικά της αστυνομίας, καθώς προσπαθεί να διαφύγει με τη μοτοσικλέτα του.

«I need you to hold on/Heaven is a place not too far away» τραγουδά. «We all know I should be the one to say we all make mistakes/Take my hand and hold on/Tell me everything that you need to say/’Cause I know how it feels to be someone who loses their way».

Δείτε το βίντεο:



Στο Justice, εκτός του «Hold On» περιλαμβάνονται τα «Holly» (με τον Chance the Rapper), «Lonely» (με Benny Blanco) και «Anyone» που δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ