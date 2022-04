Grammy 2022: Απόψε η τελετή για την 64η απονομή των βραβείων

Μετά την τρίμηνη αναβολή που επέβαλε η μετάλλαξη Omicron, η απονομή των Βραβείων Γκράμι θα πραγματοποιηθεί απόψε, Κυριακή, 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας.

Αν και η απήχηση του μεγάλου μουσικού θεσμού κατρακυλάει με συνέπεια τα τελευταία χρόνια, το περσινό new low ακροαματικότητας (-53%) κινητοποίησε την Ακαδημία Ηχογράφησης να ανανεώσει τις διαδικασίες εκλογής των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν στην κατάργηση των επιτροπών αναθεώρησης των υποψηφίων και την καθιέρωση δύο νέων κατηγοριών (Best Global Music Performance και Best Música Urbana Album).

Τα αργά αντανακλαστικά της Ακαδημίας είναι βέβαια αμφίβολο ότι θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν το κύρος του θεσμού που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένως για διαφθορά και αδιαφάνεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ηχηρή απουσία του Weekend από τη λίστα των υποψηφίων το 2020, με τον καλλιτέχνη να δηλώνει ότι συνεχίζει το μποϋκοτάζ της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστές

Πρωταγωνιστές της 64ης απονομής των Γκράμι θα είναι η πρωτοεμφανιζόμενη Olivia Rodrigo, το k-pop συγκρότημα BTS, η πολυπλατινένια Billie Eilish και ο τραγουδιστής ράπερ Lil Nas X.

Στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν ζωντανά στην ετήσια μουσική γιορτή, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία, θα είναι και η τραγουδοποιός/παραγωγός Μπράντι Καρλίλ και το κάντρι ντουέτο των Brothers Osborne. Οικοδεσπότης της βραδιάς, στην MGM Grand Arena, θα είναι ο κωμικός και παρουσιαστής του “The Daily Show”, Τρέβορ Νόα.

Την κάλυψη των βραβείων έχει αναλάβει το δίκτυο του CBS, ενώ, η βραδιά θα αναμεταδοθεί και μέσω live streaming στην πλατφόρμα της Paramount+.

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει

Η Lady Gaga θα είναι μία από τους καλλιτέχνες που θα ανέβει στη σκηνή και θα τραγουδήσει.

Φέτος είναι υποψήφια για πέντε βραβεία μαζί με τον Tony Bennett, με τον οποίο συνεργάστηκε το προηγούμενο φθινόπωρο στο άλμπουμ «Love For Sale».

Το «Love For Sale» είναι υποψήφιο για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ, ενώ το τραγούδι τους «I Get A Kick Out of You» είναι υποψήφιο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Συγκρότημα και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Επίσης, στην τελετή θα τραγουδήσουν: Οι BTS, η Billie Eilish, η H.E.R., ο J Balvin και η María Becerra, ο John Legend, ο Jon Batiste, ο Justin Bieber με τους Giveon και Daniel Caesar, ο Lil Nas X και ο Jack Harlow, ο Nas, η Olivia Rodrigo και οι Silk Sonic.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:



|Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί: