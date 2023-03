Cinemax Cinemas: Όλα όσα προβάλλονται από τις 16 έως τις 22 Μαρτίου

Στα Cinemax Cinemas, προβάλλονται από τις 16 έως τις 22 Μαρτίου, οι ακόλουθες ταινίες:

ΑΕΛΛΩ CINEMAX



Λ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 140 (Σταση ΗΣΑΠ Βικτώρια) Παρκινγκ 4€ (Αγ.Μελετίου 48)



210 8259974 – 2108214675 www.cinemax.gr



ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8€ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D= 9,50€



ΠΑΙΔ. ΜΑΘ.΄ΦΟΙΤ. ΑΝΩ ΤΩΝ 65 – Κ.ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΑΜΕΑ – ΓΚΟΡΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ= 6,50€



ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΙΘΟΥΣΑ 1



INSIDE: Πεμπ. – Τετ. = 20:15



65: Πεμπ. – Τετ. = 22:30



PUSSINBOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)Σαβ. Κυρ. 18:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 2



SHAZAM 2: Πεμπ.-Τετ. 19:10



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Πεμπ. – Τετ.: 21:45



ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο)Σαβ. – Κυρ.: 17:10



ΑΙΘΟΥΣΑ 3



THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ. – Τετ.: 19:00



SHAZAM 2: Πεμπτ. – Τετ.: 21:30



MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. Κυρ. 17:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 4



SCREAM 6:Πεμπ. -Τετ. 19:50



SHAZAM 2: Πεμπ. - Τετ. 22:20



ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο): 17:30

ΝΙΡΒΑΝΑ 1 & 2 CINEMAX



Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 (20μ.απο τον σταθμό Αμπελόκηποι του μετρό)

Τηλ. 2106469398 – 2106445221www.cinemax.gr



ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 8,50€



ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ.ΑΜΕΑ -ΑΝΩ ΤΩΝ 65: 7,00€



ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ - ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023



ΑΙΘΟΥΣΑ 1:



SCARLET Πεμπ. – Τετ.: 18:45



THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ.-Τετ.: 21:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 2:



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Δευτ. – Τετ.: 18:50



TAR: Πεμπ. – Τετ.: 21:30



ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο) Σαβ.- Κυρ. 16:45

NANA CINEMAX



Λ.Βουλιαγμένης 179 Δάφνη (στάση μετρό Άγιος Ιωάννης) – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Τηλ. 2109703158 – 210 9706865 www.cinemax.gr



ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,00€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 9,50€



ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5€ ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ

Πρόγραμμα Πέμπτη 16 Μαρτιου – 22 Μαρτίου 2023



ΑΙΘΟΥΣΑ 1:



THE WHALE – Η ΦΑΛΑΙΝΑ:Πεμπ. – Τετ.: 19:30



CREED 3: Πεμπ. – Τετ.: 22:00



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΥΛΗΣ: Σαβ.17:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 2:



SHAZAM 2 Πεμπ. – Τετ.: 19:50 – 22:30



MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. Κυρ. 17:50



ΑΙΘΟΥΣΑ 3:



THE BANSHEES OF INISHERIN - ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ: Πεμπ. – Τετ. 19:10



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Πεμπ. – Τετ.: 21:40



ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο): Σαβ. Κυρ. 17:10



ΑΙΘΟΥΣΑ 4:



AVATAR 3DΠέμπ. – Τετ.: 20:15



ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο): Σαβ. Κυρ. 18:00



ΑΙΘΟΥΣΑ 5



INSIDE: Πεμπ. – Τετ.: 20:00



65: Πεμπ. – Τετ.: 22:15



PUSSINBOOTS – ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ (μεταγλωττισμένο) Σαβ. Κυρ. 17:45



ΑΙΘΟΥΣΑ 6



SCREAM 6: 19:00



SHAZAM 2 Πεμπ. – Τετ.: 21:30

ΚΗΦΙΣΙΑ 1 & 2 CINEMAX



Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 245 ΚΗΦΙΣΙΑ (Ζηρίνειο) (στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά)



Τηλ. 2106899567 – 210 6832808 www.cinemax.gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ



ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3D: 10,00€



ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€

Πρόγραμμα Πέμπτη 16 Μαρτίου – Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023



ΑΙΘΟΥΣΑ 1:



THE BANSHEES OF INISHERIN – ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΙΣΕΡΙΝ Πεμπ. – Τετ. 19:15



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ: Πεμπ. – Τετ.: 21:45



ARGONAUTS (μεταγλωττισμένο): Σαβ. Κυρ. 17:15



ΑΙΘΟΥΣΑ 2:



INSIDE Πεμπ. Παρ. & Δευτ. – Τετ.: 17:45 – 20:00 – 22:15 Σαβ. Κυρ. 20:00 – 22:15



ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ (μεταγλωττισμένο) Σαβ.Κυρ. 17:45

ΚΗΦΙΣΙΑ 3 CINEMAX



ΔΡΟΣΙΝΗ 16 ΚΗΦΙΣΙΑ (απέναντι στο Βάρσο) στάση ΗΣΑΠ Κηφισιά



Τηλ. 2106231601 – 210 6231933 www.cinemax.gremail:cinemax1@otenet.gr



ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8,50€



ΠΑΙΔ. ΜΑΘ. ΦΟΙΤ. ΑΜΕΑ. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ 10 ΑΤΟΜΩΝ: 7,00€

Πρόγραμμα Πέμπτη 16 Μαρτίου – Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023



ΠΑΡΙΣΙ ΞΑΝΑ Πεμπ. – Τετ.: 18:45



THE WHALE – H ΦΑΛΑΙΝΑ Πεμπ. – Τετ. 21:00



MUMMIES (μεταγλωττισμένο) Σαβ. – Κυρ. 16:45