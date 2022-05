Ο Σουηδός σκηνοθέτης Ρούμπεν Έστλουντ κέρδισε σήμερα έναν δεύτερο Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες με την κωμωδία "Triangle of sadness", μια όξινη σάτιρα των υπερπλούσιων και των ταξικών σχέσεων στις δυτικές κοινωνίες. Η ταινία του γυρίστηκε στη Χιλιαδού, στην Εύβοια.

La Palme d’or est attribuée à TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND #Cannes2022 #Palmares #Awards #PalmedOr #TRIANGLEOFSADNESS

The Palme d’or winner is Ruben ÖSTLUND for TRIANGLE OF SADNESS ! pic.twitter.com/sNH8qUACim