Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Ανοίγει αυλαία με τους «Δεσμούς» του Ντ. Λουτσέτι

Με την παγκόσμια πρεμιέρα του ιταλικού οικογενειακού δράματος «Δεσμοί» («Lacci») του Ντανιέλε Λουτσέτι σηκώνει αυλαία σήμερα το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (2-12/9), η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση, που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά τις αναβολές και τις ακυρώσεις αντίστοιχων πολιτιστικών γεγονότων παγκοσμίως, εξαιτίας της πανδημίας.

Το επίσημο πρόγραμμα της Μόστρα θα φιλοξενήσει περίπου 60 ταινίες, 18 από τις οποίες διεκδικούν το Χρυσό Λιοντάρι. Με τα μέτρα προστασίας να είναι ιδιαίτερα αυξημένα λόγω του κορωνοϊού, η εφετινή διοργάνωση του καθιερωμένου κινηματογραφικού θεσμού θα πραγματοποιηθεί χωρίς κοινό στο κόκκινο χαλί, με περιορισμούς στις προβολές και διαδικτυακές παρουσιάσεις, μικρότερο αριθμό διαθέσιμων θέσεων για τους θεατές, ελέγχους της θερμοκρασίας των προσερχόμενων στις αίθουσες καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προέχει η ασφάλεια της υγείας όσων συμμετέχουν.

Πρόεδρος της εφετινής κριτικής επιτροπής είναι η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, την οποία θα πλαισιώσουν η Αυστριακή σκηνοθέτις και σεναριογράφος Βερόνικα Φραντς, η Βρετανίδα σκηνοθέτις Τζοάνα Χογκ, ο Ιταλός συγγραφέας Νικόλα Λατζιόια, ο Γερμανός σκηνοθέτης Κρίστιαν Πέτσολντ, ο Αμερικάνος ηθοποιός Ματ Ντίλον (ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ρουμάνο σκηνοθέτη Κρίστι Πούιου) και η Γαλλίδα ηθοποιός Λυντιβίν Σανιέ.

Ανάμεσα στα φιλμ που θα διαγωνιστούν για το Χρυσό Λιοντάρι είναι η ταινία δρόμου «Nomadland» της Κλόε Ζάο με πρωταγωνίστρια τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, το «Dear Comrades!» του Αντρέι Κοντσαλόφσκι (Ρωσία), το «Laila in Haifa» του Αμος Γκιτάι (Ισραήλ, Γαλλία), το «Pieces of a Woman» του Κορνέλ Μουντρούτσο (Καναδάς, Ουγγαρία), το «Sun Children» του Ματζίντ Ματζιντί (Ιράν), και το «Wife of a Spy» του Κιγιόσι Κουροσάουα (Ιαπωνία).

Εκτός διαγωνισμού θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Σαλβατόρε, ο τσαγκάρης των ονείρων» του Λούκα Γκουαντανίνο που αφηγείται την ιστορία του διάσημου Ιταλού υποδηματοποιού Σαλβατόρε Φεραγκάμο, ενώ στο τμήμα των «Οριζόντων» θα διαγωνιστεί η σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζία Κόπολα με το δράμα «Mainstream», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Μάγια Χοκ.

Ελληνικό άρωμα στο φεστιβάλ Βενετίας

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χρήστου Νίκου, «Μήλα» (Apples), με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, ανοίγει σήμερα το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του τμήματος Orizzonti (Ορίζοντες) στο οποίο και θα διεκδικήσει βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική ταινία θα ανοίξει ένα από τα δύο βασικά προγράμματα του φεστιβάλ Βενετίας.

Οκτώ χρόνια μετά το «KM», την βραβευμένη μικρού μήκους που συμμετείχε σε πάνω από 40 διεθνή φεστιβάλ μεταξύ των οποίων τα Ρότερνταμ, Παλμ Σπριγνκς, Σίδνει, ο Χρήστος Νίκου επιστρέφει με τα «Μήλα» για να αφηγηθεί μια πρωτότυπη ιστορία με ήρωα έναν άνδρα που πάσχει από απώλεια μνήμης σε μια πόλη που ξαφνικά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων έχει αρχίσει να ξεχνά.

Το ντεμπούτο του Χρήστου Νίκου, που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στις ελληνικές αίθουσες, είναι ένας στοχασμός πάνω στην ταυτότητα και την απώλειά της, στη μνήμη και τον πόνο. Ο Χρήστος Νίκου έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές ταινίες, όπως ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου και το «Πριν τα Μεσάνυχτα» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ. Πρόσφατα υπέγραψε με την CAA, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία της Αμερικής, και εκπροσωπείται από τον μάνατζερ Jerome Duboz ο οποίος εκπροσωπεί ανάμεσα σε άλλους, σκηνοθέτες όπως ο Μπονγκ Τζουν-χο (Παράσιτα). Στα επόμενα σχέδιά του είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης σε συνεργασία με την CAA.