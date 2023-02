Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 16 Φεβρουαρίου

Με έξι ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η δραματική ταινία «Close» που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών και η ιρανική δραματική ταινία «Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», η οποία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ωστόσο ας δούμε και τις έξι ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania»: Η νέα ταινία των Marvel Studios

Στη νέα ταινία των Marvel Studios, «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», η οποία ξεκινά την 5η φάση του MCU, οι υπερήρωες συνεργάτες Scott Lang (Paul Rudd) και Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) επιστρέφουν στις περιπέτειές τους σαν Ant-Man και Wasp. Οι δυο τους, με τους γονείς της Hope, Hank Pym (Michael Douglas) και Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), η οικογένεια εξερευνά τον Κβαντικό Κόσμο, αλληλοεπιδρούν με νέα παράξενα πλάσματα και ξεκινούν μια περιπέτεια που θα τους ωθήσει πέρα απ’ οτιδήποτε θεωρούσαν πιθανό. Ο Jonathan Majors συμμετέχει στην περιπέτεια στον ρόλο του Kang.



Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Σκηνοθεσία: Πέιτον Ριντ



Πρωταγωνιστούν: Πολ Ραντ, Εβάντζελιν Λίλι, Κάθριν Νιούτον, Τζόναθαν Μέγιορς, Μισέλ Φάιφερ, Μάικλ Ντάγκλας.

Διάρκεια: 125 λεπτά



Υπότιτλοι: Ελληνικά

Δείτε το τρέιλερ:

«Ξεκουράσου»: Μια ταινία τρόμου που κόβει την ανάσα με τη Μελίσα Μπαρέρα

Η ταινία τρόμου «Ξεκουράσου», σε σενάριο και σκηνοθεσία Λόρι Έβανς Τέιλορ, με τη Μελίσα Μπαρέρα βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023.

Έπειτα από πολλές προσπάθειες, η Τζούλι Ρίβερς μένει τελικά έγκυος και μετακομίζει μαζί με τον άντρα της στο νέο τους σπίτι, έτοιμοι να ξεκινήσουν την οικογένεια τους. Ωστόσο, ένα γιορτινό βράδυ παίρνει μια αναπάντεχη τροπή και εκείνη καταλήγει στο νοσοκομείο. Αναγκασμένη να περάσει τις επόμενες οκτώ εβδομάδες στο κρεβάτι και με τον σύζυγό της να δουλεύει ατελείωτες ώρες, η μονοτονία της σύντομα θα αντικατασταθεί από ενοχλητικούς ήχους και απόκοσμες εικόνες.

Bed Rest



Σκηνοθεσία: Λόρι Έβανς Τέιλορ



Ηθοποιοί: Μελίσα Μπαρέρα, Γκάι Μπαρνέτ, Έντι Ίνκσετερ, Σεμπάστιαν Μπίλινγκσλέι-Ροντρίγκεζ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Είδος ταινίας: Θρίλερ



Δείτε το τρέιλερ:

«Close»: Μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης του Λούκας Ντόντ

Η ταινία «Close», σε σενάριο και σκηνοθεσία Λούκας Ντοντ, είναι μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, η οποία

πραγματεύεται ζητήματα ευθύνης και φιλίας. Δύο 13χρονα αγόρια, ο Ρεμι και Λεο, περνούν το καλοκαίρι τους μαζί. Παρά τη δυνατή σχέση τους θα απομακρυνθούν κάτω από την πίεση των συμμαθητών τους που βλέπουν την σχέση τους ως υπερβολικά στενή.

Μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης.

Στο σενάριο και στη σκηνοθεσία ο Λουκάς Ντοντ, ανακάλυψη του φεστιβάλ των Καννών το 2018, όπου η ταινία του «Κορίτσι» είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

Close

Σκηνοθεσία: Λούκας Ντοντ



Πρωταγωνιστούν: Ιντεν Νταμπρίν, Γκουστάβ Ντε Βελ, Εμιλί Ντεκέν, Λεά Ντρακέρ

Διάρκεια: 104 λεπτά



Δραματική ταινία, βελγικής, ολλανδικής και γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Λούκας Ντοντ, με τους Γκούσταβ ντε Βάλε, Έντεν Νταμπρίν, Έμιλι Ντεκίν, Λέα Ντράκερ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος»: Μια τολμηρή σάτιρα του Χουμάν Σεγιέντι

Με αφετηρία την περίεργη ομοιότητα ενός φτωχού εργάτη με τον Χίτλερ, ένα θυελλώδες love story γίνεται ανατρεπτικό και πολυεπίπεδο σχόλιο για τη δημιουργία μύθου ή ιστορίας. Δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, η πρόταση του Ιράν για τα Όσκαρ και μια ανεπανάληπτη τελική σκηνή που απαντά στο εάν τελικά η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία ή ως φάρσα.

Ένας φτωχός και άστεγος εργάτης προσλαμβάνεται για την κατασκευή των σκηνικών σε μία ταινία με θέμα τις φρικαλεότητες του Χίτλερ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και του δίνεται ένας μικρός ρόλος, αλλά και η ευκαιρία να σώσει τη γυναίκα που αγαπά. Όταν ο μικρός αυτός ρόλος γίνεται πρωταγωνιστικός, η πραγματικότητα της ταινίας μπερδεύεται με την αληθινή ζωή, οι ίδιοι οι σκηνοθέτες μετατρέπονται σε δυνάστες δικτατορικών καθεστώτων, και η ζωή του εκτροχιάζεται με ανεπανόρθωτες συνέπειες.

World War III

Δραματική ταινία, ιρανικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Χουμάν Σεγιέντι, με τους Μόχσεν Ταναμπάντε, Μαχσά Χετζάζι, Νέντα Τζεμπραεϊλί, Ναβίντ Νοσράτι κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«1976» της Μανουέλα Μαρτέλι

Η ταινία 1976, της Μανουέλα Μαρτέλι, προβλήθηκε στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών, ενώ απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Τόκιο και το βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας στο BFI London Film Festival.

Υπόθεση

Στην Χιλή της δικτατορίας του Πινοσέτ, η Κάρμεν μετακομίζει στο παραλιακό εξοχικό της προκειμένου να επιβλέψει την ανακαίνισή του. Όταν ένας φίλος ιερέας την πείθει να φροντίσει, κρυφά από τους δικούς της, έναν τραυματισμένο νεαρό επαναστάτη, η ευκατάστατη αλλά μοναχική γυναίκα αποκτά ένα πρωτόγνωρο για εκείνη κίνητρο για ζωή, ενώ παράλληλα βλέπει την ήσυχη και βολεμένη καθημερινότητά της να ανατρέπεται μέρα με τη μέρα.

H ηθοποιός Μανουέλα Μαρτέλι, στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, την οποία, όπως λέει εμπνεύστηκε από τη γιαγιά της και το μυστήριο που την περιέβαλε, αναπαριστά ευλαβικά την εποχή και το αγωνιώδες κλίμα παράνοιας που τη συνοδεύει, για να δημιουργήσει ένα βραδυφλεγές πολιτικό θρίλερ, όπου μια απροσδιόριστη αίσθηση απειλής παραμονεύει σε κάθε πλάνο του.

Ταυτόχρονα όμως, το 1976 είναι και μια γυναικεία ταινία σπάνιας ευαισθησίας: θύμα της πατριαρχικής εποχής της, η ηρωίδα, μια δυναμική και γοητευτική γυναίκα, έχει θυσιάσει τις ικανότητές της, ζώντας μια ζωή στο περιθώριο της καριέρας του ιατρού συζύγου της και περιοριζόμενη στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Καθώς καλείται να σώσει έναν άνθρωπο από τον θάνατο, «παίζοντας» με τη φωτιά και ρισκάροντας τα πάντα, αρχίζει να ανακαλύπτει τον εαυτό της…

Η ταινία της Μαρτέλι «παντρεύει» ιδανικά το συλλογικό με το προσωπικό, μέσα από το ταξίδι αφύπνισης μιας γυναίκας που «ξυπνά» από τον καθημερινό της λήθαργο, προκειμένου να κάνει αυτό που της επιτάσσει η συνείδησή της.



Δραματικό θρίλερ, χιλιανής και αργεντινής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Μανουέλα Μαρτέλι, με τους Αλίν Κεπενχάιμ, Νίκολας Σεπουλβέδα, Ούγκο Μεντίνα, Αλεχάντρο Γκόιτς, Κάρμεν Γκλόρια Μαρτίνεζ, Αντονία Ζέγκερς κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Παρέα των Θαυμάτων

Animation για τις περιπέτειες μιας νεράιδας. Μια νεαρή μαθητευόμενη νεράιδα δοντιών, η οποία παλεύει να τιθασεύσει τις μαγικές ικανότητές της, ύστερα από ένα ατύχημα εγκαταλείπει τον κόσμο της και περνά σε εκείνο των ανθρώπων. Τότε, γνωρίζεται με ένα κορίτσι και μαζί ξεκινούν μια αναπάντεχη περιπέτεια.

My Fairy Troublemaker

Παιδική - νηπιακή ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Γερμανία, σε σκηνοθεσία της Καρολίν Όριγκερ.

Δείτε το βίντεο: