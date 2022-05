Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 5 Μαΐου

Με έξι νέες ταινίες και μία επανέκδοση ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει το γαλλικό θρίλερ «Δωμάτιο 108», το βρετανικό σίκουελ «Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή», η υπερηρωική περιπέτεια φαντασίας «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» καθώς και το γαλλικό δράμα αγωνίας «Full Time». Ωστόσο ας δούμε και τις επτά ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Doctor Strange In The Multiverse Of Madness», η πολυαναμενόμενη ταινία της Marvel

Η ταινία «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange, Avengers: Endgame & Spider-Man No Way Home και είναι η 28η ταινία του MCU. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν οι Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez.

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι



Ηθοποιοί: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Μπενεντίκτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς , Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ζοσίτι Γκόμεζ.

Διάρκεια: 126 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή

Από τον πολυβραβευμένο δημιουργό Τζούλιαν Φέλοους έρχεται το κινηματογραφικό γεγονός Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή. Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή ενώνει το αγαπημένο καστ ηθοποιών σε ένα ταξίδι στη Ν. Γαλλία, για να αποκαλυφθεί το μυστήριο της νεοαποκτηθείσας βίλας της Βάιολετ Κρόουλι ως κληρονομιά.

Downton Abbey: A New Era



Σκηνοθεσία: Σάιμον Κέρτις

Ηθοποιοί: Χιού Μπόνβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Κέβιν Ντόιλ, Τζόαν Φρόγκατ, Χάρι Χάντεν-Πάτον, Ρόμπερτ Τζέιμς Κόλιερ, Άλεν Λιτς, Φίλις Λόγκαν, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Σόφι ΜακΣέρα, Τάπενς Μίντλετον, Λέσλι Νίκολ, Μάγκι Σμιθ, Ιμέλντα Στάντον, Πενέλοπε Γουίλτον, Χιου Ντάνσι, Λόρα Χάντοκ, Ναταλί Μπάιγ, Ντομινίκ Γουέστ, Τζόναθαν Ζακάι.



Διάρκεια: 120 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

«Δωμάτιο 108»: Μια ταινία θρίλερ του Στεφάν Στρεκέρ με τον Ζερεμί Ρενιέ

Μια ταινία θρίλερ από τον Βέλγο σκηνοθέτη Στεφάν Στρεκέρ ("Α Wedding"), ο οποίος βασίστηκε σε ένα πραγματικό περιστατικό που απασχόλησε τη βελγική κοινή γνώμη.

Ένας διάσημος πολιτικός (Ζερεμί Ρενιέ) κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του (Άλμα Χοδορόφσκι), η οποία βρίσκεται νεκρή ένα βράδυ σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στη θάλασσα. Είναι ένοχος ή αθώος; Κανείς δεν το γνωρίζει. Ίσως ούτε και ο ίδιος.

L' Ennemi

Δραματικό θρίλερ, βελγικής και γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Στεφάν Στρεκέρ, με τους Ζερεμί Ρενιέ, Αλμά Χοδορόφσκι, Εμανουέλ Μπερκό, Φελίξ Μεριτό κα.

Δείτε το τρέιλερ:



«100% Λύκος»: Μία ταινία κινουμένων σχεδίων για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή

Μία διασκεδαστική ταινία κινουμένων σχεδίων για έναν όχι και τόσο συνηθισμένο έφηβο που βρίσκει τον -σκυλίσιο- εαυτό του κάτω από τις πιο παράξενες συνθήκες. Μία απολαυστική περιπέτεια που θα διασκεδάσει τα παιδιά με το χιούμορ της και τα μηνύματα της για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.

Σύνοψη



Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν ήταν απόγονος μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Αντί όμως για λύκο, μεταμορφώνεται σε ένα φουντωτό σκυλί κανίς! Θα καταφέρει να αποδείξει τελικά πως είναι 100% λύκος;

Σκηνοθεσία: Φιν Έντκουιστ, Άλεξ Στάντερμαν

Σενάριο: Άλεξ Στάντερμαν

Στα ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται:Χάρης Αριστείδου, Κούλης Νικολάου, Μαρία Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Ζωή Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Θανάσης Δρακόπουλος, Έφη Χαραλάμπους, Νάτια Χαραλάμπους.



Διάρκεια: 1 ώρα και 35 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Full Time» του Ερίκ Γκραβέλ

Η Ζουλί που πασχίζει να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά έξω από το Παρίσι, καταφέρνει να κλείσει μια συνέντευξη για τη δουλειά που πάντα ήθελε. Την ημέρα της συνέντευξης, όμως, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γενική απεργία που παραλύει τα μέσα μεταφοράς. Θα χρειαστεί να παλέψει ενάντια στον χρόνο για να διατηρήσει την εύθραυστη ισορροπία που έχει εξασφαλίσει. Η δραματική ταινία του Ερίκ Γκραβέλ απέσπασε τα βραβεία σκηνοθεσίας και γυναικείας ερμηνείας στο τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας, αλλά και το βραβείο κοινού στο πρόσφατο 22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Ερίκ Γκραβέλ, με τους Λορ Καλαμί, Αν Σουαρές, Ζενεβιέβ Μινς, Λούσι Γκαλό, Συρίλ Γκουέ, Άγκαθι Ντρον κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι Πικροδάφνες της Πάολα Ρεβενιώτη

Ντοκιμαντέρ της Πάολα Ρεβενιώτη. Mια βόλτα στην νυχτερινή Αθήνα μέσα από τα μάτια της Μπέτυς Βακαλίδου, της Εύας Κουμαριανού και της Πάολας Ρεβενιώτη.

Η Πάολα, η Μπέττυ και η Εύα είναι τρεις τρανς γυναίκες που πρωτοσυναντήθηκαν στους δρόμους της Αθήνας της δεκαετίας του 1970. Στις «Πικροδάφνες» η Μπέττυ Βακαλίδου, η Εύα Κουμαριανού και η Πάολα Ρεβενιώτη επιστρέφουν ξανά σε μια νυχτερινή βόλτα στους δρόμους εκείνους της πόλης που από νεαρή ηλικία βιοπορίστηκαν ως σεξεργάτριες, στα μέρη που αντιμετώπισαν τη βία του κράτους και της αστυνομίας, στα σημεία που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους, γλέντησαν τη ζωή, χάρηκαν τον έρωτα και δοξάστηκαν. Γεμάτη χιούμορ και περήφανο δυναμισμό η συζήτηση της Εύας, της Μπέττυς και της Πάολας στις «Πικροδάφνες» συνθέτει μια ιστορία της Αθήνας αλλά και μια ιστορία των σεξουαλικοτήτων της Μεσογείου.



Δείτε το τρέιλερ:

Νέα Φρουρά: Σοβιετικό πολεμικό δράμα του Σεργκέι Γερασίμοφ.

Σοβιετικό πολεμικό δράμα του Σεργκέι Γερασίμοφ. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της πόλης Κράσνοντον, το 1942, μια ομάδα εφήβων οργανώνει μυστικά αντιφαστιστική αντίσταση, η οποία καταφέρνει καίρια χτυπήματα και εμψυχώνει τους κατοίκους.

Δείτε το τρέιλερ:

Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη