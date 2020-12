Στην κορυφή της τηλεθέασης τo «Έτερος Εγώ-Κάθαρσις» στην Cosmote TV

Η συνέχεια της τηλεοπτικής ανθολογίας του «Έτερος Εγώ» σε παραγωγή COSMOTE TV, μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οι οποίοι επέλεξαν τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, για να παρακολουθήσουν back-2back τον νέο κύκλο επεισοδίων «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Μετά τη σειρά δολοφονιών που ακολουθούσαν τους άθλους του Θησέα, οι ήρωες στο «σύμπαν» του «Έτερος Εγώ» έρχονται αντιμέτωποι με εγκληματικές ενέργειες στο χώρο Πανεπιστημίου με θύματα φοιτήτριες. Για ακόμα μία φορά ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαϊνης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) καλείται να αναλάβει δράση, όταν βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης).

Την τριάδα των δημοφιλέστερων σειρών της COSMOTE TV για την εβδομάδα 7-13/12 συμπληρώνουν οι επίσης αστυνομικές σειρές «Balthazar» και «FBI», ενώ την κορυφή ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους κατέκτησε το θρίλερ του Λι Γουανέλ (Σε Βλέπω, Upgrade, Insidious: Chapter 3), «Αόρατος Άνθρωπος» (The Invisible Man) με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με ΕΜΜΥ Ελίζαμπεθ Μος (Εμείς, Top of the Lake, The Handmaid’s Tale).

Από τα αγαπημένα της εβδομάδας που πέρασε, δεν λείπουν ντοκιμαντέρ του COSMOTE HISTORY HD, όπως η «Μηχανή του Χρόνου» σε παραγωγή COSMOTE TV, ποδοσφαιρικές μεταδόσεις από το κορυφαίο πρωτάθλημα της Premier League (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι), καθώς και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Πόρτο, στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League.

