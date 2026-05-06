Αυτοψία σε εμβληματικά έργα πολιτισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ειδικότερα στην καρδιά της πόλης, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, η Υπουργός Πολιτισμού ενημερώθηκε για τα εξελισσόμενα έργα συντήρησης και αποκατάστασης που υλοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Ο Ιερός Ναός, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα βυζαντινής ναοδομίας παγκοσμίως. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί το πρώτο έμπρακτο αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος «Μνημεία και σύγχρονος αστικός ιστός», το οποίο διερεύνησε τις δυνατότητες ανάδειξης του ναού και του αρχαιολογικού του χώρου.

Μετά την αυτοψία η Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί τον πνευματικό και ιστορικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Με το συγκεκριμένο έργο δεν αποκαθιστούμε απλώς χρηστικές υποδομές, αλλά αποδίδουμε στο μνημείο τον σεβασμό που του αρμόζει. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και η δημιουργία σύγχρονων χώρων υποδοχής είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα που επισκέπτεται τον ιερό χώρο. Το Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει συνεπές στις δεσμεύσεις του, υλοποιώντας έργα που συνδέουν οργανικά τα μνημεία μας με τις ανάγκες της σύγχρονης πόλης».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτηρίων που θα φιλοξενήσουν σύγχρονους χώρους υγιεινής και απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας στο μνημείο. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή νέας κλίμακας και ειδικής ράμπας πρόσβασης (πασαρέλα), οι οποίες θα επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή κίνηση των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων στον αρχαιολογικό χώρο. Διασφαλίζεται παράλληλα, ότι οι νέες κατασκευές θα είναι πλήρως ενταγμένες στο ιστορικό περιβάλλον, χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του βυζαντινού μνημείου.

Η αποκατάσταση του Τεμένους Χαμζά Μπέη («Αλκαζάρ»)

Στη συνέχεια, η Υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στο τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό ως «Αλκαζάρ». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 9.908.239,29 €, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί μια από τις πλέον σύνθετες και σημαντικές παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Υπουργός ενημερώθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκτενούς φάσματος εργασιών. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές στερεώσεις του εσωτερικού διακόσμου, καθαιρέσεις σαθρών κονιαμάτων, ενέματα και συρραφές ρωγμών, καθώς και η κρίσιμη συντήρηση των ξυλοδεσιών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ολοκλήρωση της επιστέγασης των θόλων της περίστυλης αυλής και της βόρειας αίθουσας με φύλλα μολύβδου, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί τα ικριώματα σε μεγάλο τμήμα του μνημείου.

Μετά το πέρας της αυτοψίας, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε:

«Το Τέμενος Χαμζά Μπέη, ένα τοπόσημο άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, ανακτά τη δομική του υγεία και την αρχιτεκτονική του αίγλη. Παρά τις μεγάλες τεχνικές προκλήσεις και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, οι υπηρεσίες μας αντέδρασαν με ταχύτητα και επιστημονική επάρκεια. Προστατεύουμε αποτελεσματικότερα το αυθεντικό υλικό του μνημείου και θα το αποδώσουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης ως έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναδείχθηκε η ευελιξία του Υπουργείου απέναντι σε απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα, όπως η αποκάλυψη ιχνών του προϋφιστάμενου μιναρέ επί της οδού Εγνατίας. Επιπλέον, ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών ευρημάτων έμπροσθεν του Προστώου την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, οδήγησε σε καινοτόμο αναπροσαρμογή της στατικής μελέτης ενίσχυσης, διασφαλίζοντας την αρτιότητα του έργου.