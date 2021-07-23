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Τόκιο: Φουλ δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (24/7)

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, 11:35
Τόκιο: Φουλ δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (24/7)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 μπαίνουν δυναμικά στην κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Σάββατο 24/7 η κρατική τηλεόραση θα μεταδόσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου 24 Ιουλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΡΤ 1

02:30-06:15 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΣΕΙΡΕΣ

06:15-07:00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ

07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

10:00-12:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)

12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)

15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16:00-17:00 (Ε)

17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ

18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS

19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)

21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩN

ΕΡΤ 2

04:00-06:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

06:30-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) (Ζ)

08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)

12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ 3

03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)

05:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

07:00-08:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μ)

08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)

15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ

ΕΡΤ SPORTS

03:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS 2

08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, 11:46