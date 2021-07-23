Τόκιο: Φουλ δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ το Σάββατο (24/7)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 μπαίνουν δυναμικά στην κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Σάββατο 24/7 η κρατική τηλεόραση θα μεταδόσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου 24 Ιουλίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:15 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΣΕΙΡΕΣ
06:15-07:00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩN
ΕΡΤ 2
04:00-06:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:30-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) (Ζ)
08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)
12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)
05:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
07:00-08:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μ)
08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ
ΕΡΤ SPORTS
03:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)