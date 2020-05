Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα 10 καλύτερα γκολ-φάουλ του Μπέκαμ στην Premier League

Ανήμερα των 45ων γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα δώρο στους fans του Άγγλου παλαίμαχου άσου, καθώς δημοσίευσε ένα video διάρκεια περίπου 4 λεπτών με τις 10 καλύτερες εκτελέσεις φάουλ του του όσο καιρό φορούσε τη φανέλα της στην Premier League.



Στην κορυφή της σχετικής λίστας το πανέμορφο τέρμα του «Μπεκς» στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» το 1997.

Name a better free-kick taker than Becks: we’ll wait 💬#MUFC pic.twitter.com/66n1FiSmgx