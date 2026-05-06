Το ποσό μαμούθ του 1,9 δισ. ευρώ διεκδικεί η συνδρομητική πλατφόρμα Sky από την Telecom Italia (TIM) και την streaming πλατφόρμα DAZN ως αποζημίωση λόγω παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού, που συνδέεται με τη συμφωνία του 2021 για τη διανομή των αγώνων της Serie A.

Η Sky υποστηρίζει στη δικαστική της προσφυγή ότι υπέστη ζημίες και κατέθεσε την αγωγή τις τελευταίες εβδομάδες σε δικαστήριο του Μιλάνου, μετά την απόφαση της ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού το 2023, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία TIM-DAZN για τα δικαιώματα της Serie A την περίοδο 2021-2024 περιόριζε τον ανταγωνισμό.

Πλήγμα για την Sky Italia αποτελεί το γεγονός ότι η DAZN είχε εξασφαλίσει το 2021 τα δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων της Serie A στην Ιταλία για τις επόμενες τρεις σεζόν, έναντι 2,5 δισ. ευρώ, προχωρώντας στη συνέχεια σε συμφωνία διανομής με την TIM.

Υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία μεταξύ TIM και DAZN σχεδιάστηκε ώστε να την αποκλείσει από την αγορά, η Sky ζητά 1,1 δισ. ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, σύμφωνα με την TIM.

Το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1,9 δισ. ευρώ, αν προστεθούν 500 εκατ. ευρώ σε τόκους και έως και 380 εκατ. ευρώ για ζημία που συνδέεται με υποτίμηση της εμπορικής αξίας του brand.

Η TIM από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε εμπιστευτικές εκτιμήσεις ειδικών που είχε αναθέσει η Sky. Αν τελικά επιδικαστεί αποζημίωση αυτή θα επιμεριστεί μεταξύ TIM και DAZN, βάσει κριτηρίων που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Η TIM δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την αγωγή της Sky στις 25 Μαρτίου και αναμένει ότι οι βασικές ακροάσεις της υπόθεσης θα πραγματοποιηθούν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού είχε επιβάλει το 2023 πρόστιμα 800.000 ευρώ στην TIM και 7,2 εκατ. ευρώ στην DAZN, καθώς οι δύο εταιρείες τροποποίησαν ορισμένες ρήτρες της συμφωνίας του 2021, οι οποίες έδιναν στην TIM προνομιακά δικαιώματα διανομής και περιόριζαν τη δυνατότητα της DAZN να συνεργάζεται με ανταγωνιστικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Η απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού κατέστη οριστική πέρυσι, όταν επικυρώθηκε από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ιταλίας, έπειτα από σειρά προσφυγών. Πάντως, τον Ιανουάριο το πρόστιμο της DAZN μειώθηκε στο μισό και οριστικοποιήθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ.