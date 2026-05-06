Δίμηνη απαγόρευση από κάθε επίσημη ποδοσφαιρική δραστηριότητα επιβλήθηκε στον Ζεράρ Πικέ από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF). Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα είναι ιδιοκτήτης της FC Ανδόρα και μετά από έντονο επεισόδιο με τους διαιτητές την περασμένη εβδομάδα τιμωρήθηκε και θα χάσει τους επόμενους έξι αγώνες της ομάδας της δεύτερης κατηγορίας.

Μετά την εντός έδρας ήττα της Ανδόρα με 1-0 από την Αλμπαθέτε την Παρασκευή (1/5), ο διαιτητής Αλόνσο ντε Ένα Βολφ σημείωσε στην έκθεσή του ότι ο Πικέ φώναζε προς τους διαιτητές με απειλητικό τρόπο.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν και άλλα στελέχη της ομάδας, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος, Φεράν Βιλάσεκα, και ο αθλητικός διευθυντής, Ζάουμε Νογκές.

Ο Βιλάσεκα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων μηνών, ενώ ο Νογκές, όπως και ο Πικέ, δέχθηκε ποινή αποκλεισμού για έξι αγώνες και δίμηνη απαγόρευση από κάθε επίσημη δραστηριότητα.

Η πειθαρχική επιτροπή της RFEF διέταξε επίσης την Ανδόρα να κλείσει το προεδρικό θεωρείο και τις VIP περιοχές του γηπέδου της για δύο αγώνες, ενώ επέβαλε και πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στον σύλλογο.

Η ήττα της Παρασκευής (1/5) αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα στις ελπίδες της Ανδόρα να προλάβει τα playoffs ανόδου, καθώς η ομάδα βρίσκεται οκτώ βαθμούς μακριά από την πρώτη εξάδα, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.