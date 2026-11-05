Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι Γουόριορς με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, καθώς η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ αποφάσισε να αναστείλει την καταβολή του μισθού του, όσο εκείνος παραμένει μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με το ESPN, οι ανά δεκαπενθήμερο πληρωμές του συμβολαίου του, ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, έχουν σταματήσει, με τους «πολεμιστές» να θεωρούν αδικαιολόγητη την παρατεταμένη απουσία του.

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