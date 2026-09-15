Σε ένα γήπεδο που δεν έχει ολοκληρωθεί αποφάσισε η UEFA να φιλοξενήσει τον τελικό του Europa League το 2029!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη επέλεξε το νέο National Stadium του Βελιγραδίου για να φιλοξενήσει τη μεγάλη αναμέτρηση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, δύο χρόνια μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του έργου.

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