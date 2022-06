NBA: Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - MVP των NBA Finals ο Στεφ Κάρι

Eπιμέλεια: Γιώργος Στογιάννος

Το σφύριγμα της λήξης του 6ου τελικού στο NBA βρήκε τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς νικητές απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς και με 4-2 αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο ΝΒΑ.

Oι πολεμιστές πέρασαν από την Βοστώνη με 103-90 καικατέκτησαν απέναντι στους Σέλτικς το έβδομο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Stephen Curry drains his 150th career 3-pointer in the #NBAFinals pic.twitter.com/xSRmdpziJF — NBA (@NBA) June 17, 2022

Ο Στεφ Κάρι, αναδείχθηκε MVP των τελικών του NBA με τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα μετά το τέλος του 6ου τελικού καθώς κατάφερε να επαναφέρει την ομάδα του στην κορυφή μετά από τέσσερα χρόνια.

Stephen Curry receives the Bill Russell Trophy as the 2022 #NBAFinals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/rWxCcmdpCl — NBA (@NBA) June 17, 2022

Τα πανηγύρια στον Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησαν ταυτόχρονα με το πέρας του τελικού, με τα βεγγαλικά να κάνουν την εμφάνισή τους έξω από το γήπεδο των πρωταθλητών!

Stephen Curry is the 2021-22 recipient of the Bill Russell Trophy awarded to the #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/dNE9V7glu9 — NBA (@NBA) June 17, 2022

Ο Στεφ Κάρι κατέκτησε το τέταρτο δαχτυλίδι στην καριέρα του, αναδείχθηκε για πρώτη φορά MVP των τελικών έχοντας στο Game 6 της σειράς 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν συγκλονιστικός με 34 πόντους, με τον Αλ Χόρφορντ να προσθέτει 19 πόντους και 14 ριμπάουντ, σε ένα παιχνίδι που ο Τζέισον Τέιτουμ έμεινε στους 13 πόντους με 6/18 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-27, 39-54, 66-76, 90-103.