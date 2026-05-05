Σαν βόμβα έσκασε η είδηση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ ότι εν ενεργεία διεθνής διαιτητής – χωρίς να προσδιορίζεται αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα- που διευθύνει παιχνίδια ντέρμπι και άλλους μεγάλους αγώνες της Basket League, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, κατηγορείται για πλαστογραφία (!) με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ !

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορίστηκε ήδη ανακριτής από το Πρωτοδικείο Αθηνών, για να διερευνήσει περαιτέρω την όλη υπόθεση.

Πρόκειται για σκάνδαλο ολκής που έρχεται να ταράξει τα νερά στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Η καταγγελία που έγινε στην ιστοσελίδα iEidiseis αναφέρει: «Πλαστογραφία (νόθευση) με χρήση κατ’ εξακολούθηση, με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Μάλιστα για την υπόθεση, η οποία θεωρείται σοβαρή ορίζεται ανακριτής για τα περαιτέρω από το Πρωτοδικείο Αθηνών».

Μάλιστα, η υπόθεση «τρέχει» από τον Οκτώβριο του 2025 στα δικαστήρια, αλλά τόσο η ΕΟΚ, όσο και η ΚΕΔ δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο και ορίζουν το εν λόγω πρόσωπο κανονικά στα παιχνίδια του Πρωταθλήματος.