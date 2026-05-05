Ο Ολυμπιακός απάντησε στην ΑΕΚ και ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών της Handball Premier… Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι άφησε πίσω την ήττα με 33-32 που γνώρισε την Πρωτομαγιά (1/5) στο Κλειστό της Ηλιούπολης, επικράτησε 36-29 της ΑΕΚ στο Κλειστό του Καματερού, στον δεύτερο τελικό των play off που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της Ένωσης, και έκανε το 1-1 στη σειρά.

Ο «Δικέφαλος» σημείωνε πρώτος γκολ στα πρώτα λεπτά του ματς, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάντα την απάντηση. Ο Τζίμπουλας έβαλε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, όταν «έγραψε» το 5-4, ενώ ο Σλίσκοβιτς έδωσε λίγο αργότερα προβάδισμα δύο τερμάτων (6-4) στους φιλοξενούμενους.

Οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι άρχισαν να ανοίγουν τη διαφορά, η οποία έφτασε στο +7 (16-9) στο 25΄, ενώ το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 18-12.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο… ρυθμό και στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και απέκτησαν διψήφια διαφορά (24-14) στο 36΄. Στη συνέχεια η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 6-7 γκολ διαφορά, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν της επέτρεψε να πλησιάσει περισσότερο, με αποτέλεσμα να φτάσει στη νίκη και να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πλέον τρεις νίκες επί της ΑΕΚ σε ισάριθμα ματς στο Κλειστό του Καματερού στην τρέχουσα σεζόν. Είχαν επικρατήσει των «κιτρινόμαυρων» σε αυτό το γήπεδο στο Σούπερ Καπ με 24-23 και στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου με 33-29.

Η σειρά των τελικών διακόπτεται, καθώς η Εθνική ομάδα Χάντμπολ των ανδρών δίνει στις 13 Μαΐου στη Χαλκίδα (19:30), και στις 17/5 στο Ρότερνταμ (16:00), τους αγώνες μπαράζ με την αντίστοιχη της Ολλανδίας για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027.