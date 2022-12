Μουντιάλ 2022: Πλήθος κόσμου πανηγύρισε την πρόκριση της Αργεντινής στους «4»!

«Νιώθω ότι η αγωνία και η... ταλαιπωρία, που πέρασα, άξιζαν τον κόπο»... Ετσι ή... κάπως έτσι, χιλιάδες Αργεντινοί, αποτύπωσαν τα συναισθήματα τους, λίγο μετά την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στον ημιτελικό του Μουντιάλ, όπου περιμένει η «χαλκέντερη» Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

🇦🇷 VIDEO: Argentina fans in Buenos Aires celebrate after their team beat the Netherlands 4-3 on penalties following a thrilling 2-2 extra-time draw in a World Cup quarter-final classic.#AFPSports pic.twitter.com/2556XBWohW