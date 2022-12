Μέσι: Θα ήταν υπερήφανος ο Μαραντόνα για μένα

Ο Λιονέλ Μέσι ξεπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα σε συμμετοχές στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον “πούλγκα” να δηλώνει πως ο θρύλος της “Αλμπισελέστε” θα ήταν περήφανος για αυτό το γεγονός.

Στο παιχνίδι απέναντι στην Πολωνία ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τις 22 συμμετοχές με τη φανέλα της Αργεντινής σε παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεπέρασε έτσι τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα ήταν περήφανος για αυτό το κατόρθωμα, όπως δήλωσε αργότερα ο 35χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν.

Lionel Messi: "Diego would be happy. He was always happy about the nice things that happen to the Argentina national team and personally with me too. He was always close, affectionate." 🇦🇷 pic.twitter.com/O8A3gUVniK