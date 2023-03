Ολλανδία: Σκόραρε και έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Ουτρέχτης ο Δουβίκας!

Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα στο ματς της Ουτρέχτης κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ολλανδικής Eredivisie, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την εντός έδρας ήττα για την ομάδα του με 2-1.

Ο 'Ελληνας διεθνής φορ, που είναι σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα, άνοιξε το σκορ στο 41ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με τα γκολ των Εντβαρτσεν (45') και Γουίλιμσον στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πάντως, με το γκολ που σημείωσε σήμερα ο πρώην επιθετικός του Βόλου έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της Ουτρέχτης τα τελευταία επτά χρόνια, που βρίσκει δίχτυα τουλάχιστον 13 φορές σε μία σεζόν πρωταθλήματος.

Ο προηγούμενος παίκτης που έκανε κάτι ανάλογο είναι ο Σεμπάστιεν Χάλερ το 2016-17, με τον Τάσο Δουβίκα να μετρά πλέον 13 γκολ σε 24 αναμετρήσεις και 15 συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις. Εντυπωσιακός…

