Ο δικαστής είπε, όχι. Η αίτηση των πέντε προσώπων, με τον Ραυτόπουλο και τον Παντή ανάμεσά τους, να αντικατασταθεί η προσωρινή διοικούσα Επιτροπή και να αναλάβουν οι ίδιοι την Ένωση και να την οδηγήσουν στις εκλογές, απορρίφθηκε. Η Επιτροπή της Σπινθάκη μένει στη θέση της. Οι εκλογές, για την ώρα, στο ράφι.

Για να καταλάβεις πού βρισκόμαστε, αρκεί η συνάντηση της Τρίτης. Η προσωρινή Επιτροπή συνεδρίασε με τα Σωματεία και βγήκε χωρίς να πει το μόνο που ήθελε να ακούσει ο κόσμος.

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