Η 10η αγωνιστική γύρισε την κατάσταση στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ηρακλή με 2-1, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες από τους δύο βαθμούς έγινε τέσσερις. Οι προσομοιώσεις του Football Meets Data το κατέγραψαν αμέσως: Οι «πράσινοι» είναι πλέον το ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο.

Το τριφύλλι δίνεται πρωταθλητής με 43% πιθανότητες, αύξηση 7% σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός πέφτει κατά 9% και πάει στο 36%, ενώ ήταν φαβορί λίγες μέρες πριν, με ποσοστά που άγγιζαν το 45%. Τρίτη είναι η ΑΕΚ με 17% και κέρδος 2% μετά το 2-1 επί του Λεβαδειακού, που την έφερε στο -7 από την κορυφή, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ είναι μόλις στο 4%. Ο βαθμός που πήρε στο ντέρμπι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν τον βοηθά να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, αφού παραμένει στο -8 από την πρώτη θέση.

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