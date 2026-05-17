Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στη Λεωφόρο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος κι έφερε το ματς στα ίσα στο 81ο λεπτό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2, κόβοντας το δρόμο του δικεφάλου του Βορρά προς τα προκριματικά του Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τα τέρματα των Οζντόεφ (30’) και Μύθου (34’), όμως οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία με τα τέρματα των Τσέριν (68’) και Ταμπόρδα (81’).

