Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου διεθνούς Παναμέζου μεσοεπιθετικού Γιόελ Μπάρθενας, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο δίχως να έχει διευκρινιστεί η διάρκειά του.

Ο «Γηραιός» αναζητούσε έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή για τα άκρα της επίθεσής του και τον βρήκε στο πρόσωπο του Μπάρθενας, ο οποίος είναι μάλιστα αρχηγός της εθνικής ομάδας του Παναμά. Ο 32χρονος, συμπεριλήφθηκε στην τελική 26άδα του Τόμας Κρίστιανσεν και αγωνίστηκε στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, μετά τη Ρωσία το 2018.

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