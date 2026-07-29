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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με τη βούλα ο έμπειρος τερματοφύλακας με θητεία στην Premier Leaue με τις φανέλες των Μάντσεστερ Σίτι και Νότινγχαμ Φόρεστ έως και το καλοκαίρι του 2028.

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