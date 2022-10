Ευάγγελος Μαρινάκης, ο άνδρας που επανέφερε τη Nottingham Forest στην Premier League*

Των Daniel Taylor, Matt Slater κ.α.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διαθέτει μια αύρα.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης γεμίζει τη θέση που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν όταν έγινε ο νέος ιδιοκτήτης της Nottingham Forest. Δεν είναι ακριβώς ένας θρόνος, αλλά είναι μεγαλύτερο κάθισμα από όλα τα άλλα. Γυαλίζεται πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Είναι το μοναδικό κάθισμα σε ολόκληρο το γήπεδο που έχει το δικό του ειδικό σκέπαστρο.

Υπήρχε μια εποχή που ήταν σπάνιος επισκέπτης στο Νότιγχαμ και ήταν ασυνήθιστο για αυτόν να παρακολουθεί αγώνες.

Όταν ο Μαρινάκης είχε δει για πρώτη φορά το City Ground το 2017, οι άνθρωποι που τον συνόδευαν θυμούνται το πρόσωπό του να σκοτεινιάζει όταν συνειδητοποίησε πόσο υστερούσε συγκριτικά με το γήπεδο Καραϊσκάκη, την έδρα του Ολυμπιακού, της ελληνικής του ομάδας.

Αυτή τη σεζόν, όμως, η Forest επιστρέφει στην Premier League και ο Μαρινάκης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο να παρακολουθεί τον Ολυμπιακό και να πετάει στην Αγγλία, αν δεν είναι ήδη στην κατοικία του στο Λονδίνο, για να ακολουθεί τα βήματα της ομάδας που έχει χρηματοδοτήσει με την οικονομική δύναμή του.

Οι οπαδοί είναι χαρούμενοι που τον βλέπουν. Τον χαιρετούν από διάφορα σημεία της κερκίδας. Στην τηλεόραση, στον πρώτο αγώνα της σεζόν, ένας οπαδός του έσφιξε το χέρι και έπειτα σήκωσε τα χέρια ψηλά, με τις παλάμες προς τα έξω, προς την κατεύθυνσή του. Ο Μαρινάκης επανέφερε τη Forest στην Premier League και, μετά από 23 χρόνια στην ερημιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσει τη δημοτικότητά του.

Έχει επίσης μεγάλες φιλοδοξίες για τη Forest. Αυτό το καλοκαίρι, εντάχθηκε στην αφρόκρεμα της Αγγλίας με την απόκτηση 22 παικτών, σε ένα άνευ προηγουμένου μεταγραφικό ξεφάντωμα. Σκοπεύει να ψηφίσει, λέγεται, με τους Big Six στις συναντήσεις της Premier League. Ο γιος του, Μιλτιάδης, είναι η ανερχόμενη δύναμη στη Forest, στον οποίο έχει ανατεθεί να βοηθήσει στη διαχείριση της μεταγραφικής τους επιχείρησης, παίρνοντας όλες τις αποφάσεις, σε ηλικία 23 ετών.

Αλλά η Forest είναι στον πάτο της Λίγκας και πέρασε μια ταραχώδης περίοδο. Ο Steve Cooper φαινόταν να οδεύει προς την απόλυση, μέχρι που ήρθε η ξαφνική αλλαγή με την παρουσίαση ενός νέου συμβολαίου στον προπονητή, που οδήγησε τον σύλλογο στην άνοδο της περασμένης σεζόν. Η δουλειά του Cooper ήταν υπό σοβαρή απειλή μετά από πέντε διαδοχικές ήττες και μια σειρά επιζήμιων διαρροών σχετικά με την απόσυρση του συμβολαίου του και τη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του.

Ήταν μια αξιοσημείωτη αναστροφή που μπορεί να γιορταστεί από τους οπαδούς του συλλόγου ως νίκη, εν μέρει, όσον αφορά τη δύναμη τους. Ίσως μας λέει επίσης πολλά για τη συναισθηματική και έξυπνη σκέψη της ηγεσίας της Forest.

Αλλά έχουν υπάρξει και άλλες όψεις σε αυτή την ιστορία - πολιτική τοποθέτηση, αλληλοκατηγορίες, πισώπλατα μαχαιρώματα - που έχουν προκαλέσει κάθε είδους παρασκηνιακή αναστάτωση.

Την περασμένη Τρίτη, το πρωί μετά την ήττα της Forest με 4-0 από τη Leicester City, ένας ανώτερος αξιωματούχος του συλλόγου δήλωσε σε διάφορες εφημερίδες ότι ο διευθύνων σύμβουλος Dane Murphy λογοδοτούσε για το δύσκολο ξεκίνημα της ομάδας αυτή τη σεζόν και κινδύνευε να χάσει τη δουλειά του.

Ο Murphy κέρδισε το βραβείο του CEO του Πρωταθλήματος της Χρονιάς πέρυσι. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία αναφορά πως θεωρήθηκε υπεύθυνος και ο Μιλτιάδης, παρόλο που ο γιος του ιδιοκτήτη ήταν στο επίκεντρο της μεταγραφικής δραστηριότητας της Forest και, χρησιμοποιώντας τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχε βεβαιωθεί ότι όλοι το γνώριζαν.

Ο Μιλτιάδης, γνωστός ως Μίλτος, είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Μαρινάκη και ο μονάκριβος γιος του. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ότι μια μέρα θα αναλάβει την οικογενειακή αυτοκρατορία. Η Forest είναι πρόθυμη να οικοδομήσει τη φήμη του.

Ωστόσο, η The Athletic ανακάλυψε ότι η ρήξη με τον Murphy μπορεί, στην πραγματικότητα, να μην αφορούσε τους νέους παίκτες ή τα αποτελέσματα της ομάδας.

Ο Murphy είχε υποβάλει καταγγελία κατά του συλλόγου επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η Forest είχε παραβιάσει τη συμφωνία για τη βελτίωση του συμβολαίου του - μεταξύ άλλων, με ένα μπόνους - ως ανταμοιβή για την άνοδο της ομάδας. Όπως έχει γίνει γνωστό, ζήτησε τη βοήθεια δικηγόρου.

Είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ισχυρισμών, αλληλοκατηγοριών και εσωτερικών διαμαχών και είχε δημιουργήσει μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Και για πολύ καιρό έμοιαζε με έναν πόλεμο που ο Murphy δεν θα μπορούσε ποτέ να νικήσει. Διέρρευσαν και άλλες ιστορίες, ότι η ομάδα προσλήψεων του Murphy -που πιστώνεται ευρέως τη δημιουργία της ομάδας του promotion- ήταν πιθανό να τορπιλιστεί μαζί του. Όποιος ήταν κοντά στον Murphy κινδύνευε να γίνει μια παράπλευρη απώλεια.

Σε μια ακόμη ανατροπή, αποδείχθηκε επίσης ότι ένας από τους ανθρώπους που ο Murphy θεώρησε υπεύθυνο για την όλη κατάσταση ήταν ο Ιωάννης Βρέντζος, ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος της Forest, ο οποίος έχει μετακομίσει στην Αθήνα και λειτουργεί ως λογιστής και δεξί χέρι του Μαρινάκη.

Και μετά, άλλη μια ανατροπή. Η Athletic ήρθε σε επαφή με τη Forest την περασμένη Πέμπτη για να ρωτήσει για αυτή τη διαμάχη και, μέσα σε 24 ώρες, ανακοινώθηκε ότι τελικά ο Murphy θα παρέμενε. Ίσως φοβόντουσαν την αντίδραση αν έφευγε ο Cooper και ο Murphy τον ακολουθούσε. Στην περίπτωση του Cooper, ο σύλλογος γνώριζε πολύ καλά τη δημοτικότητά του, τη διάθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι η ομάδα οπαδών «Forza Garibaldi» σχεδίαζε ένα πανό για να υποστηρίξει τον μάνατζερ.

Ο Μαρινάκης, μαθαίνει κανείς γρήγορα, λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις για το πώς πρέπει να διοικείται ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Σπάνια είναι βαρετή η διαχείρισή του, συχνά είναι αμφιλεγόμενη και, ως επί το πλείστον, είναι επιτυχημένη.

Η The Athletic έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που είχαν άμεσες σχέσεις με τον Έλληνα ολιγάρχη, με στόχο να δημιουργήσει το πιο ολοκληρωμένο προφίλ του που έχει υπάρξει ποτέ. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο.

Ελάχιστοι άνθρωποι αποτελούν μέρος του στενού προσωπικού του κύκλου και όσοι τον γνωρίζουν τείνουν να είναι επιφυλακτικοί με τα δημόσια σχόλια. Πολλοί από τους ανθρώπους που προσεγγίσαμε μας αποφεύγουν. Άλλοι συμφώνησαν να μιλήσουν, αλλά μόνο αν παραμείνουν ανώνυμοι.

Ο Μαρινάκης έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για στημένους αγώνες, δωροδοκίες, εκφοβισμό διαιτητών και ότι είναι επικεφαλής ενός οργανισμού που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πάντα αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε κατηγορία και τίποτα δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, καθώς, μια προς μια, οι κατηγορίες που τον βάραιναν έχουν απορριφθεί.

Ερευνάται επίσης η ανάμειξη του σ τη χρηματοδότηση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, μια μόνο πτυχή μιας μακράς, επίπονης έρευνας σχετικά με τα γεγονότα του 2014, όταν οι ελληνικές αρχές διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη έρευνα για ναρκωτικά στην Ευρώπη και, σε μια αιματηρή τροπή αυτής της μεγάλης ιστορίας, τουλάχιστον 18 μάρτυρες ή άλλα άτομα που συνδέονταν με την υπόθεση βρέθηκαν νεκροί, σκορπισμένοι σε τρεις διαφορετικές ηπείρους. Το BBC ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για την περιβόητη υπόθεση του Noor One και οι εισαγγελείς στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσουν τα νέα στοιχεία της έρευνάς τους τον επόμενο χρόνο.

Ο Μαρινάκης, ο οποίος ερευνάται μόνο για τη χρηματοδότηση λαθρεμπορίου ηρωίνης, αρνούνταν πάντα κάθε εγκληματική ενέργεια. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια υπόνοια ότι έχει σχέση με τις μεταγενέστερες εξελίξεις στην υπόθεση Noor One.

Κατηγορεί τους «πολιτικούς αντιπάλους» και τους αντίπαλους ιδιοκτήτες συλλόγων για τη δημιουργία μιας φήμης που τον καθιστά μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη φιγούρα στην Ελλάδα. Είναι μια φήμη, λέει, που αμαυρώνεται από ψέματα και συκοφαντίες.

«Αυτά για τα οποία κατηγορούμαι δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο από τη νοοτροπία μου και τον τρόπο που λειτουργώ ως άνθρωπος», είπε ο Μαρινάκης το 2017. «Δεν είναι μόνο αναληθή, είναι και αδιανόητα. Δεν απαντώ δημόσια από επιλογή. Ίσως είναι λάθος, αφού οι άλλοι μιλούν συνέχεια, αλλά δεν είναι στη φιλοσοφία μου να τροφοδοτώ τον μικρόψυχο, φαύλο κύκλο των αβάσιμων κίτρινων φημών. Προτιμώ η δικαιοσύνη να ακολουθήσει τον δρόμο της, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό θα πάρει αυτό στην Ελλάδα».

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1967, ως μέλος της οικογενείας που είχε το μεγαλύτερο χυτήριο στην Κρήτη, φτιάχνοντας καμπάνες για τις εκκλησίες του νησιού. Ο πατέρας του, Μιλτιάδης, εξήγαγε τα προϊόντα τους στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Κροατία, και διατηρούσε και άλλες επιχειρήσεις στο νησί. Σήμερα, οι καμπάνες χτυπούν ακόμα στο Ηράκλειο, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Μιλτιάδης.

Η πραγματική αγάπη του Μιλτιάδη όμως ήταν η ναυτιλία. Σπούδασε μηχανικός στη Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού και όταν μετακόμισε στον Πειραιά άνοιξε συνεργείο επισκευών. Μέσα σε 10 χρόνια, είχε ιδρύσει τη ναυτιλιακή εταιρεία που τελικά κληρονόμησε ο γιος του.

Όταν πέθανε ο Μιλτιάδης το 1999, σε ηλικία 68 ετών, είχε οχτώ πλοία. Ο ανεπίσημος αριθμός τώρα είναι 98, που σημαίνει ότι ο Μαρινάκης είναι ο ιδιοκτήτης ενός εκ των μεγαλυτέρων στόλων δεξαμενόπλοιων στη γη.

Ο Μιλτιάδης ήταν φανατικός φίλαθλος του Ολυμπιακού, διηύθυνε την ομάδα υδατοσφαίρισης του και βοήθησε στη δημιουργία της συμμαχίας των 11 εφοπλιστών που αγόρασαν τον σύλλογο το 1979. Ήταν ο «γενικός καπετάνιος», ουσιαστικά διευθύνων σύμβουλος και κέρδισε τέσσερις διαδοχικούς τίτλους πρωταθλήματος πριν μια σειρά γεγονότων τον κάνουν να γυρίσει την πλάτη του στην παρακολούθηση αγώνων.

Το 1987, ο τραπεζίτης και εκδότης Γιώργος Κοσκωτάς πήρε τον έλεγχο του Ολυμπιακού και συγκλόνισε τον κόσμο του ποδοσφαίρου σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών για να υπογράψει τον Λάχος Ντέταρι από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 6 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Μιλτιάδης ήταν ο ένας από τους δύο μετόχους που αρνήθηκαν να πουλήσουν το μερίδιό τους σε έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα έγινε συνώνυμο με ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Κοσκωτάς, όπως προέκυψε, είχε δημιουργήσει την αυτοκρατορία του υπεξαιρώντας 210 εκατομμύρια δολάρια από την Τράπεζα Κρήτης. Κατέφυγε στη Βραζιλία ως φυγάς και τελικά εντοπίστηκε αφού διέφυγε στο Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης με ιδιωτικό τζετ από τις Βερμούδες.

Ήταν ένα σκάνδαλο που έριξε την ελληνική κυβέρνηση. Ο Κοσκωτάς, κάποτε ζωγράφος και διακοσμητής στο Long Island της Νέας Υόρκης, εκδόθηκε και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Αν αυτό μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφική πλοκή παρά με την τυπική ποδοσφαιρική σας ιστορία, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα σκάνδαλα και η πολιτική έχουν παραμορφώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες. Είναι η φύση του συστήματος και πηγάζει από μια μακρά ιστορία, που πηγαίνει μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της πολιτικής τάξης που δημιουργεί σχέσεις διαφθοράς με πλούσιες και ισχυρές οικογένειες, επιχειρήσεις και ομάδες συμφερόντων.

Ο Μιλτιάδης επιδίωξε επίσης να ανατρέψει τη διοίκηση του Αργύρη Σαλιαρέλη, του επόμενου προέδρου του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέληξε στη φυλακή επειδή βοήθησε τον Κοσκωτά να φύγει από τη χώρα. Εν τέλει, ο δισεκατομμυριούχος Σωκράτης Κόκκαλης - απαλλάχθηκε το 2002 από κατηγορίες για κατασκοπεία, απάτη και ξέπλυμα χρήματος - ήταν αυτός που ανέλαβε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Είναι μια άγρια, εκκεντρική ιστορία και δεν ήταν όλοι πρόθυμοι να εκπροσωπήσουν τον Μιλτιάδη, που πλέον βρισκόταν εκτός συλλόγου, καθώς έκανε βήματα προς την πολιτική. Έγινε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και φίλος του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Μια εφημερίδα, η Επικαιρότητα, δημοσίευσε ένα άρθρο που στόχευε οχτώ ανθρώπους - «Οι Νονοί του Θρύλου» - και τους κατηγορούσε για μια δεκαετία κατά την οποία ο Ολυμπιακός κέρδισε δύο κύπελλα, αλλά δεν κατάφερε τίποτα άλλο. Υπήρχαν φωτογραφίες και των οχτώ «νονών» στην κορυφή της σελίδας. Πρώτος ήταν ο Κωστόκας. Δεύτερος ήταν ο Μιλτιάδης.

«Δεν υπήρξα ποτέ νονός του Ολυμπιακού, ούτε κανενός άλλου», απάντησε ο Μιλτιάδης. «Λατρεύω τον Ολυμπιακό και έχω στερηθεί πολλά πράγματα. Από τη στιγμή που έγινε η πώληση (στον Κοσκωτά) σταμάτησα να βλέπω αγώνες».

Ο νεαρός Ευάγγελος έβλεπα τα πάντα από κοντά. Είχε κολλήσει και αυτός το «μικρόβιο» του Ολυμπιακού. Από τα 14 του συνόδευε τον πατέρα του σε επαγγελματικά ταξίδια σε λιμάνια και αποβάθρες ανά την Ευρώπη. Σπούδασε στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, στις αρχές των 20 του, του δόθηκε η ευκαιρία να αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο στη ναυτιλιακή επιχείρηση της οικογένειας.

«Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί, ταξιδέψαμε, μιλήσαμε και απορρόφησα την ουσία της δουλειάς», είπε ο Μαρινάκης σε ομιλία του στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά μετά τον θάνατο του πατέρα του. «Ήταν κάτι μεγαλύτερο από τη διατήρηση της οικογενειακής μας περιουσίας και το να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Είχαμε μια βαθιά φιλία.

Ο πατέρας μου είχε ένα άμεσο χάρισμα με τους ανθρώπους. Φρόντιζε τον συνάνθρωπό του. Είχε συνείδηση της κοινότητας. Φρόντισε για το Ηράκλειο, για τον Πειραιά. Με βοήθησε να δω τη ζωή με ανθρωπιά και όχι μόνο επαγγελματικά… να διατηρήσω τις ευαισθησίες μου και να μην χάσω την ανθρωπιά μου, όσο ψηλά κι αν ανέβω».

Δεν υπάρχει, επομένως, καμία αμφιβολία ότι η αγορά του Ολυμπιακού από τον Μαρινάκη το 2010, καθώς και η ακολούθηση του πατέρα του στην πολιτική, τροφοδοτήθηκε, εν μέρει, από το οικογενειακό του ιστορικό.

Ο Μαρινάκης είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος Πειραιά, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αθήνας, και εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα δημάρχου. Έχει χρηματοδοτήσει προσωπικά διάφορα έργα, από την ανακαίνιση πλατειών της πόλης μέχρι την ανάπτυξη παιδικών χαρών, γηπέδων ποδοσφαίρου και δημοτικών κουζινών. Έχει στολίσει τους δρόμους με αγάλματα Ελλήνων ηρώων.

Η προσωπική του ιστοσελίδα είναι γεμάτη με ιστορίες για τη φιλανθρωπική του δράση, η οποία του χάρισε το βραβείο του Μεγαλόσταυρου στην Ελλάδα.

Στο απόγειο της προσφυγικής κρίσης, ο Μαρινάκης ήταν αυτός που δημιούργησε μια επιτροπή υποδοχής για τους μετανάστες που είχαν φτάσει στον Πειραιά από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο Πειραιάς ήταν το κύριο σημείο εισόδου στην Ελλάδα. Η πόλη πάλευε να αντεπεξέλθει. Καθημερινά, στελέχη του Ολυμπιακού έφταναν στο λιμάνι για να παραδώσουν γεύματα, ρούχα και παιχνίδια για τα προσφυγόπουλα.

Νωρίτερα φέτος, ήταν η πρόσκληση του Μαρινάκη που οδήγησε τη Shakhtar Donetsk να παίξει έναν φιλικό αγώνα, με σύνθημα το «Stop War», με τον Ολυμπιακό στην πρώτη της εμφάνιση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στον αγώνα συγκεντρώθηκαν χρήματα για τους πρόσφυγες και προωθήθηκε ένα μήνυμα ειρήνης.

«Μίλησα με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και τον γιο του μόλις δύο μέρες πριν και συμφωνήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι», δήλωσε ο Darijo Srna, διευθυντής της Shakhtar. «Μάλιστα πρότεινε να μείνουμε εδώ για δύο μήνες, να πληρώσει για τα πάντα και να μας δώσει το γήπεδο».

Αυτή είναι η πλευρά του Μαρινάκη που οι υποστηρικτές του λένε ότι αξίζει περισσότερη κάλυψη: οι πράξεις γενναιοδωρίας, η φιλανθρωπία, η αφοσίωσή του στον κοινωνικό ιστό του Πειραιά, της Αθήνας και της Ελλάδας συνολικά.

Το 2018, όταν μια σειρά από πυρκαγιές σκότωσαν 103 ανθρώπους και κατέστρεψαν την ακτογραμμή της Αττικής, ο Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 1 εκατομμύριο ευρώ στους πληγέντες.

Όταν ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν τη Μάνδρα, σκοτώνοντας 25 ανθρώπους, ήταν και πάλι ο Μαρινάκης που συντόνισε ένα πακέτο βοήθειας για να βοηθήσει την επιχείρηση καθαρισμού.

Μια φωτογραφία τον δείχνει να περιοδεύει στην κατεστραμμένη περιοχή με μια συνοδεία που περιλάμβανε τη Σάσα Σταμάτη, μια τηλεοπτική περσόνα που σχετίζεται με υψηλούς κύκλους στην Ελλάδα και αργότερα ενεπλάκη σε μια διαμάχη που έδειξε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι υποστηρικτές του Μαρινάκη για να υπερασπιστούν το όνομά του.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, μια θεατρική παράσταση του κωμικού Χριστόφορου Ζαραλίκου, γνωστού οπαδού της ΑΕΚ, διεκόπη από τη Σταμάτη που ανέβηκε στη σκηνή επειδή το έργο περιελάμβανε την αφήγηση ενός ανέκδοτου σε βάρος του Μαρινάκη.

Για να καταλάβετε, ένας από τους αντιπάλους του Μαρινάκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης, και η σχέση τους απέχει πολύ από τη συνηθισμένη αθλητική αντιπαλότητα.

Και οι δύο άνδρες μίλησαν ανοιχτά ο ένας για τον άλλον μετά την επίθεση το 2014 στον Χριστόφορο Ζωγράφο, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής επιτροπής επιλογής διαιτητών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του έξω από το σπίτι του από δύο άνδρες, χρησιμοποιώντας σιδερένιες ράβδους.

Οπότε, τα πράγματα δεν πήγαν καλά όταν ο Ζαραλίκος ανέφερε το όνομα του Μαρινάκη στο πλαίσιο της εμφάνισής του.

Στη σκηνή συνόδεψαν τη Σταμάτη αρκετοί άγνωστοι άνδρες, που αργότερα περιέγραψε ως φίλους και όχι, όπως ισχυρίστηκε ο κωμικός, ως «μπράβους» (άνδρες ασφαλείας). Αλλά και πάλι αποτέλεσε τεράστιο θέμα συζήτησης στην Ελλάδα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κάποια στιγμή ακούγεται η Σταμάτη να λέει στον Ζαραλίκο: «Δεν άκουσα να λες τίποτα για τον φίλο σου τον Μελισσανίδη».

Πώς είναι λοιπόν να δουλεύεις για τον Μαρινάκη;

«Μια πρόκληση», είναι η σύντομη απάντηση - και το καθεστώς Μαρινάκη μάλλον θέλει να παραμείνει έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει φέρει στον Ολυμπιακό μια περίοδο σχεδόν αδιάκοπων επιτυχιών.

Επισκεφτείτε το Καραϊσκάκη και θα δείτε ένα στάδιο με 40 executive lounges, ένα μουσείο, ένα εμπορικό κέντρο και μια σκληροπυρηνική βάση θαυμαστών. «Αυτή είναι η γη μας», έγραφαν οι πινακίδες στο γήπεδο προπόνησης. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα τα 10 από τα 12 χρόνια από τότε που έγινε πρόεδρος ο Μαρινάκης, συχνά με μεγάλη διαφορά.

Αλλά αυτό δεν είναι μια ορθόδοξη ρύθμιση και ο Μαρινάκης δεν σημειώνει την επιτυχία του με συμβατικούς τρόπους.

Αλλάζει μεγάλους αριθμούς παικτών, όπως έκανε το πρώτο του καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, όπου χρηματοδότησε 19 νέες μεταγραφές, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα οδεύει προς μια οικονομική κρίση. Βάζει ψηλά τον πήχη. Προτιμά την άμεση επιτυχία από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Υποστηρίζει τον εαυτό του. Δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις, αλλά όταν μιλάει δημόσια μπορεί να διχάσει.

Τον Ιούνιο, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο Φόρουμ Εφοπλιστών στην Αθήνα και αναφέρθηκε από τον βιομηχανικό ιστότοπο Splash247 ότι περιέγραψε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως «μαλακίες» λόγω των επιπτώσεων στους πλοιοκτήτες.

Η ενασχόληση του Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό ξεκίνησε με δύο σύντομες περιόδους που λειτούργησε ως επικεφαλής της ομάδας βόλεϊ και, ακόμη και τότε, γνώριζε τα οφέλη του να φέρει στην ομάδα έναν αστέρα. Όταν υπέγραψε με τον θρύλο του σερβικού βόλεϊ, Ivan Miljkovic - μια συμφωνία γνωστή ως «η μεταγραφή του αιώνα» - ο Μαρινάκης πλήρωσε σχεδόν το μισό μισθό του παίκτη.

Οι άνθρωποι του στενού του κύκλου είναι πιστοί σε αυτόν. Δεν είναι ο μόνος στον Ολυμπιακό που ακολουθείται από σωματοφύλακες, ντυμένους στα μαύρα. Για τους ανθρώπους στα υψηλότερα επίπεδα του συλλόγου και τις οικογένειές τους, αυτό είναι καθημερινότητα.

Όχι ότι ο Μαρινάκης τρομάζει εύκολα. Στην Αθήνα μιλούν ακόμα για την εποχή που αγνόησε το πρωτόκολλο για να παρευρεθεί σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός το 2015.

Είναι γνωστό ως «το ντέρμπι των αιώνιων εχθρών». Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων έχουν αποκλειστεί στην Ελλάδα από το 2004, αλλά υπήρξε τόση βία και αναστάτωση εκείνο το βράδυ που η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης ήταν η αναστολή της Super League. Και η ανακοίνωση, πριν τον αγώνα, ότι ο Μαρινάκης σκόπευε να πάει για πρώτη φορά στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» θεωρήθηκε συγκλονιστική.

Ο Michael Yokhin, καλύπτοντας το παιχνίδι για το ESPN, έγραψε για τη στιγμή που ο Μαρινάκης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο 35 λεπτά πριν την έναρξη. «Αντί να πάει στον πάγκο, αποφάσισε να περπατήσει. Δεν φάνηκε να προκαλεί ευθέως τους πράσινους (το χρώμα του Παναθηναϊκού) στις εξέδρες, αλλά το γήπεδο ξέσπασε με μανία. Με πυροτεχνήματα και καπνό παντού, πέταξαν μπουκάλια προς την κατεύθυνση του Μαρινάκη. Πολύ σπάνια έχω δει τέτοιο μίσος προς ένα μόνο άτομο».

Δύο ημέρες αργότερα, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Super League έπρεπε να διακοπή όταν η διαμάχη μεταξύ του Μαρινάκη και του ομολόγου του στον Παναθηναϊκό, Γιάννη Αλαφούζου, φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο.

Ο Αλαφούζος παραπονέθηκε στη συνέχεια ότι ο αναπληρωτής του, Βασίλης Κωνσταντίνου, πρώην Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας, υπέστη ένα τραύμα στα χείλη από χτύπημα ενός σωματοφύλακα του Μαρινάκη. «Μας επιτέθηκαν», είπε. «Ο κ. Μαρινάκης μου πέταξε ένα ποτήρι νερό και μετά ο σωματοφύλακάς του έριξε μια μπουνιά στον κ. Κωνσταντίνου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Super League είχε τέτοια βία».

Υπάρχει επίσης τριβή μεταξύ του Μαρινάκη και του Ιβάν Σαββίδη, του προέδρου του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποκλείστηκε από το ποδόσφαιρο για τρία χρόνια το 2018, αφού εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με όπλο στη ζώνη του και τέσσερις σωματοφύλακες, επειδή είχε κριθεί ένα γκολ καθυστερημένα ως οφσάιντ σε έναν κρίσιμο αγώνα για τον τίτλο ενάντια στην ΑΕΚ Αθηνών. Ο Σαββίδης είναι άνθρωπος του Κρεμλίνου, πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου με το κόμμα «Ενωμένη Ρωσία», του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη ο Μαρινάκης τα παρακολουθεί από τη Σουίτα 311, πλαισιωμένος από άνδρες ασφαλείας. Του αρέσει να στέκεται. Το σακάκι του βγαίνει αναπόφευκτα. Η κόκκινη γραβάτα επίσης. Τα μανίκια του πουκαμίσου του θα είναι σηκωμένα. Τις ζεστές νύχτες, αυτό το πουκάμισο μπορεί να είναι βουτηγμένο στον ιδρώτα. Θα σταυρώσει το στήθος του όταν ο αντίπαλος έχει κόρνερ ή επικίνδυνο φάουλ. Το τατουάζ στο αριστερό του χέρι γράφει: «Ονειρευτείτε, αγαπήστε, δημιουργήστε, παλέψτε, επιβιώστε, νικήστε».

Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα 38 ανδρών, η οποία περιλαμβάνει πέντε τερματοφύλακες, τέσσερις δεξιούς μπακ, τέσσερις αριστερούς μπακ, 19 νέες μεταγραφές και έχει μέσο όρο ηλικίας τα 27,6. Μόνο τον Σεπτέμβριο ήρθαν έξι νέοι παίκτες.

Ο Μαρινάκης έχει μια μεγάλη συνοδεία και αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση μερικές φορές για το προσωπικό της Forest, όταν εμφανίζονται τυχαία νέα άτομα.

Σε ένα στάδιο την περασμένη σεζόν, ο Cooper συνειδητοποίησε ότι υπήρχε κάποιος που δεν αναγνώριζε να γυροφέρνει το γήπεδο προπόνησης. Αυτή την ιστορία τη διηγείται στους ποδοσφαιρικούς κύκλους και, ακόμα κι αν έχει γίνει υπερβολική με το πέρασμα του χρόνου, πάντα τον κάνει να γελάει. Μία, δύο, τρεις φορές, αυτόν τον τύπο τον έβλεπαν συνέχεια. Ο Cooper είχε αρχίσει να το βρίσκει περίεργο. Ρώτησε το προσωπικό του αν ήξεραν ποιος ήταν και κανείς δεν μπορούσε να τον διαφωτίσει. Τότε εμφανίστηκε ο ίδιος ο τύπος στην καντίνα και ο Cooper αποφάσισε να τον ρωτήσει ευθέως.

Αποδείχθηκε ότι ο μυστηριώδης άνδρας ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μονακό. Ο Louis Ducruet, ανιψιός του πρίγκιπα Αλβέρτου Β', εξήγησε ότι είχε προσκληθεί από τον Μαρινάκη να αναλάβει ρόλο στη Forest ως σύμβουλος σε διεθνή έργα.

Ο Cooper γνωρίζει πολύ καλά ότι η Forest έχει κάποιους ανορθόδοξους τρόπους και δεν υπάρχει αμφιβολία πως είχε καλούς λόγους που επέλεξε να μην υπογράψει το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε στις αρχές Ιουνίου. Ο Cooper θα προτιμούσε να μην αποκαλύψει αυτούς τους λόγους. Το πιο σημαντικό στοιχείο για αυτόν είναι ότι έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με τον σύλλογο και ειδικότερα τους οπαδούς που μπορεί να μην είχε ποτέ κάπου αλλού. Ωστόσο, καταλαβαίνει ότι θα δεχτεί έντονη πίεση από τον Μαρινάκη για να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Το 2018, ο Μαρινάκης ήταν τόσο έξαλλος για τις τρεις νίκες σε οχτώ παιχνίδια που είχε ο Ολυμπιακός που επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίκτες και απείλησε να αποβάλει μερικούς από τους χειρότερους παίκτες για τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός είχε πέσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος και ο Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι θα διατηρηθεί μόνο ένας μικρός αριθμός παικτών. Οι αντικαταστάτες θα προέκυπταν από ηλικίες κάτω των 20 ετών. Αναφέρθηκε από τα ελληνικά ΜΜΕ να λέει στους παίκτες: «Εγώ και οι υπόλοιποι οπαδοί σας έχουμε ανεχτεί αρκετά. Θα φύγετε σήμερα και θα πάτε διακοπές».

Δεν εκπλήρωσε εκείνη την απειλή και ο Ολυμπιακός έχασε δύο από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια. Το ένα ήταν η ήττα με 3-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με τα διαδεδομένα δημοσιεύματα, ήταν μια αξιοσημείωτη ομιλία του Μαρινάκη μπροστά στους παίκτες στο προπονητικό τους γήπεδο του Ρέντη.

«Κανονικά έπρεπε να μείνετε εκεί (στα Γιάννινα) αντί να επιστρέψετε εδώ γιατί δεν μπορείτε να είστε παίκτες του Ολυμπιακού με αυτές τις επιδόσεις», τους είπε. «Αντί να σας ευχηθούμε να απολαύσετε τις διακοπές σας, θα πούμε «πηγαίνετε να πνιγείτε». Αυτό ισχύει για όλους εσάς, παίκτες και προπονητές. Δεν αξίζετε ούτε να είστε χαρτί υγείας στου Ρέντη και για αυτό δεν φταίει κανένας άλλος παρά μόνο εγώ. Εγώ φταίω που σας έφερα εδώ και σας χρυσοπληρώνω».

Το επόμενο καλοκαίρι, περισσότεροι από 20 παίκτες απομακρύνθηκαν και περίπου ο ίδιος αριθμός εισήχθη.

Κάτι παρόμοιο συνέβη το 2015 όταν ο Ολυμπιακός έχασε από τον Παναθηναϊκό, βγήκε από το Europa League από την Ουκρανική Dnipro Dnipropetrovsk και έμεινε στο 1-1 σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ, τότε ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Σε εκείνη την περίπτωση, οι παίκτες φέρεται να έφαγαν πρόστιμο 500.000 ευρώ. Είχαν τρεις βαθμούς διαφορά για την κορυφή του πρωταθλήματος εκείνη την εποχή.

Και πάλι, το μήνυμα του Μαρινάκη προς τους παίκτες πήρε μεγάλη δημοσιότητα στα ελληνικά ΜΜΕ.

«Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο. Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός σύλλογος και για τον καθένα από εσάς είναι τιμή να παίζετε σε αυτόν τον σύλλογο», είπε ο Μαρινάκης. «Θα σέβεστε και θα τιμάτε τον Ολυμπιακό. Όποιος έχει πρόβλημα ή δεν του αρέσει εδώ, θα πρέπει να έχει τα κότσια και να σηκωθεί και να φύγει, και αυτό ισχύει για όλους».

Αυτό που είναι απολύτως σαφές είναι ότι ο Μαρινάκης δυσκολεύεται να ανεχθεί οτιδήποτε άλλο εκτός από την τεράστια επιτυχία και το εκλαμβάνει ως προσωπική προσβολή όταν οι ομάδες του δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του. Αλλά είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί πολλοί άνθρωποι στη Forest πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για σταθερότητα, όσο οι άνθρωποι στην κορυφή του συλλόγου παραμένουν τόσο συναισθηματικοί και ασταθείς.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, κανονίστηκε μια κλήση Zoom με τους παίκτες της Forest και κάθισαν σε ένα δωμάτιο στο προπονητικό γήπεδο για να μάθουν τι ήθελε να πει ο Μαρινάκης.

Η νέα σεζόν του πρωταθλήματος, που ξεκινούσε αργά λόγω της COVID-19, ήταν λίγες μέρες μακριά και η προσδοκία ήταν ότι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου σκόπευε να τους πει λίγα λόγια υποστήριξης. Όμως οι παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με μια έκπληξη. Η Forest είχε χάσει μια ισοπαλία για το EFL Cup ενάντια στο Μπάρνσλι λίγες μέρες νωρίτερα και ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν με μια δραματική κατάρρευση 4-1 κόντρα στη Στόουκ Σίτι που της κόστισε μια θέση στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Ο Μαρινάκης φέρεται να κατηγόρησε τους παίκτες ότι απογοήτευσαν τον σύλλογο. Ανάμεσα στις επικρίσεις του, τους είπε ότι ήταν ταπείνωση να χάνεις από έναν σύλλογο με τον προϋπολογισμό του Μπάρνσλι. Επρόκειτο να γίνουν αλλαγές.

«Το μήνυμά του ήταν βασικά ότι κάποιοι από εμάς δεν ήμασταν αρκετά καλοί και δεν θα ήμασταν εκεί για πολύ», λέει ένας πρώην παίκτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. «Το να φτάσω σε αυτό το σημείο στην αρχή της σεζόν ήταν περίεργο. Ίσως οφειλόταν στις πολιτισμικές διαφορές. Ίσως αυτό να συνήθιζε να κάνει στον Ολυμπιακό μετά από μια ήττα. Όλοι εδώ, όμως, έμειναν άφωνοι με το χρονοδιάγραμμα. Δεν φώναζε, ήταν πάντα ήρεμος, αλλά το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ξεκάθαρο για πολλούς παίκτες».

Ήταν τρία χρόνια στην ιδιοκτησία του και η εποχή του Μαρινάκη, πριν από τον Cooper, δεν ήταν επιτυχημένη. Ο Βρέντζος είχε διοριστεί διευθύνων σύμβουλος της Forest. Το νέο καθεστώς ήταν σε δύσκολη θέση λόγω της δεύτερης κατηγορίας της Forest (για αυτό και ο Μαρινάκης δεν ασχολούταν).

Μια σειρά προπονητών και παικτών έφυγαν από τη Forest με πολύ λίγα θετικά να πουν για την ιεραρχία του συλλόγου. Ένας παίκτης μαγνητοσκοπούσε κρυφά τις συνομιλίες του με τον Βρέντζο. Οι οικογένειες των παικτών σχολίαζαν συχνά ότι η Forest έκανε το μίνιμουμ για να τους φροντίσει από όλα τα κλαμπ που γνώριζαν.

Ανεπίσημα, υπήρχαν κανόνες. Το προσωπικό γνώριζε ότι όταν ο Μαρινάκης επισκεπτόταν έπρεπε να κρατήσει αποστάσεις και να του δώσει την ιδιωτικότητά του. Τους είχαν πει να μην φορέσουν πράσινο γιατί ήταν το χρώμα του Παναθηναϊκού. Το μωβ ήταν επίσης αμφιλεγόμενο, γιατί ο Μαρινάκης είναι δεισιδαίμων και προφανώς το θεωρεί κακή τύχη.

Όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά το 2017, υπεύθυνοι της Forest έλεγξαν σχεδόν εξονυχιστικά κάθε δωμάτιο για να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν εντάξει. Το μαύρο αποκλείστηκε επίσης για λόγους που δεν εξηγήθηκαν πλήρως. Ζητήθηκε από το προσωπικό να αντικαταστήσει τις μαύρες κορνίζες με ασημί και να βεβαιωθεί ότι οι τηλεοράσεις είχαν ασημί άκρα. Το σχέδιο για ένα κιτ προπόνησης έπρεπε να αλλάξει, λέγεται, επειδή περιείχε πολύ πράσινο.

Ο Μαρινάκης έφτασε με ένα πενταετές πλάνο για να πετύχει την άνοδο, να προκριθεί στην Ευρώπη, να μετακομίσει σε ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό γήπεδο και να έχει εγκαταστάσεις επιπέδου Champions League.

Ο Μαρινάκης, όπως εξηγήθηκε, ήθελε να διευθύνει τη Forest με τις αξίες της παραδοσιακής, παλιάς σχολής Άρσεναλ. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν συντριπτικά θετικές.

Είχε πιο βαθιές τσέπες από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, τον Fawaz al Hasawi, και πρόσφερε μια αλλαγή κατεύθυνσης για έναν σύλλογο που είχε γίνει συνώνυμος με εμπάργκο μεταγραφών, εντολές εκκαθάρισης, διαμαρτυρίες οπαδών και κατακόρυφη μείωση των θεατών.

Ο Μαρινάκης ανακοίνωσε κατά την άφιξή του ότι θα μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων, που πάντα θα είναι δημοφιλείς, και διόρισε έναν QC με έδρα το Λονδίνο, τον Nicholas Randall, για να δώσει στον σύλλογο κάποια επιπλέον αξιοπρέπεια. Ο Randall τοποθετήθηκε ως πρόεδρος και το προσωπικό ενημερώθηκε ότι έπρεπε πάντα να περιλαμβάνει το "QC" μετά το όνομά του.

«Εάν είχα οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα του κ. Μαρινάκη να είναι ο ιδιοκτήτης του συλλόγου σας, δεν θα είχα δεχτεί την πρόταση να γίνω πρόεδρος», έγραψε ο Ράνταλ σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Forest. «Είναι σαφές ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για κανένα έγκλημα σε καμία δικαιοδοσία στον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός».

Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες σε βάρος του Μαρινάκη σε εκείνο το σημείο αφορούσαν το σκάνδαλο των στημένων αγώνων του 2015 στην Ελλάδα, στο οποίο κατονομάστηκαν 68 ύποπτοι από τις δικαστικές αρχές και την ιστορία μιας βόμβας που ανατινάχθηκε στο αρτοποιείο ενός διαιτητή που, όπως λέγεται, ήταν μη συνεργάσιμος. Ο Μαρινάκης, ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη, αθωώθηκε χωρίς να πάει ποτέ σε δίκη.

Οι ισχυρισμοί, δήλωσε κατηγορηματικά ο Ράνταλ, είχαν αποδειχθεί ψευδείς. «Πολλοί, αν όχι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί, έχουν διατυπωθεί εναντίον του από τους ανταγωνιστές του στο ποδόσφαιρο… υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι πίσω από πολλούς από αυτούς τους ισχυρισμούς υπήρχε κακόβουλος σκοπός».

Το προσωπικό της Forest γρήγορα διαπίστωσε ότι, για τον Μαρινάκη, η φήμη ήταν εξαιρετικά σημαντική. Η ομάδα των μέσων ενημέρωσης αναμενόταν να διαμορφώσει γνώμη υπέρ του. Το προσωπικό κλήθηκε να συγκεντρώσει τυχόν δημοσιεύματα που αναφέρουν τον ιδιοκτήτη και να τα βαθμολογήσει ως πράσινο, πορτοκαλί ή κόκκινο, ανάλογα με το αν ήταν θετικά ή όχι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούνταν επίσης έντονα.

Κοιτάξτε τώρα στο Twitter και γρήγορα θα καταλάβετε ότι σε πολλούς θαυμαστές της Forest αρέσει η κακιά φήμη του. Απολαμβάνουν το γεγονός ότι ξόδεψε τρομακτικά χρήματα σε έναν σύλλογο που χρειαζόταν απεγνωσμένα κάποια φιλοδοξία, ειδικά τώρα που υπάρχει σχέδιο για επέκταση του σταδίου.

Ο Μαρινάκης έχει αποθεωθεί. Στη θερμή λάμψη της προώθησης, η μετοχή του δεν ήταν ποτέ υψηλότερη. Ο Ράνταλ τον αποκαλεί «κύριο Μαρινάκη». Είναι, λέει ο πρόεδρος, «ο ιδιοκτήτης ενός μοντέλου».

Δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα, ωστόσο, πριν ο Cooper ξεκινήσει να μετατρέπει έναν σύλλογο που βρισκόταν στον πάτο του Πρωταθλήματος σε έναν σύλλογο που πέτυχε την άνοδο μέσω των play-offs. Μερικοί από τους πιο επικριτικούς θαυμαστές είχαν αποκλειστεί από τον επίσημο λογαριασμό της Forest. Άλλοι είχαν προσκληθεί να παρακολουθήσουν συναντήσεις στο City Ground, όπου τους προειδοποίησαν για τη συμπεριφορά τους.

Στην Ελλάδα, ο Μαρινάκης κατέχει ένα σημαντικό μέρος των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ενός τηλεοπτικού σταθμού, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων. Αυτό το γεγονός του δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου σε μια χώρα όπου η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης είναι συχνά τόσο για την εξουσία, όσο και για το κέρδος.

Δεν είχε αυτή την πολυτέλεια στην Αγγλία όμως. Στα πρώτα του χρόνια ως ιδιοκτήτης της Forest, ένας από τους συνεργάτες δημοσίων σχέσεων του έδωσε την ιδέα στην εφημερίδα The Guardian και, ξεχωριστά, στη Nottingham Post ότι ο Μαρινάκης μπορεί να ενδιαφέρεται να τους προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του. Καμία ιδέα δεν πήγε πολύ μακριά.

Αυτό που ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστο ήταν ότι, στα παρασκήνια, ο Μαρινάκης είχε βάλει τη σφραγίδα του στη Forest πολύ πριν όλα γίνουν επίσημα.

Ήταν ο Μαρινάκης, για παράδειγμα, που είχε συνομιλίες με τον Πέδρο Περέιρα, τον αθλητικό διευθυντή της Φιορεντίνα, που οδήγησαν στον διορισμό του ως διευθυντή ποδοσφαίρου της Forest το καλοκαίρι του 2016.

Ο Μαρινάκης εξήγησε τα σχέδια του για να γίνει η Forest σπουδαία και πάλι. Ο σύλλογος ήθελε έναν έμπειρο διαχειριστή. Ο Περέιρα τον άκουσε και συμφώνησε να φύγει από την Ιταλία για να φτιάξει ένα νέο σπίτι στο Νότιγχαμ.

Ο Βίκτορ Σάντσες, ο πρώην διεθνής της Ισπανίας, αρχικά προοριζόταν να αναλάβει τη δουλειά του προπονητή, αλλά έμαθε πόσο γρήγορα η ιεραρχία της Forest μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Ο Μάρκο Σίλβα, τότε προπονητής του Ολυμπιακού, είχε παραιτηθεί κατά την περίοδο της προετοιμασίας και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να σημειωθεί νέος διοικητικός διορισμός και κάποιες άβολες συζητήσεις. Ο Σάντσες γνώριζε τους Ερυθρόλευκους - ήταν βοηθός προπονητή του Μίχελ όταν κέρδισαν το πρωτάθλημα το 2013 και το 2014 - έτσι το Plan A εγκαταλείφθηκε και ο Ισπανός πήρε τη δουλειά στον Ολυμπιακό και όχι στη Forest.

Ο Philippe Montanier, πρώην μάνατζερ της Rennes, ανέλαβε τη Forest. Γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο αν σκεφτεί κανείς τι συνέβη όταν η αγγλική Football League άρχισε να εξετάζει εάν ο Μαρινάκης πρέπει να περάσει το τεστ καταλληλότητας, το οποίο είναι υποχρεωτικό για να εγκριθεί οποιαδήποτε εξαγορά.

Οι καθυστερήσεις ήταν αρκετές. Ο Al Hasawi άρχισε να μιλά στη Red Bull και άλλους πιθανούς αγοραστές από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Περέιρα είχε κολλήσει με ένα κλαμπ που παραπαίει, έναν ιδιοκτήτη που έχανε γρήγορα το ενδιαφέρον του και την αναπόφευκτη αίσθηση ότι είχε πάρει τη χειρότερη απόφαση της επαγγελματικής του ζωής. Παραιτήθηκε μέσα σε τρεις μήνες.

Ήταν μια ανορθόδοξη αρχή στη σχέση του Μαρινάκη με τη Forest και ήταν δύσκολο να μην συμπονέσει κανείς και τον Σάντσες.

Στον Ολυμπιακό απολύθηκε μετά από δύο παιχνίδια στην προεδρία.

«Ο πρόεδρος μου είχε ζητήσει, ως χάρη, να πάω στον Ολυμπιακό αντί για τη Forest», λέει ο Σάντσες στη The Athletic. «Μου ζητήθηκε να βοηθήσω στην επίλυση μιας δύσκολης κατάστασης. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος από την πλευρά μου. Λατρεύω το αγγλικό ποδόσφαιρο και έχασα αυτή την ευκαιρία. Πήγα στον Ολυμπιακό ως προπονητής και με απέλυσαν μετά από 48 μέρες με έλλειψη σεβασμού για τη δουλειά μου».

Ο Σάντσες επιμένει ότι διατηρεί μερικές ευχάριστες αναμνήσεις από τον Ολυμπιακό και επισημαίνει ότι υπό την καθοδήγησή του έκαναν ντεμπούτο ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Κώστας Τσιμίκας, δύο παίκτες της ακαδημίας που είχαν μεγάλες αμοιβές όταν μεταφέρθηκαν σε Μπάγερ Λεβερκούζεν και Λίβερπουλ αντίστοιχα.

Σαφώς, όμως, δεν είναι εύκολο να είσαι μάνατζερ όταν ο Μαρινάκης είναι το αφεντικό. Πολλοί έχουν προσπαθήσει και λίγοι τον έχουν κρατήσει ευχαριστημένο.

«Είμαι πάντα ευγνώμων για τις ευκαιρίες που σου φέρνει η ζωή», λέει ο Σάντσες. «Μερικοί είναι καλοί, άλλοι όχι τόσο καλοί, αλλά όλα είναι μαθήματα ζωής».

Κάθε Χριστούγεννα ο Μαρινάκης κάνει πάρτι στο Buddha Bar στο Knightsbridge. Υπάρχει μια λίστα VIP καλεσμένων. Είναι ένα δωρεάν μπαρ. Δεν παρευρίσκεται πάντα, αλλά του αρέσει η βραδιά να έχει θέμα Μαρινάκη. Μερικά από τα παγάκια είναι σμιλεμένα στο σχήμα του δέντρου της Forest. Μερικά άλλα έχουν το έμβλημα του Ολυμπιακού.

Ο Μαρινάκης έχει κάνει και άλλα πάρτι στη θαλαμηγό του, το Amore Mio, αλλά σε μεγάλο βαθμό προτιμά να μην καυχιέται τον πλούτο του. Προτιμά να οδηγεί μόνος του παρά να χρησιμοποιεί σοφέρ και παρόλο που έχει μια εκτενή συλλογή έργων τέχνης, τείνει να την κρατά ιδιωτική.

Το προσωπικό της Forest θα άκουγε αυτές τις ιστορίες στα πρώιμα στάδια γνωριμίας του με τον Μαρινάκη.

Γρήγορα κατάλαβε (το προσωπικό) ότι ο νέος ιδιοκτήτης σκόπευε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είχε δύο συλλόγους και μπορούσε να μετακινήσει παίκτες από τον έναν στο άλλο χωρίς να παραβιάσει κανέναν κανόνα. Αρχικά, η Forest έπαιρνε σε μεγάλο βαθμό περιθωριακούς παίκτες από τον Ολυμπιακό. Στις μέρες μας, το μοτίβο έχει αντιστραφεί.

Ο Μαρινάκης κράτησε αποστάσεις όσο η Forest ήταν στο Πρωτάθλημα, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Ήταν ευχαριστημένος που άφησε στον Βρέντζο την καθημερινή λειτουργία του συλλόγου και αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο λάθος του κατά την περίοδο 2017 έως 2021, όπως περιέγραψε ο αρχηγός της Forest, Τζο Βόραλ, στο γήπεδο του Γουέμπλεϊ.

Ο Βρέντζος, στο παρελθόν οικονομικός διευθυντής στον Ολυμπιακό, θεωρήθηκε από πολλούς ως το σκυλί επίθεσης του Μαρινάκη.

Εάν τα παιχνίδια δεν πήγαιναν καλά, μπορεί να εμφανιζόταν στο τούνελ για να αγριοκοιτάξει τους παίκτες ή ακόμα και μερικές φορές να τους προκαλέσει ανοιχτά. Αν ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, είχε τη συνήθεια να παρακολουθεί την επόμενη προπόνησή τους, μόνος του, με σταυρωμένα τα χέρια από την άκρη του γηπέδου.

Πρώην συνάδελφοι του λένε ότι δεν του άρεσε να βλέπει μέλη του προσωπικού να χαμογελούν γιατί στον Ολυμπιακό αυτό μπορούσε να θεωρηθεί εφησυχασμός.

Στο επίκεντρο όλων αυτών, υπάρχει η αποδοχή τόσο από την ελληνική όσο και από την αγγλική πλευρά ότι αυτό που μπορεί να λειτουργεί για έναν σύλλογο δεν είναι απαραίτητα ο σωστός τρόπος για να διευθύνει και ο άλλος. Απλώς χρειάστηκε πολύς χρόνος - πάρα πολύς, αναμφίβολα - για να το συνειδητοποιήσουν οι αρμόδιοι.

Ο Aitor Karanka ήταν τόσο κουρασμένος από τις εμπειρίες του με τον Βρέντζο που αποχώρησε ενώ η ομάδα βρισκόταν κοντά στα play-offs. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Άλλοι τα παράτησαν επειδή δεν τους άρεσε τόσο πολύ το εργασιακό περιβάλλον.

Ένα δωμάτιο βαφτίστηκε ως Departure Lounge γιατί υπήρχε ένα αστείο ότι, αν σε καλούσε εκεί ο Βρέντζος, δεν θα σε έβλεπαν ξανά. Σε ένα παιχνίδι, ο σχολιαστής του BBC έπρεπε να εξηγήσει στους ακροατές ότι το άτομο που άκουγαν στο βάθος ήταν ο Βρέντζος, φωνάζοντας στο γήπεδο από το κουτί των σκηνοθετών.

Αν η Forest επρόκειτο να δημιουργήσει ένα επιτυχημένο περιβάλλον, κάτι έπρεπε να αλλάξει. Και, προς τιμήν του, ο Μαρινάκης το αναγνώρισε τελικά και αυτό.

Ο Βρέντζος παρέμεινε διευθυντής Forest αλλά επέστρεψε στον Ολυμπιακό και ο Murphy, προηγουμένως διευθύνων σύμβουλος της Barnsley, ξεκίνησε να εισάγει έναν νέο τρόπο σκέψης που οδήγησε στον διορισμό του Cooper (άλλοι στο σύλλογο ήθελαν τον Chris Wilder) και, τελικά, στην προώθηση. Το Forest είχε ξαφνικά απογείωση.

Σε αυτό το σκηνικό, ήταν εύκολο να καταλάβουμε γιατί πολλοί οπαδοί της Φόρεστ τρόμαξαν όταν έμαθαν την περασμένη εβδομάδα ότι δύο από τους κύριους αρχιτέκτονες για την επιτυχία της περασμένης σεζόν ενδέχεται να απομακρυνθούν από το κλαμπ.

Αυτού του είδους η σκληρότητα, ωστόσο, ήταν μέρος της ιστορίας του Μαρινάκη από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο του Ολυμπιακού τον Ιούνιο του 2010, την ίδια στιγμή που ένας Γερμανός προπονητής, ο Έβαλντ Λίενεν, τέθηκε επικεφαλής της ομάδας.

Ο Λίενεν κέρδισε τα τρία πρώτα παιχνίδια του με 5-0, 6-1 και 2-1, αλλά το τέταρτο ήταν η ήττα με 1-0 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Έβαλε τον Ολυμπιακό εκτός προκριματικών του Γιουρόπα Λιγκ και ο Μαρινάκης επανέφερε τον δημοφιλή Ερνέστο Βαλβέρδε για τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής. Το Lienen είχε κρατήσει 53 ημέρες.

«Είναι περίεργα», λέει ο Lienen. «Του έφτιαξα (τον Μαρινάκη) ομάδα σε τέσσερις εβδομάδες. Δεν μπορούσα να τους χρησιμοποιήσω όλους (τους παίκτες) γιατί δεν ήταν κατάλληλοι. Μετά με έστειλε μακριά».

Συνολικά, ο Μαρινάκης έχει απασχολήσει 20 διαφορετικούς μάνατζερ – 14 με τον Ολυμπιακό, έξι με τη Φόρεστ – και εννέα έχουν αντέξει έξι μήνες ή λιγότερους. Ο Πέδρο Μαρτίνς έμεινε τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, καθιστώντας τον τον μακροβιότερο προπονητή στην 97χρονη ιστορία του συλλόγου, αλλά απολύθηκε τον Αύγουστο. Ο αντικαταστάτης του, Κάρλος Κόρμπεραν, κράτησε 48 ημέρες. Ο Μισέλ είναι τώρα πίσω στον σύλλογο ως ο τρίτος προπονητής τους σε δύο μήνες. Με τη Forest, υπάρχει σημαντική εναλλαγή προσωπικού, σε πολλά τμήματα.

Είναι πιθανώς καλύτερα να έχουμε ανοιχτό μυαλό, επομένως, για το τι θα συμβεί στη συνέχεια με τον Μέρφι (πολλοί άνθρωποι μέσα στο κλαμπ υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι μόνο μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία) και πού αφήνει τον Λι Τσάρνλι, ο οποίος διορίστηκε από τη Φόρεστ σε συμβουλευτική εταιρεία βάση νωρίτερα αυτή τη σεζόν.

Ο Τσάρνλι, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Μάικ Άσλεϊ στη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, αναμενόταν ευρέως να αντικαταστήσει τον Μέρφι παρά την ενδεχόμενη αμηχανία που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει στον πρόεδρο του συλλόγου. Ο Ράνταλ ήταν μέλος της νομικής ομάδας του Κέβιν Κίγκαν το 2009, όταν ο πρώην προπονητής της Νιούκαστλ μήνυσε τη βορειοανατολική ομάδα για εποικοδομητική απόλυση, κερδίζοντας 2 εκατομμύρια λίρες ως αποζημίωση.

Ο David Squires, σκιτσογράφος του The Guardian, το συνόψισε λίγο πριν με ένα σκίτσο που έδειχνε τον Jesse Lingard στο μπροστινό μέρος μιας ουράς υπογραφών στο Forest. Ο Κούπερ ήταν δίπλα του. «Μόλις γνωριστήκαμε», γράφει το συννεφάκι ομιλίας. «Αποδεικνύεται ότι όλοι δουλεύουμε στο ίδιο μέρος».

Μια καρικατούρα Μαρινάκη –μαύρο κοστούμι, πειρατική γενειάδα, μπράβο– διακρίνεται στο βάθος.

«Όχι για πολύ», διαβάζει το συννεφάκι του λόγου του.

Κρίνοντας από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, μπορεί να ήταν πολύ προφητικό. Η συντριπτική πλειονότητα των θαυμαστών της Φόρεστ ήταν πάντα αισιόδοξη, ωστόσο, ότι ο Μαρινάκης θα γλίτωνε τον Κούπερ. Πολλοί το είχαν ξεκαθαρίσει στον Μίλτο στη σελίδα στο Twitter όπου, μέχρι πρόσφατα, ο γιος του ιδιοκτήτη του άρεσε να δημοσιεύει βίντεο από το κουτί των σκηνοθετών. Το τελευταίο ήταν στις 14 Αυγούστου, την ημερομηνία της τελευταίας νίκης του Forest.

Σε πιο ευτυχισμένες στιγμές, ο Μίλτος δίνει την εντύπωση ότι λατρεύει την έκθεση. Είναι νέος, όμορφος, δυνατός, με ώμους και κορμό Ολυμπιονίκη κολυμβητή. Του αρέσει να δείχνει καλός. Δημοσιεύει φωτογραφίες του στο Instagram σε γιοτ και διακοπές. Είναι μια προνομιακή ζωή, όχι πολύ καιρό από το πανεπιστήμιο, με όλα τα αξεσουάρ του πλούσιου.

Είχε επίσης τον δικό του άνθρωπο δημοσίων σχέσεων, τον Chris Wheatley, ο οποίος στη συνέχεια προσκλήθηκε να γίνει επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης της Forest, παρόλο που η σχέση του με τον Cooper ήταν συχνά τεταμένη. Ο Κούπερ δεν είχε εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι, πιθανώς στην αναζήτηση θετικών πρωτοσέλιδων, διέρρευσαν ιστορίες για αυτόν στις αρχές Ιουνίου ότι ήταν κοντά στην υπογραφή ενός νέου συμβολαίου. Ο Κούπερ είναι ένας άνθρωπος με αρχές που του αρέσει να γίνονται όλα με τον σωστό τρόπο.

Ένιωσε άσχημα απογοητευμένος και ο Γουίτλι κλήθηκε να εξηγήσει τον εαυτό του.

Ωστόσο, ο Γουίτλι, πρώην ανταποκριτής της Άρσεναλ για μια ιστοσελίδα ποδοσφαίρου του Λονδίνου, ήταν φίλος του νεότερου Μαρινάκη και αυτό τον έφερε αυτόματα σε θέση δύναμης.

Κατάλαβε επίσης το νόμισμα των δημοσίων σχέσεων σε αυτήν την εποχή των κυλιόμενων ειδήσεων 24/7, όπου οι ποδοσφαιρόφιλοι, περισσότερο από ποτέ, λαχταρούν ιστορίες μεταγραφών και θα γιορτάζουν τους ανθρώπους που τους βοηθούν να τροφοδοτήσουν αυτόν τον εθισμό.

Η Forest ξόδεψε περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι από την υπόλοιπη 157χρονη ιστορία της. Έχουν ξεπεράσει τις Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν. Ήταν μια άνευ προηγουμένου περίοδος δαπανών και, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η συνεργασία Miltos-Wheatley το έκανε καλά για να βοηθήσει το νέο παιδί στο μπλοκ να χτίσει τη θέση του.

Όταν ο Γάλλος αμυντικός Τζουλιάν Μπιανκόνε επρόκειτο να υπογράψει από την Τρουά, ένα teaser αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Μίλτος στο Twitter: «Bonjour, êtes-vous prêt pour Nottingham;».

Γεια, είσαι έτοιμος για Νότιγχαμ;

Όταν ο Φόρεστ ετοιμαζόταν να ανακοινώσει την άφιξη του Ουαλού διεθνή Νέκο Γουίλιαμς από τη Λίβερπουλ, το μήνυμα ήταν: «Mae’n edrych fel bod rhywun yn dod».

Φαίνεται ότι κάποιος έρχεται.

Η υπογραφή του Λίνγκαρντ πρόσφερε άλλη μια ευκαιρία στον Μίλτο να τοποθετηθεί ως ο φορέας των καλών ειδήσεων.

Ήταν ο Μίλτος που ώθησε τη συμφωνία από την αρχή και κάλεσε τον Λίνγκαρντ σε μια συνάντηση Zoom στην οποία ο γιος του ιδιοκτήτη εξέθεσε τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Ο πατέρας του, εξήγησε, είχε μεγάλα σχέδια και ο σύλλογος ήθελε ο Λίνγκαρντ να είναι το αγόρι της αφίσας.

Ο Λίνγκαρντ εντυπωσιάστηκε από την αρχή και δεν πείραζε που ο άνδρας που παρέδωσε αυτό το γήπεδο πωλήσεων ήταν έξι χρόνια νεότερος του. Ο Μίλτος φάνηκε φιλόδοξος, ορμητικός και απόλυτα αποφασισμένος να πάρει τον άνθρωπο του. Έδεσαν.

Ο Μίλτος ακολούθησε τη συνάντηση του Zoom κανονίζοντας να πετάξουν οι σύμβουλοι του Λίνγκαρντ στην Αθήνα, όπου τους φέρθηκαν σαν βασιλιάδες. Ο Μαρινάκης μένει με τη σύζυγό του, Αθανασία, εν μέσω υψηλών μέτρων ασφαλείας σε ένα αρχοντικό στην ακτή της Βουλιαγμένης. Η επισκεπτόμενη αντιπροσωπεία ήταν προσκεκλημένη στον Chez Marinakis και, όταν ήρθε η ώρα να σκληρύνουν οι διαπραγματεύσεις, ο Μίλτος συμμετείχε σε κάθε στάδιο. Ποτέ δεν άφησε τα σοβαρά πράγματα στον πατέρα του.

Τελικά, υπήρχαν τρεις μέρες στο Λονδίνο όταν ο Μίλτος δέθηκε ακόμη περισσότερο με την Team Lingard και η συμφωνία βγήκε στο σφυρί για τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για τη Φόρεστ, που γοήτευσε τη Γουέστ Χαμ και καταπολέμησε το καθυστερημένο ενδιαφέρον από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ και τη Φούλαμ. Ήταν ένας προσωπικός θρίαμβος για τον Μίλτο και θέλησε να κάνει την είδηση ​​στον λογαριασμό του στο Twitter. Η Forest τον άφησε να πάει πρώτος – ακόμη και πριν από τα επίσημα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι απόψεις στο Forest μπορεί να είναι ανάμεικτες. Κάποιο προσωπικό πίστευε ότι ήταν κακή εθιμοτυπία ότι ο Μίλτος θα περίμενε θεραπεία και μασάζ. Άλλοι τον δυσκολεύτηκαν να ασχοληθούν. Ο Μίλτος, ειπώθηκε, περνούσε μερικές φορές από δίπλα του χωρίς ούτε μια ματιά. Το προσωπικό συνήθιζε να αστειεύεται λέγοντάς του ένα υπερβολικά πληθωρικό γεια για να τον αναγκάσει να του απαντήσει. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι λίγο πλούσιο που του έχουν δοθεί τόσα πολλά για την προώθηση του συλλόγου.

Τελικά, όμως, αυτός είναι ο γιος του ιδιοκτήτη και αυτό σημαίνει πάντα ειδικά προνόμια. Ο Μίλτος μεταπήδησε στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ Τρεντ μόλις ολοκληρώθηκε η εξαγορά του πατέρα του. Ένας από τους αθλητικούς επιστήμονες του συλλόγου συνήθιζε να αργεί αν ο Μίλτος ήθελε προπόνηση. Ο σεφ ετοίμαζε τα γεύματα σε κουτιά Tupperware για να τα πάει στο σπίτι ο μικρός Μαρινάκης.

Όλη την ώρα, ο Μίλτος συνήθιζε τις εσωτερικές λειτουργίες ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου, χτίζοντας τις επαφές του, μάθαινε για τον κλάδο.

Ένας χρήστης του Twitter τόλμησε να πει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλό παράδειγμα για το πώς να διευθύνεις έναν σύλλογο. «Είμαστε ιδιοκτήτης του συλλόγου για 12 χρόνια και κερδίσαμε το πρωτάθλημα 10 φορές, ενώ είμαστε επίσης η πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», απάντησε ο Μίλτος. «Αλλά δεν είναι «καλό παράδειγμα διοίκησης συλλόγου». Με κάνεις να γελάω."

Του αρέσει να συμμετέχει, να κλείνει τις συμφωνίες, να μαθαίνει για ισχυρούς πράκτορες όπως ο Χόρχε Μέντες, μια σημαντική προσωπικότητα στα παρασκήνια της Φόρεστ.

Ο Μίλτος έχει επίσης τις διασυνδέσεις και τα προσόντα - συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμες και την κυβέρνηση - που κάνουν δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε τελικά να ακολουθήσει τον πατέρα του και τον παππού του στην ελληνική πολιτική.

Νονά του είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, αδερφή του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ντόρα είναι πρώην δήμαρχος Αθηναίων και μητέρα του νυν δημάρχου της. Και αυτή έχει υποφέρει από το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Ο Μαρινάκης ήταν κουμπάρος όταν η Ντόρα ξαναπαντρεύτηκε το 1998, εννέα χρόνια αφότου μια τρομοκρατική ομάδα είχε δολοφονήσει τον πρώτο της σύζυγο.

Προς το παρόν, ο Μίλτος μαθαίνει στη δουλειά στο Forest. Ίσως είναι απλώς αναπόφευκτο να κάνει μερικά λάθη και ότι, για κάποιον τόσο νέο στο ρόλο, υπήρξαν στιγμές που μπήκε εμπόδιο σε πιο έμπειρους επαγγελματίες.

Η ομάδα στρατολόγησης της Forest πέρασε μήνες ερευνώντας πιθανές υπογραφές. Ο Γιώργος Συριανός, επικεφαλής του τμήματος προσλήψεων, και ο Άντι Σκοτ, ο επικεφαλής του σκάουτινγκ, ήθελαν να στοχεύσουν νέους, ταλαντούχους παίκτες των οποίων τα έξοδα μεταγραφής θα ανέβαιναν σε αξία. Η στρατηγική τους, που επικυρώθηκε πλήρως από τον Μέρφι, ήταν ότι η Forest θα έπρεπε να συνεχίσει να κυνηγά τους παίκτες που ήταν ως επί το πλείστον ηλικίας 26 ετών και κάτω και να δώσει μεγάλη έμφαση στα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία. Ο Morgan Gibbs-White, για παράδειγμα, ήταν πάντα ο κορυφαίος στόχος.

Ο Μίλτος, λέγεται, δεν έχει τέτοια ιατροδικαστική προσέγγιση στο δικό του σχέδιο πρόσληψης. Προς συναγερμό άλλων, ήταν ευτυχής που επέστρεψε στο προηγούμενο σύστημα της Forest που στόχευε μεγαλύτερους παίκτες με τεράστιους μισθούς. Ήταν απελπισμένος, για παράδειγμα, τη νύχτα της προθεσμίας των μεταγραφών για να υπογράψει τον Michy Batshuayi επειδή πίστευε ότι η στρατολόγηση από την Chelsea, αν και ανεπιθύμητος παίκτης, θα ήταν μια άλλη δήλωση παρόμοια με τον Λίνγκαρντ. Η συμφωνία δεν έγινε ποτέ.

Ο Κούπερ δεν ενθουσιάστηκε πολύ από ορισμένους από τους άλλους στόχους για το τέλος του καλοκαιριού και αρκετοί άνθρωποι είχαν επιφυλάξεις σχετικά με μια πολύπλευρη προσέγγιση στις προσλήψεις στην οποία ο Μίλτος ήταν ο de facto αθλητικός διευθυντής. Από τη μία πλευρά, όλοι στο σύλλογο είναι ευγνώμονες για την οικονομική υποστήριξη του Μαρινάκη. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι ένα μπερδεμένο και αγχωτικό περιβάλλον, με τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους να έχουν διαφορετικές απόψεις και, μερικές φορές, να μην έχουν αρκετά ενωμένη σκέψη.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Κούπερ νίκησε 3-0 εναντίον της Μπάρνσλι και ανακάλυψε ότι η Μπρέντφορντ είχε προσφέρει 18 εκατομμύρια λίρες για τον Μπρέναν Τζόνσον, τον πρωταγωνιστή της Φόρεστ.

Ο Κούπερ δεν ήθελε να πουλήσει και ξεκαθάρισε ότι πίστευε ότι θα κατέστρεφε τις ελπίδες προώθησης της Φόρεστ. Ήταν μια τεταμένη νύχτα γιατί, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ο Brentford είχε οδηγηθεί να πιστέψει ότι η προσφορά του θα γινόταν αποδεκτή. Ο Μαρινάκης είχε τον τελευταίο λόγο και, τελικά, ο Κούπερ πήρε τον δρόμο του.

Ο Τζόνσον παρέμεινε στο Νότιγχαμ, όπως ήθελε πάντα, και τέσσερις μήνες αργότερα ο Μίλτος ήταν στο μπαλκόνι του Συμβουλίου του Νότιγχαμ, κοιτάζοντας από ψηλά μια κόκκινη θάλασσα καθώς χιλιάδες οπαδοί της Φόρεστ συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την προώθηση.

«Να είστε σίγουροι ότι ό,τι φιλοδοξεί (ο Μαρινάκης) να κάνει στη ζωή, το πετυχαίνει», έγραψε στο Instagram. «Που είναι μια αξία που θα συνεχίσω να παίρνω στη ζωή μου».

Μια μέρα τον περασμένο Οκτώβριο, ένας φύλακας σε μια πολυκατοικία στο Ντουμπάι μπήκε σε ένα από τα ακίνητα. Μέσα ήταν το σώμα ενός άνδρα. Δίπλα στο πτώμα ήταν ο σκύλος του άνδρα. Σύμφωνα με αναφορές στην Ελλάδα, ο σκύλος ήταν επίσης νεκρός.

Ο νεκρός ονομαζόταν Βασίλης Γεωργιάδης και αναφέρθηκε ότι βρισκόταν σε τακτική επαφή με την ελληνική πρεσβεία επειδή είχε ζωτικής σημασίας στοιχεία για την υπόθεση του Noor One. Ήταν πιθανός πληροφοριοδότης.

Noor One ήταν το όνομα του πετρελαιοφόρου που πέρασε από τη Διώρυγα του Σουέζ και, το πρωί της 6ης Ιουνίου 2014, ελλιμενίστηκε στην Ελευσίνα, 20 μίλια δυτικά της Αθήνας, μεταφέροντας τουλάχιστον δύο μετρικούς τόνους ηρωίνης.

Η ηρωίνη μεταφέρθηκε σε διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων μια αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου κόπηκε με μαρμαρόσκονη από λατομείο στο κοντινό όρος Πεντελικό. Μια ομάδα έξι Κούρδων και Ελλήνων εργάστηκε όλη τη νύχτα για να αραιώσει την ηρωίνη. Αυτό που δεν ήξεραν ήταν ότι η αστυνομία είχε πληροφορηθεί από κάποιον στο περιθώριο της ομάδας. Τριάντα ένοπλοι πράκτορες περικύκλωσαν το κτίριο.

«Καταλάβαμε τι είχαμε να κάνουμε όταν τα σκυλιά τρελάθηκαν», είπε αργότερα ο Γεώργιος Κατσούλης, επικεφαλής του Λιμενικού Σώματος Πειραιά. «Κανονικά μυρίζουν την ηρωίνη και κινούνται προς το μέρος της. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε τόση πολλή ηρωίνη, που τα σκυλιά δεν ήξεραν πού να πάνε. Απλώς άρχισαν να σπάζουν και να γαβγίζουν βίαια».

Αυτό που ακολούθησε έχει γίνει εθνική εμμονή στην Ελλάδα και, καθώς ξεκίνησε η έρευνα για την αποστολή ναρκωτικών, ο Μαρινάκης ήταν ένας από τους πολλούς που έχουν συνδεθεί με την υπόθεση. Ερευνάται μόνο για χρηματοδότηση του στοιχείου λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ουδέποτε υπήρξε υπόδειξη ότι έχει σχέση με τις μετέπειτα εξελίξεις της υπόθεσης. Ανέκαθεν αρνούνταν κάθε εγκληματικότητα.

Ο Μαρινάκης λέγεται ότι κινείται νομικά για ένα άρθρο, με τίτλο The Vampire Ship, που δημοσιεύτηκε για το Noor One ως κύριο άρθρο στην έκδοση Οκτωβρίου 2020 του The New Republic και κέρδισε τον συγγραφέα του, Alexander Clapp, το δεύτερο βραβείο στο ετήσιο Breakthrough Journalism Award του Κέντρου Πούλιτζερ. Ο Μαρινάκης φαίνεται ότι επέλεξε να μην μηνύσει το ίδιο το περιοδικό, αλλά τον δημοσιογράφο με έδρα την Αθήνα που πέρασε έναν χρόνο ερευνώντας την υπόθεση.

Το 2018, ο Randall έγραψε μια άλλη ανοιχτή επιστολή στον ιστότοπο της Forest για να πει ότι αποδέχεται πλήρως τους ισχυρισμούς του Μαρινάκη περί αθωότητας και ότι ο ίδιος, ως QC, δεν πίστευε ότι υπήρχαν νόμιμα στοιχεία.

«Συχνά συμβαίνει όταν διακυβεύονται ζητήματα χαρακτήρα, υπάρχουν απλά γεγονότα που παραβλέπονται αλλά που μπορεί να είναι τα πιο ενδεικτικά», έγραψε ο Ράνταλ. «Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Ο κ. Μαρινάκης έχει επιλέξει να διευθύνει τις επιχειρήσεις του από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Αυτά είναι τα πιο αυστηρά ρυθμιστικά καθεστώτα στον κόσμο. Αυτές δεν είναι, θα πρότεινα, οι πράξεις ενός ανθρώπου που έχει κάτι να κρύψει».

Στην Ελλάδα, έχει αναφερθεί ευρέως ότι η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη και ο εισαγγελέας είπε στο The Athletic ότι αυτό συμβαίνει.

Στο Νότιγχαμ, εν τω μεταξύ, η Φόρεστ ετοιμάζεται να παίξει με την Άστον Βίλα και ο λόγος που οι παίκτες με τα κόκκινα θα φορούν φανέλες χωρίς χορηγό είναι επειδή κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το ποσό που έχει ορίσει ο Μαρινάκης. Μόλις διορίστηκε ένας νέος αθλητικός διευθυντής – ο Filippo Giraldi, πρώην Γουότφορντ – και ο χρόνος θα δείξει αν αυτό μειώνει τη συμμετοχή του Μίλτος στις μεταγραφές.

Ήταν μια τεταμένη περίοδος για όλους όσους συνδέονται με τον σύλλογο και ίσως το πιο σχετικό ερώτημα είναι το εξής: η δαπάνη ενός τεράστιου χρηματικού ποσού χαρακτηρίζει αυτόματα κάποιον ως «ιδιοκτήτη μοντέλου»;

Βοηθάει φυσικά. Ποιος ποδοσφαιρόφιλος δεν θέλει έναν πλούσιο, γενναιόδωρο ιδιοκτήτη; Και ο Φόρεστ, για να μην ξεχαστεί, να ξέρεις πώς είναι να είσαι οικονομικά ταλαιπωρημένος, προ-Μαρινάκης και να πληρώνεις μισθούς καθυστερημένα. Κανείς στο Forest δεν θέλει να επιστρέψει σε αυτό. Ο Μαρινάκης θα χτυπήσει παλαμάκια στην θέση του την επόμενη φορά που θα είναι σε παιχνίδι.

Ταυτόχρονα, το σταθερό μήνυμα που επανέρχεται συνεχώς στο The Athletic είναι ότι, ενώ υπάρχουν μερικοί λαμπροί και αφοσιωμένοι άνθρωποι στα γραφεία και στο γήπεδο προπόνησης, υπάρχουν και άλλα στοιχεία πίσω από τη σκηνή που είναι λάθος και, εκτός αν διορθωθούν, θα συνεχίσει να υπονομεύει τον σύλλογο.

Ο Κούπερ γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Το ίδιο και πολλοί άλλοι πίσω από τις σκηνές, όπου αστειεύονται ότι τουλάχιστον η Amazon ή το Netflix δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες για ένα ντοκιμαντέρ "fly-on-the-wall". Όχι ακόμα, πάντως.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, η Forest είχε μια συμφωνία για να διορίσει ένα στέλεχος δημοσίων σχέσεων από άλλη ομάδα της Premier League ως νέο διευθυντή επικοινωνίας. Παραδόξως, θα ήταν το πέμπτο διαφορετικό άτομο που θα ήταν υπεύθυνο για τη στρατηγική επικοινωνίας της Forest από την προώθηση στις 29 Μαΐου. Ένα αφαιρέθηκε μόλις λίγες μέρες μετά το Wembley. Ένα άλλο διήρκεσε επτά εβδομάδες, άλλο ένα εισήχθη ως προσωρινό. Και συνέχεια. Αφού είδε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα, το στέλεχος δημοσίων σχέσεων αποφάσισε να παραμείνει εκεί που είναι.

Το Σαββατοκύριακο, η The Athletic ενημερώθηκε ότι το μέλλον του Wheatley στο Forest ήταν πλέον σε σοβαρή αμφιβολία. Ο σύλλογος, και ο Μαρινάκης, δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημά μας για σχόλιο σχετικά με ζητήματα που τίθενται σε αυτό το άρθρο.

Είναι μια μακρά, περίπλοκη ιστορία, αλλά τουλάχιστον ο Μαρινάκης έχει διατηρήσει ένα επίπεδο καλής συμπεριφοράς στην Αγγλία που δεν ήταν πάντα τόσο εμφανές στην Ελλάδα, όπου κάποτε του απαγόρευσαν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο για πέντε μήνες, αργότερα μειώθηκε σε δύο μήνες στην έφεση, μετά από φερόμενη φραστική κακοποίηση διαιτητή (υπόθεση που εξακολουθεί να βροντοφωνάζει). Σε ένα διαβόητο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το τελευταίο σφύριγμα, μπλεγμένος σε μια σειρά με τον αντίπαλο επιθετικό Τζιμπρίλ Σισέ, ενώ οι οπαδοί φέρονται να επιτέθηκαν σε ορισμένους από τους φιλοξενούμενους παίκτες.

Όχι ότι οι προηγούμενες παραβάσεις του Μαρινάκη φαίνεται να έχουν μειώσει υπερβολικά την κατάστασή του στη χώρα όπου κατέχει τόση δύναμη στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική.

Τον Μάιο, οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν για να εκλέξουν νέο πρόεδρο για τη Super League και μία από τις εντολές ήταν να διορίσουν κάποιον που θα βοηθούσε να καθαρίσει τη φήμη του πρωταθλήματος. Προτάθηκαν δύο υποψήφιοι και το αουτσάιντερ —ο πρόεδρος του ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανουργιάς Παπαϊωάννου — τελικά αποχώρησε.

Εννέα σύλλογοι ψήφισαν υπέρ του νικητή. Πέντε επέστρεψαν αρνητικά, όπως και η Ε.Π.Ο. Ωστόσο, ήταν μια ξεκάθαρη νίκη.

Ο νικητής? Ευάγγελος Μαρινάκης.

Πρόσθετος συνεργάτης: Paul Taylor».

*Η ιστοσελίδα The Athletic δημοσίευσε το παραπάνω άρθρο με τίτλο «Evangelos Marinakis, the man who took Nottingham Forest back to the Premier League», στις 10 Οκτωβρίου του 2022.