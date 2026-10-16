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Ο Βόλος Elabet αντιμετωπίζει στη Βοιωτία τον Λεβαδειακό (17/10, 17:00), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Κώστας Μπράτσος υπολογίζει σε 21 ποδοσφαιριστές, καθώς οι Γκάμπριελ, Λεκούς, Μεντίλ και Ουρτάδο επέστρεψαν στη διάθεσή του.

Αντίθετα, εκτός αποστολής παραμένουν ο Γιώργος Μύγας, ο οποίος εκτίει τη δεύτερη από τις τρεις αγωνιστικές της τιμωρίας του, καθώς και οι Ιβάν Νεγιού και Γκουστάβο Φουρτάδο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Κάτσικας, Τασιούρας, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Λυκουρίνος, Λεκές, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Μπάρε, Κόμπα, Γρόσδης, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.