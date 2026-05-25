Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τον καβγά Μαρινάκη – Δημητριάδη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δείχνει καθαρά τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επιτίθεται πρώτος στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ρίχνοντάς του ένα χαστούκι, και στη συνέχεια, τον Γρηγόρη Δημητριάδη να απαντά, ρίχνοντας μία γροθιά στον εφοπλιστή.

Δείτε καρέ καρέ τη συμπλοκή στις κερκίδες του ΟΑΚΑ:

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», τόσο η πλευρά Μαρινάκη, όσο και αυτή του Δημητριάδη, είναι σε θέση να γνωρίζουν πως το τελευταίο αυτό βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ τη συμπλοκή στις κερκίδες του ΟΑΚΑ προέρχεται από τις κάμερες του σταδίου και επομένως ανήκει στο δίκτυο παρακολούθησης των θεατών-οπαδών, το οποίο διαχειρίζεται η αστυνομία.

Το υλικό αυτό, εδώ και αρκετές ώρες βρίσκεται στα χέρια του αθλητικού εισαγγελέα κ. Γραμμένου. Η αθλητική Δικαιοσύνη κλήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να διερευνήσει το οπτικοακουστικό υλικό σε βάθος, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει λόγος άσκησης ποινικών διώξεων, βάσει του νέου αθλητικού νόμου.

Πώς έγινε το συμβάν

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, λίγο πριν αρχίσει ο τελικός του Final Four, όπως καταγράφεται από το παραπάνω βίντεο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η «Ζούγκλα», έχει ως εξής:

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της κερκίδας, βλέπει τον Γρηγόρη Δημητριάδη και του κάνει μία κίνηση, δείχνοντας πως θέλει να του πει κάτι.

Ο Δημητριάδης, σε ήρεμη κατάσταση, πλησιάζει. Τότε ο Μαρινάκης του λέει κάτι στο αυτί και στη συνέχεια τον χαστουκίζει με ένταση.

Αμέσως μετά, ο Δημητριάδης ρίχνει μία γροθιά στον εφοπλιστή και τον γραπώνει από την μπλούζα, η οποία στη συνέχεια σκίζεται.