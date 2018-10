ASTRO BOT Rescue Mission - Review: Το καλύτερο παιχνίδι του PlayStation VR

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 9/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

ASTRO BOT Rescue MissionPlayStation 4 (Απαιτείται PlayStation VR)PlayStation 4SIE Japan StudioSony Interactive EntertainmentPlatformer7+2 Οκτωβρίου 2018ΌχιΗ πιο μαγική και καθοριστική στιγμή που έχουμε ζήσει ως gamers, ήταν η μετάβαση από τις δύο στις τρεις διαστάσεις. Η πρώτη φορά που παίξαμε τρισδιάστατο παιχνίδι, μας έχει μείνει αξέχαστη. Οι δυνατότητες ήταν, ξαφνικά, πάρα πολλές. Από τότε μέχρι σήμερα, η μόνη στιγμή που έμοιαζε με εκείνη, ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε σε VR. Οι δυνατότητες είναι εξίσου πολλές, αν και δεν αξιοποιούνται πάντοτε στο έπακρο. Πολλές φορές, η χρήση της εικονικής πραγματικότητας μοιάζει περισσότερο με gimmick, με ένα οπτικό τρικ, παρά με κομμάτι του gameplay. Όπως και να 'χει, φθηνό κόλπο ή όχι, το VR είναι εντυπωσιακό.Γυρνώντας πίσω στη μεγάλη μετάβαση στις τρεις διαστάσεις, θυμόμαστε τη Nintendo. Φυσικά, πολλοί από εμάς παίξαμε κάποιο άλλο τρισδιάστατο παιχνίδι πρώτα και μετά τα κλασικά της εταιρείας. Παρόλα αυτά, τα παιχνίδια του N64 είναι συνυφασμένα με τη μαγική μετάβαση. Αυτό συμβαίνει επειδή είχαμε ήδη συνηθίσει τους τίτλους της Nintendo στο GameBoy και το SNES μας και, ξαφνικά, τους είδαμε σε άλλη μορφή. Παίζαμε Zelda και Super Mario ήδη για κάποια χρόνια, όταν ήρθαν οι τρισδιάστατες εκδοχές τους. Δύσκολα θα ζήσει κανείς ξανά τον ενθουσιασμό που βίωσε όταν αντίκρυσε για πρώτη φορά το Super Mario 64.Οι fans των platformers, τα τελευταία χρόνια, είχαν την τύχη να απολαύσουν υπέροχους τίτλους. Κάποιοι από αυτούς προέρχονται από κλασικά franchises και άλλοι είναι εντελώς νέοι. Ο Mario, για παράδειγμα, έκανε την επιστροφή του με το Super Mario Odyssey και ήταν πραγματικά δυναμική. Η Nintendo διατηρεί ακόμα τη μαγεία που έκανε τα παιχνίδια της γνωστά. Το μόνο που λείπει είναι το εντελώς νέο, η μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, κυκλοφόρησε το Astro Bot Rescue Mission.Τι είναι το Astro Bot; Είναι ό,τι κοντινότερο στο Super Mario μπορεί να παίξει κάποιος που έχει PS4. Είναι το καλύτερο platform παιχνίδι για το PS4, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Το Astro Bot Rescue Mission είναι για το VR, ό,τι το Mario 64 για το platforming. Είναι η καθοριστική στιγμή, η πρώτη μεγάλη μετάβαση. Η πρώτη φορά που τα πάντα κάνουν “κλικ”. Το Astro Bot Rescue Mission είναι το καλύτερο platformer για το PS4 και ταυτόχρονα το καλύτερο παιχνίδι για το PS VR.Αυτή τη φορά, το VR δεν είναι gimmick. Δεν είναι κόλπο. Το Astro Bot έχει στηθεί εξ ολοκλήρου με γνώμονα την εικονική πραγματικότητα και τις δυνατότητές της και αυτό είναι εμφανές. Αν το απογυμνώσουμε από το VR, έχουμε ένα πολύ κλασικό old school platformer. Αξιόλογο μεν, χιλιοπαιγμένο δε. Παραδόξως, η επιλογή της εταιρείας ανάπτυξης να στήσει το παιχνίδι της με τον πλέον κλασσικό τρόπο, είναι η ιδανική. Το VR μπαίνει στην εξίσωση και δίνει την ανανέωση που χρειάζεται. Το παλιό, γίνεται και πάλι νέο.Ξεκινώντας, βλέπουμε το βασικό σενάριο του παιχνιδιού. Ένα διαστημόπλοιο στο οποίο επιβαίνουν ρομποτάκια, πέφτει θύμα επίθεσης από έναν τεράστιο εξωγήινο. Τα ρομποτάκια χάνονται σε όλες τις γωνιές του γαλαξία και εμείς, χειριζόμενοι ένα παρόμοιο ρομπότ, πρέπει να τα σώσουμε. Ο πρωταγωνιστής ακολουθεί τη λογική των platforming μασκότ. Είναι ένα σχετικά απλό και μίνιμαλ ρομπότ, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ εύστοχα σχεδιασμένο. Η λιλιπούτεια κάπα που φοράει, τα μεγάλα του μάτια και τα μικρά και στρογγυλεμένα μέλη του σώματός του, καθιστούν τον πρωταγωνιστή μία πολύ αναγνωρίσιμη και συμπαθητική μασκότ. Το σενάριο είναι πολύ απλό και παραπέμπει σε αμέτρητα άλλα platformers. Βρίσκεται εκεί, μόνο και μόνο για να ξεκινήσει την περιπέτεια και είναι αρκετό.Το Astro Bot Rescue Mission, κατάγεται από το The Playroom VR και το Rescue Mission. Εκεί είχαμε ξαναδεί τα ρομποτάκια, σε μία σειρά από mini-games και μία εξαιρετική co-op platforming εμπειρία πολύ μικρής διάρκειας. Η βασική ιδέα που γεννήθηκε τότε, τώρα ολοκληρώθηκε και έγινε ένα πλήρες παιχνίδι. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει multiplayer. Η περιπέτειά μας είναι χωρισμένη σε πίστες, που ανήκουν σε πέντε κόσμους.Από την πρώτη στιγμή, βλέπουμε πως τα γραφικά είναι εντυπωσιακά. Μάλιστα, είναι τόσο καλά που καταφέρνουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε πως παίζουμε σε VR. Η γνωστή θολούρα της εικονικής πραγματικότητας είναι περιορισμένη και δεν εμφανίζεται κανένα από τα προβλήματα που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Τα textures, τα μοντέλα των χαρακτήρων και τα εφέ είναι εξαιρετικής ποιότητας. Συνεχώς, αναρωτιόμασταν πώς το PS VR πετυχαίνει τόσο καλό αποτέλεσμα στον οπτικό τομέα. Ενδεχομένως να μιλάμε για τα καλύτερα γραφικά που έχει να επιδείξει το PS VR.Φυσικά, δεν πρόκειται για ρεαλιστική απεικόνιση και φωτορεαλισμό. Οι πίστες του Astro Bot μας ταξιδεύουν σε φαράγγια, σε στοιχειωμένα νεκροταφεία, σε ηλιόλουστες παραλίες, μεταξύ άλλων. Πάντοτε με πολύχρωμο τρόπο, πολλή φαντασία και άπλετη γοητεία. Τα animations βοηθούν πολύ, καθώς είναι πολύ πετυχημένα, ομαλά και αξιαγάπητα. Τεχνικά, δεν παρουσιάζεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το ίδιο το παιχνίδι απροβλημάτιστο, αλλά και η λειτουργία του VR. Είτε παίζουμε καθιστοί, είτε όρθιοι, τα πάντα είναι άψογα. Μπορούμε να κινηθούμε άνετα, να γυρίσουμε 360 μοίρες, να κοιτάξουμε προς κάθε κατεύθυνση, να κουνήσουμε το χειριστήριο σε μεγάλη εμβέλεια, χωρίς να δούμε κολλήματα στις κινήσεις, “outside of play area” ή κάτι παρόμοιο.Και, θα χρειαστεί να κάνουμε όλα τα παραπάνω. Το Astro Bot εκμεταλλεύεται το VR στο έπακρο. Φορώντας τη μάσκα της εικονικής πραγματικότητας και κρατώντας το DualShock 4 (δεν υποστηρίζεται Move) στα χέρια, βλέπουμε μπροστά μας μία αναπαράσταση του χειριστηρίου. Βασικά, είναι σα να μπορούμε να δούμε το χειριστήριο, παρόλο που βρισκόμαστε σε VR mode, αφού η ψηφιακή ρέπλικα είναι απόλυτα πιστή και καλοσχεδιασμένη. Επίσης, συμπεριφέρεται ρεαλιστικά, αφού μπορούμε να την κουνάμε όπως θέλουμε και κάθε φορά που πατάμε ένα πλήκτρο ή χρησιμοποιούμε τους μοχλούς, αντιδρά αναλόγως. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να ξέρουμε τι πατάμε και φανταζόμαστε πως η επιλογή αυτή θα βολέψει μικρότερους ηλικιακά παίκτες.Ακόμη, με το ψηφιακό DualShock επιτυγχάνεται η σύνδεση του πραγματικού με τον ψηφιακό κόσμο. Και δεν στέκεται μόνο εκεί. Στον κόσμο του παιχνιδιού, εμείς υπάρχουμε, έχουμε υπόσταση. Με τα πλήκτρα του χειριστηρίου χειριζόμαστε το μικρό ρομποτάκι, όμως με το VR παίρνουμε τον ρόλο ενός άλλου, μεγαλύτερου ρομπότ. Αν κοιτάξουμε προς τα κάτω, μπορούμε να διακρίνουμε το σώμα μας. Έτσι, ενώ ακολουθούμε το μικρό ρομποτάκι, πολλές φορές θα χρειαστεί να το βοηθήσουμε. Θα αποφύγουμε βλήματα με κινήσεις του κεφαλιού, θα ρίξουμε κουτουλιές, θα παίξουμε κεφαλιές με μπάλες και πολλά άλλα. Βέβαια, οι εχθροί και διάφοροι άλλοι κίνδυνοι που βρίσκουμε στις πίστες, μπορούν να χτυπήσουν και εμάς. Όποτε συμβαίνει αυτό, διάφορα εφέ, όπως η σπασμένη οθόνη ή φύκια, επισκιάζουν την όρασή μας, για λίγο.Δεν μπορούμε να χάσουμε· μόνο το ρομποτάκι χάνει και μάλιστα εύκολα. Δεν υπάρχουν ζωές ή κάτι παρόμοιο. Κάθε φορά που μας χτυπά ένας αντίπαλος, πεθαίνουμε και γυρνάμε στα checkpoints, που εμφανίζονται αρκετά συχνά. Η μόνη περίπτωση στην οποία έχουμε ζωές, είναι τα boss fights. Σε κάθε ένα από αυτά, το παιχνίδι μάς δίνει τρείς ζωές για να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα.Οι απλοί εχθροί που συναντάμε στο παιχνίδι, δυστυχώς, είναι αρκετά generic. Η εμφάνισή τους δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο και τους ξεχνάμε εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά τους, αφού οι περισσότεροι έχουν πολύ βασικές κινήσεις και αντιδράσεις. Επίσης, τα είδη των αντιπάλων είναι αρκετά περιορισμένα. Στον αντίποδα, τα bosses είναι εκπληκτικά, οπτικά αλλά και στο στήσιμο της μάχης. Έχουμε τις κλασσικές μονομαχίες με patterns και των κανόνα των τριών. Το VR κάνει και εδώ το θαύμα του, δείχνοντάς μας τεράστια bosses τα οποία στέκονται από πάνω μας επιβλητικά. Οι μάχες αυτές, όπως και όλο το παιχνίδι, είναι αρκετά εύκολες. Έτσι, το Astro Bot Rescue Mission είναι προσιτό σε όλες τις ηλικίες. Παρόλα αυτά, θα θέλαμε να υπάρχουν δυσκολότερα τμήματα, ή έστω επιλογή βαθμού δυσκολίας.Οι πίστες μάς βάζουν να ψάξουμε 8 ρομποτάκια και να τα ελευθερώσουμε (κάθε boss fight για να ξεκλειδωθεί απαιτεί έναν αριθμό από αυτά). Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να τα βρούμε όλα για να ολοκληρώσουμε την κάθε πίστα. Εξάλλου, δεν είναι και πολύ εύκολο. Το VR έχει ενσωματωθεί και σε αυτή την πτυχή του παιχνιδιού με υπέροχο τρόπο. Τα ρομποτάκια μπορεί να βρίσκονται παντού: σε πολύ ψηλά σημεία, πίσω από τοίχους, μέσα σε κρυμμένα χαντάκια και πολλά άλλα. Έτσι, θα πρέπει να κοιτάμε συνεχώς γύρω μας, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να τα ανακαλύψουμε. Όταν πλησιάζουμε σε κάποιο, ακούμε ένα ηχητικό hint, το οποίο βοηθάει πολύ. Εκτός από ρομποτάκια, μαζεύουμε και κέρματα, που χρησιμοποιούνται σε ένα mini-game. Τα βάζουμε σε ένα μηχάνημα και πιάνουμε δώρα με γερανό. Έτσι, αποκτούμε διάφορα collectibles. Πέραν της συλλεκτικής τους αξίας, υπάρχει και η δυνατότητα να διαμορφώσουμε το εσωτερικό του σκάφους μας με αυτά και να κυκλοφορήσουμε μέσα του. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε ένα μικρό αντίγραφο της κάθε πίστας, στο οποίο κάνουμε mini-platforming πολεμώντας παράλληλα μερικούς εχθρούς.Τέλος, έχουμε το καλύτερο collectible. Σε κάθε πίστα, κρυμμένος, βρίσκεται ένας χαμαιλέοντας. Μαζεύοντας έναν από αυτούς, ξεκλειδώνουμε ένα από τα challenges του παιχνιδιού. Για να τους μαζέψουμε, δεν χρειάζεται αλληλεπίδραση μαζί τους. Αρκεί μόνο να τους εντοπίσουμε και να τους κοιτάξουμε για αρκετή ώρα, ώστε να είναι ξεκάθαρο πως τους έχουμε δει (και εδώ ακούμε βοηθητικό ήχο, για να τους βρούμε πιο εύκολα). Η ιδέα αυτή είναι πάρα πολύ πετυχημένη και η αναζήτηση των χαμαιλεόντων ιδιαιτέρως διασκεδαστική. Τα challenges που ξεκλειδώνονται είναι μικρές, ευχάριστες προκλήσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε όσα έχουμε μάθει στο κυρίως παιχνίδι για να πετύχουμε το high score.Ο χειρισμός του Astro Bot Rescue Mission είναι άψογος και εμπνευσμένος. Στο χειριστήριο, χρειαζόμαστε μόνο δύο πλήκτρα: το άλμα και τις μπουνιές. Η κίνηση γίνεται με τον μοχλό και όλα είναι πολύ ομαλά και άμεσα. Το platforming κομμάτι είναι πραγματικά εξαιρετικό. Οι μικρές πινελιές, όπως το γεγονός ότι δεν πέφτουμε με τη μία όταν φτάσουμε σε κάποια άκρη, δείχνουν πως η ομάδα ανάπτυξης γνωρίζει πολύ καλά το είδος. Υπάρχουν και μερικές ιδέες που είναι ιδιοφυείς. Μία από αυτές είναι το hover. Όταν πατήσουμε το πλήκτρο του άλματος για δεύτερη φορά, ενώ βρισκόμαστε ήδη στον αέρα, το ρομποτάκι μας αιωρείται για λίγο με τη βοήθεια κάθετων στο έδαφος, προωθητικών lasers. Έτσι, μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε φορά πού ακριβώς θα προσγειωθούμε, μετά από ένα άλμα. Ταυτόχρονα, τα lasers λειτουργούν ως μορφή επίθεσης, καθώς σκοτώνουν τους εχθρούς. Δεν μπορούμε να πηδήξουμε πάνω τους για να τους σκοτώσουμε, παρά μόνο να κάνουμε hover από πάνω τους. Αυτή η απλή ιδέα, κάνει θαύματα σε περιβάλλον VR.Το platforming δεν είναι όπως το έχουμε συνηθίσει· πολλές φορές θα βρεθούμε να πηδάμε σε πλατφόρμες ενώ βρισκόμαστε πολύ ψηλά και πρέπει να κοιτάμε προς τα πάνω. Άλλες, θα είμαστε πολύ μακριά από το ρομποτάκι, ή θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από μία χαραμάδα για να παρακολουθούμε τη δράση. Το Astro Bot Rescue Mission καταφέρνει να μας εκπλήσσει συνεχώς με τις φρέσκες του ιδέες και την άριστη υλοποίησή τους. Έχουμε ξαναδεί platforming σε VR, όπως για παράδειγμα στο Moss. To Astro Bot, όμως, πάει τα πάντα ένα βήμα παραπέρα. Αυτή τη φορά, δεν βλέπουμε ψήγματα από έξυπνες ιδέες και δεν ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο μέλλον του gaming, πιστεύοντας πως το VR έχει πολλά να δώσει. Στο Astro Bot Rescue Mission, βλέπουμε για πρώτη φορά απόλυτα ολοκληρωμένες ιδέες σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και την εφαρμογή τους από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν.Το level design είναι εκπληκτικό. Κάθε πίστα έχει το δικό της theme, είναι όλες ξεχωριστές και υπάρχει αρκετή ποικιλία. Το στήσιμο, όσον αφορά το platforming είναι κορυφαίο. Ο ρυθμός είναι όπως ακριβώς αρμόζει σε παιχνίδι του είδους. Βοηθάει πάρα πολύ το βάθος και το scale που δημιουργείται με την άψογη χρήση του VR. Τα σενάρια, οι δραστηριότητες και οι προκλήσεις που συναντάμε στις πίστες, ποτέ δεν σταματούν να μας εντυπωσιάζουν και να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το τι θα ακολουθήσει. Η τοποθέτηση των ρομπότ και των μυστικών, επίσης, έχει γίνει με πολύ ευρηματικούς τρόπους.Το Astro Bot δεν θα μπορούσε να παίζει με συμβατικό τρόπο. Είναι ένα παιχνίδι που είναι καθολικά δεμένο με το VR, καθώς είναι στημένο πάνω του από το μηδέν. Η ύπαρξή μας ως οντότητα στον κόσμο του παιχνιδιού, δεν είναι απλώς για το θέαμα. Είπαμε, στο Astro Bot δεν υπάρχουν gimmicks. Η ρέπλικα του DualShock 4 που κρατάμε στα εικονικά μας χέρια, εκτός από χώρος αποθήκευσης των ρομπότ που σώζουμε, είναι και το gadget μας.Σε διάφορα σημεία, ανακαλύπτουμε ένα μεγάλο κουτί και, αφού τοποθετήσουμε στην κατάλληλη εγκοπή το DualShock, αποκτούμε ένα εργαλείο. Κάποια φορά, θα είναι ένας γάντζος που μπορεί να τραβάει αντικείμενα και να λειτουργεί ως σχοινί για να ισορροπήσουμε ή να εκτοξεύσουμε το ρομποτάκι μας. Άλλη, θα βρούμε ένα νεροπίστολο, το οποίο ανθίζει λουλούδια δημιουργώντας πλατφόρμες, σβήνει φωτιές και ανοίγει δρόμους στην καυτή λάβα. Θα πετάξουμε shurikens, τα οποία κόβουν τα πάντα αλλά λειτουργούν και ως πλατφόρμες, στις οποίες ανεβαίνουμε. Τα gadgets είναι αρκετά και οι λειτουργίες τους έξυπνες και διασκεδαστικές. Για να τα χρησιμοποιήσουμε, χειριζόμαστε το touch pad του DualShock 4 με πολύ απλό και εύχρηστο τρόπο. Είναι πολύ ευχάριστο να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στον κόσμο του παιχνιδιού και να έχουμε ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούμε με αυτόν. Ναι, είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί, όμως το Astro Bot το κάνει άψογα και ξεχωρίζει.Το Astro Bot Rescue Mission διαρκεί, για να τερματίσουμε το κυρίως παιχνίδι, περίπου πέντε ώρες. Αν ασχοληθούμε με όλο το περιεχόμενο, μπορεί να πιάσει και τις δέκα. Σίγουρα, η διάρκειά του είναι μικρότερη από αυτή άλλων platformers. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί, η εμπειρία που προσφέρει είναι υπέροχη και όσα κάνει τα κάνει πραγματικά άψογα. Επίσης, η τιμή του στα 40 ευρώ, είναι χαμηλότερη της συνηθισμένης για ένα καινούριο παιχνίδι. Η διάρκεια των VR παιχνιδιών συνηθίζεται να είναι μικρότερη, οπότε δεν βρεθήκαμε προ εκπλήξεως.Τι θα ήταν ένα platformer, χωρίς μουσική που κολλάει στο μυαλό για ώρες; Το Astro Bot Rescue Mission διαπρέπει και εδώ. Ακούμε μελωδίες που παραπέμπουν σε Rayman, με σφυρίγματα και αστείες φωνές. Το κεντρικό theme του παιχνιδιού είναι ένα και πολλές φορές επαναλαμβάνεται παραλλαγμένο για να ταιριάζει στην εκάστοτε πίστα. Η μουσική είναι απόλυτα ταιριαστή κάθε στιγμή, έχει προσωπικότητα και καταλήγουμε να την τραγουδάμε στο κεφάλι μας για ώρες. Τα ηχητικά εφέ είναι εξίσου ποιοτικά και ευχάριστα.Όσον αφορά ζαλάδες και δυσφορίες, δεν εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα. Οι εντελώς άπειροι σε VR περιβάλλον παίκτες, ίσως ενοχληθούν όταν ανεβαίνουν σε ασανσέρ ή πηδάνε με τραμπολίνο, αλλά μιλάμε για ήπια ενόχληση που μετά από μερικές πίστες θα έχει ξεπεραστεί εντελώς.Μπορεί το Astro Bot Rescue Mission να έχει σχετικά μικρή διάρκεια, το περιεχόμενό του όμως είναι κορυφαίο. Οι καινοτόμες ιδέες βρίσκονται παντού, σε κάθε του πτυχή. Η χρήση του VR είναι ολοκληρωμένη και δεν υπάρχουν φθηνά κόλπα ή gimmicks εντυπωσιασμού. Είναι ένα platformer που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τα παλιά, ενώ ταυτόχρονα θα ζήσουν και κάτι τελείως νέο. Για τις μικρότερες ηλικίες, το Astro Bot Rescue Mission θα είναι πραγματικά υπέροχο. Για κάθε παίκτη, μιλάμε για μία μαγική εμπειρία. Αν δεν έχετε PS VR, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε για να ζήσετε μία από τις καλύτερες εμπειρίες που έχει να προσφέρει το σύγχρονο gaming. Το Astro Bot Rescue Mission δείχνει τον δρόμο προς το αποτελεσματικό και πραγματικά εντυπωσιακό VR gaming. Το είπαμε και στην αρχή και θα το επαναλάβουμε και τώρα: το Astro Bot Rescue Mission είναι το καλύτερο platformer για το PS4 και ταυτόχρονα το καλύτερο παιχνίδι για το PS VR.Το ASTRO BOT Rescue Mission είναι το καλύτερο platformer του PS4 και το καλύτερο παιχνίδι για το PS VR. Αν ζηλεύετε το Super Mario Odyssey, αλλά έχετε μόνο PS4, δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας, καθώς το ASTRO BOT Rescue Mission είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι εντυπωσιακό σε όλες του τις πτυχές. Είναι η πρώτη φορά που το VR gaming μάς έκανε να νιώσουμε καθολικά αυτό το δέος του καινούριου, του νέου, που είχαμε να το ζήσουμε από τη μετάβαση στις τρεις διαστάσεις. Αν δεν έχετε PS VR, είναι μία καλή στιγμή να αποκτήσετε, καθώς πλέον μπορείτε να προμηθευτείτε το καλύτερο παιχνίδι της πλατφόρμας.