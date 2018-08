Dead Cells - Review: Ένα διαμάντι της indie βιομηχανίας

Πληροφορίες

Dead CellsPlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo SwitchPlayStation 4Motion TwinMotion TwinRoguelike / Metroidvania16+7 Αυγούστου 2018Η indie gaming βιομηχανία έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να μας εκπλήσσει, με δεκάδες παραδείγματα που στην αρχή δεν μας γέμιζαν το μάτι και τελικά καταλήγαμε με ένα ακόμα διαμάντι στα χέρια μας.Η Motion Twin αποτελεί μια εταιρεία ανάπτυξης με έδρα το Μπορντό της Γαλλίας και, παρόλο που υπάρχει 17 χρόνια στον χώρο, δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερα γνωστό μέχρι τώρα, αφού ως επί το πλείστον ασχολιόταν με το mobile και το browser gaming. Μέχρι που ήρθε στο προσκήνιο το Dead Cells.Το Dead Cells μπήκε στη ζωή μας τον Μάιο του 2017 μέσω του early access του Steam, το οποίο χρησιμοποίησε η Motion Twin για να προωθήσει και να κάνει γνωστό τον τίτλο. Ενώ στην αρχή η εταιρεία στόχευε μόνο στην αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον Ιανουάριο του 2018 έκανε γνωστή την πρόθεσή της για την ανάπτυξη του τίτλου και σε κονσόλες.Στις πρώτες μέρες του στο early access, όταν είχαμε δοκιμάσει το Dead Cells για πρώτη φορά, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο καλοφτιαγμένο, γρήγορο, έξυπνο και διασκεδαστικό ήταν, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του ούτε καν μέχρι τη μέση. Πλέον, μερικά updates και έναν χρόνο αργότερα, κυκλοφορεί σε πλήρη μορφή, σε όλες τις gaming πλατφόρμες (πλην κινητών), με ένα πολύ μεγάλο κοινό να το ακολουθεί και να το στηρίζει από τα "γεννοφάσκια" του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει ήδη πουλήσει 750.000 κομμάτια.Το σενάριο του Dead Cells είναι αρκετά μινιμαλιστικό αφού, εκτός από κάποιες σκόρπιες πληροφορίες, δεν δίνεται η παραμικρή πληροφορία στον παίκτη για το τι γίνεται γύρω του.Από τα λίγα πράγματα που μπορέσαμε να καταλάβουμε, το παιχνίδι μάς τοποθετεί σε ένα άγνωστο νησί και ο πρωταγωνιστής μας (που έχει για κεφάλι μια φλόγα) αναφέρεται ως «Prisoner». Η ιδιότητα του Prisoner είναι ότι είναι αθάνατος, αφού κάθε φορά που πεθαίνει, το κεφάλι του βρίσκει τον δρόμο του για το αρχικό επίπεδο όπου και τον ζωντανεύει ξανά.Τέλος, από έναν φρουρό μαθαίνουμε ότι ο Prisoner καταδικάστηκε για κάποιο έγκλημα, του οποίου τη φύση δεν γνωρίζουμε, ενώ μας ενημερώνει ότι κάθε φορά που επιστρέφουμε πίσω, το νησί αναδιοργανώνεται και τα μονοπάτια, oι δρόμοι, oι παγίδες κλπ. αλλάζουν. Το νησί αναφέρεται ως «ζωντανός οργανισμός».Σίγουρα το σενάριο δεν είναι το δυνατό χαρτί του τίτλου, αλλά το ότι πολλά πράγματα αποτελούν μυστήριο, μας έκανε να ψάξουμε την κάθε πίστα σπιθαμή προς σπιθαμή για πληροφορίες και ομολογουμένως ανακαλύψαμε αρκετά. Για να μην προβούμε όμως σε spoilers, σας συμβουλεύουμε να κάνετε το ίδιο.Το Dead Cells είναι ένα 2D roguelike-metroidvania ή με μια λέξη roguevania παιχνίδι, με επιρροές από τα Souls και το The Binding of Isaac. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, χειρίζεστε έναν ουσιαστικά αθάνατο πρωταγωνιστή αφού σε κάθε θάνατο σας, το κεφάλι του επιστρέφει στην αρχή και σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το επόμενο playthrough σας.Μέχρι στιγμής υπάρχουν 17 Biomes (τα επίπεδα του παιχνιδιού) τα οποία είναι randomly generated (εξού και το «ζωντανός οργανισμός» για το νησί) και αλλάζουν σε κάθε playthrough σας. Αυτό προσφέρει μεγάλη αντοχή στον χρόνο για τον τίτλο, αφού δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίζετε τι σας περιμένει στην επόμενη γωνία ή το πού βρίσκονται τα όπλα και τα power ups του κάθε Biome.Σκοπός σας σε κάθε Biome είναι να φτάσετε στο τέλος του, περνώντας μια σειρά από εμπόδια, σκοτώνοντας εχθρούς και μαζεύοντας cells (σαν τις ψυχές στα Souls) και gold, τα οποία μπορείτε να τα ξοδέψετε πριν ξεκινήσετε το επόμενο. Θα παρατηρήσετε ότι στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα ρολόι με το οποίο μπορείτε να γνωρίζετε πόση ώρα έχετε κάνει στην εκάστοτε πίστα. Επίσης σχεδόν σε κάθε μία υπάρχει μια timed door, που παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένα λεπτά και προσφέρει αρκετά rewards. Για παράδειγμα στη δεύτερη πίστα η πόρτα παραμένει ανοιχτή για τρία λεπτά. Αν στον χρόνο αυτόν δεν την έχετε βρει, τότε η πόρτα κλειδώνει για πάντα. Το ίδιο συμβαίνει και στα επόμενα Biomes. Με αυτό τον τρόπο ευνοείται αρκετά το speed running.Για βοήθεια, σας παρέχεται πληθώρα από όπλα, αντικείμενα και power ups, τα οποία μπορείτε να βρείτε σκόρπια σε κάθε Biome για να χτίσετε τον παίχτη σας όπως θέλετε. Συνολικά μπορείτε να έχετε στην διάθεση σας πέντε αντικείμενα εκ των οποίων τα δυο μπορούν να είναι όπλα (σπαθιά, ασπίδες, τόξα, δόρατα, βαριοπούλες, twin-blades κλπ.) ή κάποιο magical weapon ( επιθέσεις που παγώνουν τους αντιπάλους, ηλεκτρικά ραβδιά, μολότοφ κλπ.), άλλα δυο χρησιμεύουν για tactical weapons όπως turrets που αφήνετε κάτω και χτυπάνε τους αντιπάλους σας, χειροβομβίδες, ακόμα και buffs τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φορά σε κάθε πίστα. Το πέμπτο αποτελεί το μοναδικό jewelery και είναι ένα necklace, το οποίο συνήθως σας δίνει κάποιες passive ικανότητες (πχ. triple jump).Τα αντικείμενα που αναφέραμε χωρίζονται σε τρία χρώματα και με το ανέβασμα του ανάλογου attribute μπορείτε να τα δυναμώσετε. Τέλος σε κάθε πίστα μπορείτε να βρείτε chests τα οποία περιέχουν κάτι από τα παραπάνω ενώ υπάρχουν σκόρπια και διαθέσιμα power ups.Τα power ups είναι scrolls με τα οποία μπορείτε να αυξήσετε ένα από τα τρία attributes του παίκτη σας. Είτε το Brutality που αυξάνει το damage των όπλων και πιο συγκεκριμένα των κόκκινων αντικειμένων, είτε τα Tactics που ανεβάζουν τα effects των μωβ αντικειμένων, είτε το Survival που δυναμώνει τα πράσινα αντικείμενα. Κάθε attribute που αυξάνετε σας δίνει και ένα ποσοστό ζωής αυξάνοντας έτσι τα Hit Points σας. Συνολικά μπορείτε να βάλετε 14 πόντους στο Brutality, 12 στο Tactics και 15 στο Survival, φτάνοντας και το Life σας πολύ ψηλά.Αφού ξεμπερδέψετε με κάθε επίπεδο, σας περιμένουν μερικές ήρεμες στιγμές παρέα με τον Collector, στον οποίο μπορείτε να ξοδέψετε τα cells που αποκομίσατε στο προηγούμενο Biome, ξεκλειδώνοντας όπλα, αντικείμενα, passives και άλλα τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Δεν υπάρχουν shops για να διαλέξετε τι αντικείμενα θέλετε, παρά μόνο μερικά διάσπαρτα μέσα στα Biomes που συνήθως προσφέρουν τρία αντικείμενα προς αγορά. Γενικά, τα όπλα και τα αντικείμενα που θα συναντήσετε σε κάθε playthrough είναι τελείως τυχαία, κάτι που μερικές φορές μπορεί να καταστρέψει το παιχνίδι σας αφού μπορεί να μην σας αρέσουν ή να μην είναι του στυλ σας. Tο Dead Cells βασίζεται πιο πολύ στα αντικείμενα, παρά στις ικανότητές σας.Παρέα με τον Collector, υπάρχει ένας Blacksmith, ο οποίος έναντι μικρού ή και μεγάλου αντιτίμου μπορεί να βελτιώσει τα όπλα σας και να αλλάξει τα effect τους, ενώ δίπλα του υπάρχει ένα ακόμα NPC το οποίο σας προσφέρει διάφορα mutations. Τα mutations έχουν επίσης χρώματα (κόκκινα, μωβ, πράσινα), η δύναμη τους αυξάνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και των όπλων (ανάλογα τι attributes έχετε ανεβάσει) και μπορείτε να έχετε τρία ενεργά ανά πάσα στιγμή στο παιχνίδι. Τα mutations είναι passives τα οποία προσφέρουν πλεονεκτήματα στον παίκτη. Για παράδειγμα μπορείτε να αυξήσετε τη ζωή σας κατά 30% ή να προσθέσετε life-steal στον χαρακτήρα σας ή ακόμα και να αποφύγετε τον θάνατο για μία φορά στο playthrough σας. Είναι αρκετά και θέλουν προσοχή για να επιλέξετε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στην περίσταση.Αν όμως πεθάνετε, τι γίνεται; Τότε, όπως αναφέραμε και στην αρχή, επιστρέφετε στο αρχικό Biome, αφού χάσετε ό,τι έχετε πάνω σας (όπλα, cells, attributes) και ξεκινάτε το επόμενο playthrough σας. Το μόνο που κρατάτε είναι οι αναβαθμίσεις που έχετε κάνει στον Collector (πχ τα uses του flask) και τα Runes. Το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο, τουλάχιστον όχι στα επίπεδα των Souls, αλλά o βαθμός πρόκλησης είναι υψηλός, καθώς δεν υπάρχουν save points και κάθε θάνατος σας ισοδυναμεί με νέο playthrough.Τα Runes που αναφέραμε πιο πάνω είναι πέντε στον αριθμό και μπορείτε να τα αποκτήσετε αφού σκοτώσετε κάποια Elites (δυσκολότερους εχθρούς) σε συγκεκριμένα Biomes. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τα: Vine Rune (σας επιτρέπει να φυτρώνετε Vines σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να αποκτήστε πρόσβαση σε μέρη του Biome που δεν είχατε πριν), το Teleportation Rune (το ίδιο με το Vine απλά κάνετε Teleport σε περιοχές του Biome μέσω αγαλμάτων), το Ram Rune (σας επιτρέπει να καταστρέφετε συγκεκριμένα μέρη του εδάφους) και το Spider Rune (αποκτάτε ικανότητες αράχνης και μπορείτε να σκαρφαλώνετε στους τοίχους για κάποια δευτερόλεπτα). Γενικά, όλα τα Runes θα σας χρησιμεύσουν για να «ξεκλειδώσετε» περιοχές που δεν έχετε δει, αφού τα περισσότερα Biomes έχουν παραπάνω από μία εξόδους και κάποιες από αυτές μπορείτε να τις φτάσετε, μόνο αν έχετε το Rune που χρειάζεται. Τέλος, υπάρχει το Challenger Rune που το αποκτάτε αφού νικήσετε το πρώτο Boss του παιχνιδιού και ενεργοποιεί το Daily Challenge του Dead Cells, στο οποίο ουσιαστικά πρέπει να φτάσετε και να νικήσετε στο Boss του εκάστοτε Biome μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Αν τα καταφέρετε κερδίζετε κάποιο Blueprint (συνταγές που ξεκλειδώνουν όπλα και αντικείμενα στον Collector).Τι θα ήταν όμως το Dead Cells δίχως Bosses; Αν και δεν υπάρχουν πολλά, μόλις τέσσερα στον αριθμό, είναι εδώ για να μας κάνουν την ζωή δύσκολη, το καθένα με τις δικές του κινήσεις. Δεν θα τα χαρακτηρίζαμε δύσκολα, αν και πάλι όλα εξαρτώνται από τα αντικείμενα που θα έχετε. Όμως, άπαξ και καταφέρετε να νικήσετε και το τελευταίο Boss και τερματίσετε το παιχνίδι, κερδίζετε ένα Boss Cell και η δυσκολία του παιχνιδιού αυξάνεται. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιόμορφο NewGame+ mode. Μέχρι στιγμής μπορείτε να έχετε στην κατοχή σας μέχρι πέντε Boss Cells, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δυσκολία του παιχνιδιού.Ο οπτικός τομέας του Dead Cells δεν είναι το δυνατό του σημείο, χωρίς να σημαίνει ότι τα pixelated γραφικά του είναι άσχημα. Τα Biomes είναι επιβλητικά, το καθένα με τα δικά του στοιχεία, από αίματα να τρέχουν στους τοίχους, μέχρι καλοσχεδιασμένα κάστρα, υπονόμους, χωριά και νεκροταφεία. Μπορεί να μην σας εντυπωσιάσουν αλλά σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσουν. Από πλευράς επιδόσεων ο τίτλος δοκιμάστηκε στο απλό PS4 και έτρεξε απρόσκοπτα στα 1080p/30fps.O ηχητικός τομέας κινείται σε καλύτερα επίπεδα από τον οπτικό αν και δεν υπάρχουν καθόλου voice-overs στο παιχνίδι. Οι μουσικές είναι εύηχες, αλλάζουν ανάλογα με την ένταση της μάχης και το ύφος του Biome, ενώ τα Boss fights συντροφεύουν επιβλητικοί ήχοι. Σίγουρα μια αξιόλογη δουλειά.Το Dead Cells είναι μια ακόμη απόδειξη του τι μπορεί να καταφέρει μια μικρή εταιρεία που διαθέτει ταλέντο. Είναι κατά ένα τεράστιο ποσοστό ένα άψογο indie roguelike-metroidvania παιχνίδι, με επιρροές από τα Souls και το The Binding of Isaac.Για μόλις 25€ μπορείτε να αποκτήσετε ένα παιχνίδι με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, τέσσερα Bosses, αμέτρητους εχθρούς, πληθώρα όπλων για να ξεκλειδώσετε και τρόπων για να παίξετε, 17 τυχαία δημιουργημένες περιοχές για να εξερευνήσετε κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη και πάνω απ’ όλα διασκεδαστικό και με ξέφρενο ρυθμό gameplay. Το Dead Cells είναι μια must αγορά για όλους τους fans του είδους και για τους φίλους των Souls games. Ένα μεγάλο μπράβο στην Motion Twin για την προσθήκη ενός ακόμα διαμαντιού στην indie gaming βιομηχανία.