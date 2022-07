Το FOBIA: St. Dinfna Hotel καταφέρνει να μας κερδίσει με το gameplay του, αλλά όχι να μας τρομάξει ιδιαίτερα

Από την περίοδο που ξεκίνησαν τα remakes των παιχνιδιών Resident Evil, παρατηρείται μια αύξηση στη δημιουργία survival horror τίτλων που θυμίζουν τα διάσημα παιχνίδια της Capcom. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το Tormented Souls, το οποίο είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από τα πρώτα Resident Evil και Alone in the Dark.



Πριν λίγες μέρες ήρθε στην κατοχή μας το Fobia – St. Dinfna Hotel το οποίο αποτελεί την πρώτη δουλειά της βραζιλιάνικης εταιρείας ανάπτυξης Pulsatrix Studios που απασχολεί μόλις τρία άτομα. Πρόκειται για έναν indie survival horror τίτλο, του οποίου όμως τα πάντα «φωνάζουν» Resident Evil.



Το παιχνίδι ξεκινάει με τον Roberto Lopes, ένα νεοσύλλεκτο δημοσιογράφο ο οποίος έχει αναλάβει την πρώτη του μεγάλη υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποια γυναίκα με το όνομα Stefanie, η οποία τον ενημερώνει ότι στην περιοχή που βρίσκεται έχουν εξαφανιστεί αρκετοί άνθρωποι, χωρίς να αφήσουν το παραμικρό σημάδι. Το μόνο στοιχείο που έχει είναι ότι όλες οι εξαφανίσεις συνδέονται μια μυστηριώδη αίρεση.



Αφού καταφτάνει στο ξενοδοχείο St. Dinfna και μετά από αρκετές μέρες άσκοπων ερευνών, αποφασίζει να γυρίσει στο σπίτι του. Το ίδιο βράδυ μετά από μερικά παράξενα συμβάντα, το ξενοδοχείο έχει διαλυθεί σχεδόν ολοσχερώς και έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την μέρα που έφτασε σε αυτό για πρώτη φορά.











Το σενάριο είναι αρκετά συνηθισμένο και ακολουθεί όλα τα κλισέ των ταινιών/παιχνιδιών τρόμου. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς η ατμόσφαιρα που δημιουργείται είναι αυτή που μετράει, και θα λέγαμε ότι είναι από τα δυνατά σημεία του Fobia. Το παιχνίδι διαρκεί περίπου 10 ώρες και υπάρχουν συνολικά 2 διαφορετικά τέλη. Κάπου προς το τέλος θα σας δοθεί μια επιλογή η οποία οδηγεί στον εκάστοτε τερματισμό. Αν θέλετε να δείτε και το άλλο, απλά φορτώνετε το αντίστοιχο save και διαλέγετε την άλλη επιλογή.



Το κορυφαίο κομμάτι του Fobia είναι το ξενοδοχείο αυτό καθ' αυτό. Μπορεί να είναι διαλυμένο και να θυμίζει λαβύρινθο, αλλά τα περισσότερα σημεία που πρέπει να πάτε θα σας μείνουν χαραγμένα στη μνήμη. Χάρτης υπάρχει μόνο σε ορισμένους τοίχους του ξενοδοχείου, οπότε θα πρέπει να προσανατολιστείτε με αυτούς. Ο βασικός σας στόχος είναι να βρείτε ηλεκτρικά κυκλώματα για να επισκευάσετε το χαλασμένο ασανσέρ, ώστε να αποκτήστε πρόσβαση σε όλους τους ορόφους του ξενοδοχείου. Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, καθώς θα συναντήσετε ένα συγκεκριμένο τέρας που θα σας κυνηγήσει και θα σας βγάλει αρκετά εκτός του δρόμου σας (Mr. X enough?).



Αν έχετε παίξει οποιοδήποτε Resident Evil, τότε το gameplay θα σας φανεί αρκετά γνώριμο. Αρκετά περάσματα είναι κλειδωμένα και απαιτούν ειδικά κλειδιά για να συνεχίσετε, περιορισμένο inventory, safe rooms για να κάνετε save και αποθήκευση πραγμάτων, μαζί με τραγική κάμερα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί αλλά ενδιαφέροντες γρίφοι, τους οποίους για να λύσετε πρέπει να δίνετε αρκετή προσοχή σε ό,τι χαρτί ή σημείωση βρίσκετε.











Ίσως τα παραπάνω να είχαν περισσότερη σημασία αν υπήρχε κάτι να σας φοβίσει αρκετά στο Fobia. Το horror κομμάτι είναι αρκετά περιορισμένο στο παιχνίδι και παρ' ότι θα βρείτε τρία διαφορετικά όπλα (πιστόλι, καραμπίνα, πολυβόλο) την περισσότερη ώρα θα νιώθετε ότι παίζετε κάποιο adventure με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Το παιχνίδι φροντίζει να σας προμηθεύσει με τόσα πολλά αντικείμενα για heal και τόσες πολλές σφαίρες που το survival κομμάτι πάει κυριολεκτικά περίπατο.



Αυτό που διαφέρει στο Fobia είναι μια φωτογραφική μηχανή που θα βρείτε σχετικά νωρίς στο παιχνίδι. Μέσω αυτής θα μπορείτε να μετακινηθείτε σε διαφορετικές πραγματικότητες ή να δείτε πράγματα που δεν υπάρχουν εκεί κανονικά. Για παράδειγμα μπορεί στην πραγματικότητα να υπάρχει μια κλειδωμένη πόρτα, όμως αν κοιτάξετε μέσα από την κάμερα να υπάρχει πέρασμα. Έτσι μπορείτε να προχωρήσετε, να λύσετε γρίφους, βρίσκοντας μηνύματα σε τοίχους και άλλα. Αρκετά έξυπνη ιδέα και σίγουρα προσθέτει στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού.











Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο Fobia υπάρχει κυριολεκτικά μόλις ένας (ναι, ένας) normal εχθρός. Ένα μεταλλαγμένο τέρας, το οποίο μπορείτε να το σκοτώσετε και αρκετά εύκολα, καθώς κυκλοφορεί με το αδύναμο σημείο στο στήθος του να φωτίζεται. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι και με ορισμένα μεταλλαγμένα έντομα, αλλά αυτά παίζουν τον ρόλο των παγίδων και πεθαίνουν με μια σφαίρα. Δεν μπορείτε να τα δείτε και αν σας χτυπήσει ένα, τότε ορμούν όλα πάνω σας. Υπάρχουν εκεί απλά για να είναι ενοχλητικά και για «τιμωρία», επειδή απλά προχωρήσατε πιο γρήγορα απ’ ό,τι έπρεπε. Θα θέλαμε μεγαλύτερη ποικιλία όσoν αφορά στους εχθρούς και σίγουρα λιγότερα πολεμοφόδια για να νιώσουμε ότι όντως απειλούμαστε από κάτι.



Εκτός από τα βασικά τέρατα υπάρχουν και μερικές διαφορετικές μάχες με bosses. Οι πρώτες δυο είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και χρειάζονται σκέψη για να τις κερδίσετε. Το τελικό boss είναι το τέρας που θα σας κυνηγάει σε όλο το παιχνίδι, απλά πλέον θα διαθέτει και επιθέσεις.



Οπτικά, το Fobia φαίνεται ότι αποτελεί indie παραγωγή, αν και διαθέτει όλα τα τελευταίας τεχνολογίας features. Ακόμα όμως και με ray tracing ενεργοποιημένο, σίγουρα δεν πιάνει τα στάνταρ των αντίστοιχων τίτλων της κατηγορίας του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το παιχνίδι δεν βλέπεται. Παρά τα χαμηλής ποιότητας textures, οι σκιάσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δημιουργούν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Θα θέλαμε λίγο καλύτερη σχεδίαση στους εχθρούς.











Συμπέρασμα



Συνοπτικά, το Fobia – St. Dinfna Hotel είναι ένας indie τίτλος, με τον οποίο οι φαν του είδους θα περάσετε ωραίες στιγμές, αν και θα περιμέναμε περισσότερους εχθρούς και λίγο πιο έντονο το survival και το horror στοιχείο του.

Από την άλλη προσφέρει αρκετή εξερεύνηση και γρίφους, ενώ και το κομμάτι με την κάμερα δίνει αρκετούς πόντους στην όλη ατμόσφαιρα του.



Βαθμολογία



Πληροφορίες



Τίτλος: FOBIA: St. Dinfna Hotel

Διαθέσιμο σε: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Δοκιμάστηκε σε: PC

Εταιρεία Ανάπτυξης: Pulsatrix Studios

Εκδότρια Εταιρεία: Maximum Games

Είδος: Survival Horror / Action-Adventure

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 28 Ιουνίου 2022

Ηλικίες: 16+