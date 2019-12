Pokémon Sword - Review: Σε μεταβατικό στάδιο η σειρά

Πληροφορίες



Τίτλος: Pokemon Sword

Πλατφόρμες: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: GameFreak

Εκδότρια Εταιρεία: The Pokemon Company / Nintendo

Είδος: RPG

Ηλικίες: 7+

Κυκλοφορία: 15 Νοεμβρίου 2019



Τον Μάιο του 2018, όταν η GameFreak ανακοίνωνε τα Let’s Go πολλοί δυσανασχέτησαν που ο πρώτος τίτλος Pokémon που θα κυκλοφορούσε στο Nintendo Switch ήταν remake, ενός κατά τ ’άλλα αγαπημένου τίτλου, και που έδιναν τόσο βάρος στους μηχανισμούς και στη σύνδεση με το Pokémon Go. Τα χαμόγελα βέβαια επανήλθαν σχετικά γρήγορα στα πρόσωπα των fans, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι Let’s Go ουσιαστικά αποτελούν fan service και σχεδιάζονται άλλα παιχνίδια για να αποτελέσουν την μετάβαση των Pokémon από το 3DS στο Nintendo Switch.



Τρία χρόνια μετά από την τελευταία κυκλοφορία βασικού τίτλου Pokémon, με τις Ultra Sun & Moon και Let’s Go Pikachu & Eevee να αποτελούν απλά βελτιωμένες προσθήκες ήδη υπάρχοντών τίτλων, οι Pokémon Sword & Shield κατέφθασαν στην κονσόλα της Nintendo με αρκετές νέες ιδέες αλλά και μεγάλο θόρυβο από κάποιους απογοητευμένους fans, που για μια ακόμα χρονιά δεν πήραν αυτό που ήθελαν. Ένα open-world Pokémon RPG.



Σενάριο



Το ταξίδι μας ξεκινά στα περίχωρα της περιοχής Galar, μια περιοχής που δανείζεται έντονα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα ξεκινούν όταν ο πρωταθλητής της περιοχής, Leon (ο οποίος τυχαίνει να είναι και αδερφός του γείτονα και αντιπάλου σας, Hop), επισκέπτεται το σπίτι σας μετά από κάποια γεγονότα, με σκοπό να σας εφοδιάσει με το πρώτο σας Pokémon. Οι επιλογές σας για φέτος είναι τα Grookey (χόρτου), Scorbunny (φωτιάς) και Sobble (νερού). Αφού κάνετε την επιλογή σας (προσεκτικά γιατί πλέον τα starters δεν διαθέτουν διπλό type), ξεκινάει το Gym Challenge (κοινώς πρέπει να μαζέψετε τα 8 εμβλήματα), το οποίο πρέπει να περάσετε ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τον ανίκητο Leon, για τον τίτλο του πρωταθλητή.







Βέβαια όπως στα περισσότερα παιχνίδια Pokémon υπάρχει μια πιο σκοτεινή ιστορία ή ένας μύθος, ο οποίος θέλει την Galar να έχει φτάσει στα πρόθυρα του αφανισμού πριν από εκατοντάδες χρόνια, όταν μια μαύρη καταιγίδα έλαβε χώρα στο νησί. Εκείνη την περίοδο έκαναν την εμφάνιση τους δυο ήρωες οι οποίοι κρατώντας μια ασπίδα και ένα σπαθί, κατάφεραν να σώσουν τον κόσμο από τον επικείμενο κατακλυσμό.



Σίγουρα η ιστορία των Pokémon Sword & Shield δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και είναι γεμάτη από κλισέ, όμως κάνεις δεν παίζει τα παιχνίδια του συγκεκριμένου franchise για το σενάριο τους. Κυρίως ασχολούμαστε με τους εν λόγω τίτλους για την ψευδαίσθηση που μας δίνουν γι’ αυτές τις λίγες ώρες, ότι είμαστε εκπαιδευτές Pokémon.



Gameplay



Η GameFreak μετά την κυκλοφορία των Let’s Go, αποφάσισε να ρισκάρει αρκετά στις Pokémon Sword & Shield, παρουσιάζοντας δυο τίτλους με αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.







Καταρχάς έχουν αφαιρεθεί τελείως τα mega-evolutions που γνωρίσαμε στην 6η γενιά και τα z-moves που γνωρίσαμε στην 7η, με την θέση τους να παίρνουν τα Dynamax και Gigantamax. Μέσω ενός wishing star, το οποίο λειτουργεί περίπου όπως ο κρύσταλλος του mega-evolve, μπορείτε σε κάθε μάχη να κάνετε οποιοδήποτε Pokémon σας Dynamax, δηλαδή να το μεγαλώσετε σε μέγεθος, αυξάνοντας την δύναμη του και αλλάζοντας τις επιθέσεις του. Βέβαια η μεταμόρφωση αυτή διαρκεί μόλις τρεις γύρους και όχι μέχρι να πεθάνει το Pokémon ή να τελειώσει η μάχη, όπως τα mega-evolution, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί πότε θα το χρησιμοποιήσετε.



Τα Gigantamax από την άλλη είναι ουσιαστικά ένα αναβαθμισμένο Dynamax, καθώς τα Pokémon που μπορούν να το εφαρμόσουν είναι περιορισμένα και βασικό του γνώρισμα είναι ότι κατά τη διάρκεια της μεγέθυνσης αλλάζει και κατά κάποιο τρόπο η μορφή τους. Επιπρόσθετα τα Pokémon που μπορούν να εφαρμόσουν το Gigantamax αποκτούν και μια ειδική μοναδική κίνηση για αυτούς τους τρείς γύρους. Στην αρχή οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η απουσία των mega-evolutions και η προσθήκη των Dynamax μάς ξένισε αρκετά, όμως όσο προχωρούσαμε το παιχνίδι, η βαρύτητα και η ένταση που προσφέρει το Dynamax σε ορισμένες μάχες είναι μοναδική εμπειρία. Ειδικά απέναντι σε δυνατούς εκπαιδευτές ή ενάντια σε online αντιπάλους οπού δεν ξέρεις πότε θα κάνουν την κίνηση τους, το Dynamax προσφέρει αρκετές συγκινήσεις.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή και ίσως η σημαντικότερη για το παιχνίδι και το μέλλον του franchise, είναι το Wild Area. Για πρώτη φορά σε παιχνίδι Pokémon μπορούμε να κινηθούμε σε ένα open-world κόσμο (όχι όπως θα θέλαμε όμως) να συναντήσουμε άλλους εκπαιδευτές, να πολεμήσουμε και να ανταλλάξουμε Pokémon, αλλά και να συμμετέχουμε σε raids.



Γενικά, παίζοντας τα Pokémon Sword & Shield θα νιώσετε ότι χωρίζονται σε δυο παιχνίδια. Το βασικό αποτελεί τη μετακίνηση από πόλη σε πόλη μέσω αρκετά γραμμικών διαδρομών με σκοπό να προκαλέσετε τον γυμναστή κάθε πόλης, ώστε να αποκτήσετε το εκάστοτε έμβλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα trials των Pokémon Sun & Moon ανήκουν στο παρελθόν με τα γυμναστήρια -και σε ό,τι αυτά συνεπάγονται- να επιστρέφουν. Για να σας δοθεί η δυνατότητα να πολεμήσετε τον αρχηγό του γυμναστηρίου, θα πρέπει να περάσετε μια σειρά από εμπόδια και εκπαιδευτές, όπως γινόταν στα προηγούμενα παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ίσως ξενίσει αρκετούς, καθώς σε αυτό το σημείο η GameFreak δεν θέλησε να ρισκάρει και γύρισε στη δοκιμασμένη συνταγή που ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Το μοναδικό αξιοσημείωτο από τα γυμναστήρια, είναι ότι η τελική μάχη γίνεται σε ένα ανοιχτό στάδιο, με χιλιάδες κόσμο να παρακολουθεί και να ζητωκραυγάζει, ενώ οι μάχες μεταξύ δυο Dynamax Pokémon είναι επικές.



Εφόσον αποκτήσετε και τα οκτώ εμβλήματα και ολοκληρώσετε το Gym Challenge, δεν θα αναμετρηθείτε με τους Elite Four εκπαιδευτές όπως γινόταν μέχρι πρότινος, αλλά θα αναμετρηθείτε με άλλους εκπαιδευτές από τη βασική ιστορία που κατάφεραν να ολοκληρώσουν και αυτοί το Challenge. Ο νικητής θα έχει την δυνατότητα να προκαλέσει τον αήττητο πρωταθλητή Leon.







Ο δεύτερος τρόπος παιξίματος που αναφέραμε πιο πάνω είναι η Wild Area, ένας ανοιχτός κόσμος όπου μπορείτε να βρείτε άλλους εκπαιδευτές και να επιδοθείτε σε διάφορες δραστηριότητες. Το Wild Area κατά μια έννοια αποτελεί το Safari Zone των Pokémon Sword & Shield, καθώς χωρίζεται σε περιοχές με διαφορετικό έδαφος (βουνά, θάλασσές, αμμώδεις περιοχές) αλλά και διαφορετικά καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περιοχή μπορείτε να βρείτε πολλά διαφορετικά είδη Pokémon στο φυσικό τους περιβάλλον. Βέβαια highlight της Wild Area αποτελούν τα raids, στα οποία μπορείτε να συμμετέχετε με άλλους τρεις παίκτες είτε online, είτε solo, με NPCs. Σε αυτά τα raids αντιμετωπίζετε διάφορα Dynamax Pokémon και αφού τα κερδίσετε, έχετε μόλις μια προσπάθεια για να τα πιάσετε. Το κέρδος των raids, εκτός από τη σπανιότητα του Pokémon και τα αυξημένα στατιστικά τους, είναι μια σειρά από TM’s μιας χρήσης, αλλά και αρκετές καραμέλες με τις οποίες μπορείτε να ανεβάσετε level και experience τα Pokémon σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανεβάσετε επίπεδο τα Pokémon σας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που το βρήκαμε ιδιαίτερα θετικό. Γενικά όσοι ασχολούνται με το Pokémon Go θα εκτιμήσουν αρκετά το Wild Area, καθώς αντί για να βρίσκεστε με άλλο κόσμο και να συμμετέχετε σε raids ή να κυνηγάτε Pokémon που περιφέρονται κοντά σας στην πραγματική ζωή, πλέον μπορείτε να το κάνετε από τον καναπέ σας.



Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το Wild Area είναι τέλειο, απεναντίας θα λέγαμε ότι έχει αρκετά προβλήματα τόσο οπτικά, όσο και τεχνικά, ειδικά αν επιλέξετε να παίξετε online. Στο offline κομμάτι, αν και η εμπειρία είναι αρκετά περιορισμένη, θα λέγαμε ότι είναι απροβλημάτιστη. Στο online όμως χαλάει αρκετά και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την σύνδεση. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε να μπείτε online, θα δείτε αρκετά framedrops και lag, με εκπαιδευτές να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται, ενώ και στα raids πολύ σπάνια θα βρείτε τέσσερα άτομα για να παίξετε, αν δεν έχετε την δική σας παρέα. Μπορείτε βέβαια να παίξετε με NPCs, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ειδικά στα πιο δυνατά raids, καθώς η A.I. τους είναι τραγική. Γενικά η ιδέα του Wild Area είναι εξαιρετική και σε επόμενα παιχνίδια μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα και γιατί όχι σε ολόκληρο τον χάρτη και όχι απλά σε μια περιοχή.



Η περιήγηση στο Wild Area, αλλά και σε όλο το παιχνίδι γίνεται με τρεις τρόπους. Το κλασικό ποδήλατο που πλέον έχει εξελιχθεί μέσω του Pokémon Rotom, μπορείτε να το αναβαθμίσετε βάζοντάς του boost, αλλά και mode για να γίνεται θαλάσσιο, για τις υδάτινες περιοχές. Τρίτον μπορείτε να μετακινηθείτε με ιπτάμενο ταξί (χωρίς να υπάρχει κάποιο cutscene), μεταξύ των περιοχών που έχετε ξεκλειδώσει. Οι συγκεκριμένοι τρόποι μεταφοράς είναι καλοδεχούμενοι, όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πριν ένα χρόνο σε έναν πιο casual τίτλο, όπως τα Let’s Go μπορούσαμε να πετάξουμε στην πλάτη ενός Charizard ή να διασχίσουμε τις θάλασσες πάνω σε ένα Lapras και πλέον όλα αυτά γίνονται με ένα ποδήλατο ή κάποιο teleport. Θα μπορούσε να τα κρατήσει και αυτά σαν επιλογές η GameFreak και όχι να τα αφαιρέσει τελείως.



Πριν μιλήσουμε για τα νέα Pokémon και το μέγεθος του Pokedex θα θέλαμε να αναφέρουμε δυο πράγματα για το camping και τα Pokémon Jobs που υπάρχουν για πρώτη φορά σε παιχνίδι Pokémon. Καταρχάς πλέον μπορείτε να κατασκηνώσετε σε οποιοδήποτε εξωτερικό σημείο και μπορείτε να μαγειρέψετε, αλλά και να παίξετε με τα Pokémon σας, ανεβάζοντας τη ζωή και τη φιλία σας αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη προσθήκη ίσως φαίνεται ανούσια, όμως ενισχύει την εμβύθιση, καθώς ποτέ δεν είχαμε δει τον εκπαιδευτή μας να μένει κάπου, ενώ πλέον μπορείτε να αναπληρώσετε την ζωή των Pokémon σας, απλά μαγειρεύοντάς τους. Στη συνέχεια μέσω των υπολογιστών μπορείτε να τα στείλετε σε διάφορες δουλειές, οι οποίες είναι χωρισμένες είτε ανά τύπο, είτε ανά ability, και αν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την δουλειά, επιστρέφουν με αρκετή εμπειρία και ίσως κάποιο reward για εσάς. Τα Pokémon Jobs είναι ένας ακόμα καλοδεχούμενος τρόπος για να ανεβάζετε επίπεδα Pokémon που δεν χρησιμοποιείτε.



Όσον αφορά τον αριθμό των Pokémon, η GameFreak επέλεξε να τον κρατήσει χαμηλότερα από τα 890, με το Pokedex στις Pokémon Sword & Shield να φτάνει με το ζόρι τα 400, ενώ ο αριθμός των καινούργιων Pokémon ανέρχεται στα 80. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, ποιος τίτλος της σειράς περιείχε και τα 890 Pokémon; Παρότι υπάρχουν τρανταχτές απουσίες, η ποικιλία είναι τόσο μεγάλη που μπορείτε να φτιάξετε εξαιρετικές εξάδες. Ίσως θα θέλαμε την επιλογή του National Pokedex μετά τον τερματισμό, αλλά δεν μας ενόχλησε καθόλου η απουσία του. Όσον αφορά τον σχεδιασμό των νέων Pokémon, ορισμένα είναι εξαιρετικά (πχ. Corviknight), ενώ κάποια είναι ακόμα πιο τραγικά (Sinistea) από τα Pokémon χωνάκια ή κλειδιά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά όμως, η GameFreak έκανε αρκετά καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα και φαίνεται να ξαναβρίσκει την φόρμα της στον σχεδιασμό της 8ης γενιάς.







Τεχνικός Τομέας



Οπτικά, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, τα Pokémon είναι εξαιρετικά σχεδιασμένα, με τα εφέ των επιθέσεων βρίσκονται επίσης σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα υπόλοιπα κομμάτια σίγουρα δεν θα δείτε τεράστιες διαφορές με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά, καθώς πλέον βρισκόμαστε σε νέο hardware και η GameFreak δεν δείχνει να το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν γίνεται από τη μια να βλέπουμε γραφικά, όπως του Astral Chain ή του Luigi’s Mansion 3 και από την άλλη να βλέπουμε ακόμα χαρακτήρες με pixelated άκρες, η δέντρα και NPCs να γίνονται pop-up όσο προχωράμε. Για να μην γράφουμε μόνο τα αρνητικά, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ορισμένες από τις νέες περιοχές είναι πανέμορφες, ενώ έχει βελτιωθεί αρκετά και ο φωτισμός.



Εκεί που τα πράγματα δεν... βλέπονται δυστυχώς είναι στο Wild Area. Εκεί πραγματικά το παιχνίδι θυμίζει τίτλο παλαιότερων δεκαετιών και δεν φτάνει το επίπεδο ούτε των γραφικών του Nintendo 3DS. Τα textures είναι πολύ χαμηλής ανάλυσης, οι σκιές απουσιάζουν και γενικά το παιχνίδι φαίνεται σαν να έχει υποστεί downgrade. Δεν ξέρουμε αν έγινε ηθελημένα λόγω επιδόσεων και λόγω του open-world στοιχείου, όμως αν αναλογιστούμε τα κολλήματα και τα framedrops στο online κομμάτι, δεν θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής η προσπάθεια.



Ηχητικά δεν βρήκαμε κάτι το ιδιαίτερο, με φόντο τις συνηθισμένες μουσικές, όπως σε κάθε παιχνίδι Pokémon. Οι μουσικές στα raids είναι άξιες αναφοράς, καθώς δίνουν έναν τόνο αγωνίας με τον έντονο ρυθμό τους. To voice acting λείπει για μια ακόμη χρονιά και ίσως η GameFreak θα πρέπει να αρχίσει να αναλογίζεται πολύ σοβαρά την προσθήκη του.







Συμπέρασμα



Εν κατακλείδι, η GameFreak έκανε πράξη κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες στα Pokémon Sword & Shield, με μερικές από αυτές να κοιτούν στο μέλλον του franchise, αν υλοποιηθούν σωστά. Όμως η εταιρία θα πρέπει να κάτσει κάτω και να αρχίσει να αφαιρεί, αλλά και να προσθέτει στοιχεία, αφήνοντάς τα να χαθούν ή να λάμψουν αντίστοιχα και όχι να τα αλλάζει κάθε χρόνο. Από τη μία θα πρέπει να κρατήσει όσα στοιχεία έχουν φτάσει το franchise ψηλά και από την άλλη θα πρέπει να αρχίσει να διαχειρίζεται το Pokémon σαν AAA τίτλο.



Μπορεί οι νέες περιπέτειες των Pokémon να μην είναι αυτό που αναζητούν πολλοί, όμως σίγουρα αποτελούν μια αρκετά καλή, αν και μεταβατική, προσπάθεια για το franchise.



Βαθμολογία: 7/10