Η Samsung ανακοινώνει νέα μοντέλα τηλεοράσεων στις σειρές Neo QLED, Lifestyle και OLED

Η Samsung Electronics Ltd., παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη σειρά τηλεοράσεων για το 2022 που περιλαμβάνει τη ναυαρχίδα της σειράς Neo QLED 8K, τις Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung και φυσικά, τη νέα Samsung OLED. Με επίκεντρο τη φιλοσοφία «Οθόνες παντού, οθόνες για όλους», οι πιο πρόσφατες καινοτομίες οθόνης ενισχύουν την εμπειρία ψυχαγωγίας με μεγαλύτερο εύρος επιλογών στις τεχνολογίες αιχμής και το σχεδιασμό τους, ώστε οι θεατές να απολαμβάνουν τις εξατομικευμένες εμπειρίες που επιθυμούν.



«Στόχος της Samsung είναι να εμπνέει τους ανθρώπους να προσαρμόζουν την τεχνολογία ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με όσα αγαπούν να κάνουν, τις επιλογές και τον τρόπο ζωής τους. Αυτή την προσαρμοσμένη εμπειρία, άλλωστε, αναζητά ο σημερινός θεατής περισσότερο από ποτέ. Φέτος, επαναπροσδιορίζουμε πραγματικά το ρόλο της τηλεόρασης στο σπίτι με περισσότερες επιλογές πρωτοποριακών τεχνολογιών, χαρακτηριστικών και σχεδιασμού οθόνης», σημείωσε ο Craig Cunningham, Επικεφαλής TV/AV στη Samsung Electronics Europe. «Είτε επιθυμείτε η οθόνη σας να συνδυάζεται διακριτικά με τη διακόσμηση του σπιτιού σας, είτε να σας βυθίζει σε μια εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία 8K, είτε να παρέχει επιλογές πολλαπλής προβολής κατά την προπόνησή σας, υπάρχει μια οθόνη Samsung για εσάς».



Neo QLED 8K



Η σειρά τηλεοράσεων Neo QLED 8K αποτελεί την κορυφαία προσθήκη στο premium χαρτοφυλάκιο της Samsung με τεχνολογία χρώματος και αντίθεσης επόμενου επιπέδου. Η εμβληματική σειρά τηλεοράσεων προσφέρει μια δυναμική εμπειρία θέασης με πρωτοποριακή τεχνολογία οθόνης και την πιο ζωντανή εικόνα σε τηλεόραση Samsung μέχρι σήμερα.



Οι θεατές μπορούν να βυθιστούν στην εκπληκτική λεπτομέρεια της ανάλυσης 8K, που δεν επηρεάζεται από την ποιότητα περιεχομένου, χάρη στον επεξεργαστή Neural Quantum Processor 8K με τεχνολογία AI. Με τη λειτουργία 8K Eco System, οι χρήστες μπορούν απλώς να συνδέσουν το Samsung Galaxy S22 με την τηλεόρασή τους και να αναπαράγουν περιεχόμενο, που έχει καταγραφεί σε ανάλυση 8K, σε οποιαδήποτε οθόνη Samsung Neo QLED 8K.



Ισχυρή επεξεργασία: Είτε κατά την παρακολούθηση εντυπωσιακών κινηματογραφικών σκηνών σε αργή ταχύτητα, είτε ενός αθλητικού γεγονότος με αγωνιώδη δράση, ο επεξεργαστής Neural Quantum Processor 8K της Samsung συνεπαίρνει τους θεατές με την καθηλωτική, αναβαθμισμένη ανάλυση 8K και την πιο ζωντανή εικόνα που έχει υπάρξει ποτέ.

Απόλυτη αντίθεση και φωτεινότητα, χάρη στα MiniLEDs, που είναι κατά 1/40 μικρότερα από τα τυπικά LED, για μεγαλύτερη πυκνότητα και εντυπωσιακά βελτιωμένη αντίθεση όταν συνδυάζονται με τον επεξεργαστή Neural Quantum Processor 8K. Για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης, η νέα σειρά τηλεοράσεων διαθέτει επεξεργασία σήματος 14-bit και αντι-ανακλαστική επίστρωση, που μειώνει τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις και τους περισπασμούς.

Παράγοντες μορφής εντυπωσιακού σχεδιασμού με το μοναδικό Infinity One Design που διαθέτει ένα πολύ λεπτό πάνελ, με βάθος που κυμαίνεται από 15,2 mm έως 18,1 mm[1], φινιρισμένο με ανοξείδωτο χάλυβα.

Αισθαντική εμπειρία ήχου με πολυκαναλικό ήχο 6.2.4 και ισχύ 90W. Το μοντέλο τηλεόρασης Samsung QN900B εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης με ανεπανάληπτη αίσθηση ήχου, ενώ προσφέρει ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με ένα Samsung soundbar. Για πρώτη φορά στον κόσμο, διατίθεται ενσωματωμένη ασύρματη σύνδεση Smart TV με Soundbar Dolby Atmos.



Η σειρά Samsung Neo QLED 8K 2022 διαθέτει τρεις νέες σειρές – QN900, QN800 και QN700 και θα είναι διαθέσιμη στα ακόλουθα μεγέθη οθόνης: 65’’, 75’’ & 85’’ για τις σειρές QN800 & QN900 και 55’’, 65’’ & 75’’ για τη σειρά QN700.



Lifestyle TVs



Οι τηλεοράσεις διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο μέσα στο σπίτι, ενώ αυξάνεται και η ζήτηση για επιλογές εξατομίκευσης. Το χαρτοφυλάκιο Lifestyle τηλεοράσεων της Samsung προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά συναρπαστικών εξελίξεων, εμπλουτίζοντας την εμπειρία θέασης και την αισθητική του σπιτιού.



Φέτος, η τηλεόραση The Frame πηγαίνει την τέχνη στο επόμενο επίπεδο. Η νέα οθόνη Matte Display της Samsung μειώνει σε μεγάλο βαθμό το εφέ καθρεφτίσματος και τις αντανακλάσεις, προσφέροντας μία βελτιωμένη εμπειρία θέασης. Η οθόνη Matte Display διαχέει το φως σε διάφορες γωνίες και κατευθύνσεις, εισάγοντας μια ανάγλυφη επιφάνεια, ώστε να αποτρέπει τη μείωση στην ποιότητα της εκλαμβανόμενης εικόνας που προκαλείται από το έντονο φως της ημέρας ή την αντανάκλαση του φωτισμού σε σκοτεινό περιβάλλον.



Η τηλεόραση The Frame περιλαμβάνει το ενημερωμένο Art Store που διευκολύνει την περιήγηση στο περιεχόμενο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.600 έργα τέχνης από διάσημους φορείς. Μέσω του μοντέλου The Frame 2022, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να απολαμβάνουν δωρεάν δοκιμή 2 μηνών, η οποία έχει επεκταθεί σε σχέση με τον 1 μήνα που ίσχυε μέχρι πρότινος.



Η τηλεόραση The Serif έρχεται με ματ φινίρισμα για να συνδυάζεται άψογα με την οθόνη Matte Display, αναδεικνύοντας την εμβληματική σχεδίαση και προσδίδοντας μία πιο premium εμφάνιση και αίσθηση.



Η τηλεόραση The Sero, επίσης μέρος του χαρτοφυλακίου Lifestyle TV της Samsung, διαθέτει μια σειρά από αναβαθμισμένες λειτουργίες. Έρχεται με οθόνη Matte Display και νέες έξυπνες λειτουργίες για βελτιωμένη εμπειρία κάθετης οθόνης.



Ακόμα, η οθόνη Matte Display των τηλεοράσεων Lifestyle 2022 έχει χαρακτηριστεί «Glare-Free» από την εταιρεία Underwriters Laboratories (UL), μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία ασφάλειας στον κλάδο της επιστήμης. Η αναγνώριση της UL επικυρώνει το χαρακτηρισμό «Glare-Free» (Reflection Glare Free/Discomfort Glare Free / Disability Glare Free) αξιολογώντας τα προϊόντα σε σχέση με το πρότυπο δοκιμής Unified Glare Rating (UGR) που έχει οριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού (International Commission on illumination).



Η τηλεόραση The Frame 2022 θα είναι διαθέσιμη σε μεγέθη οθόνης 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” και 85”, η The Serif σε μεγέθη οθόνης 43”, 50”, 55” και 65” και η The Sero σε μέγεθος 43".



Samsung OLED







Διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την ιδέα «οθόνες παντού, οθόνες για όλους», η Samsung επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της για το 2022 με την εισαγωγή της Samsung OLED (S95B), δίνοντας στους θεατές ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξουν την τεχνολογία που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.



Η Samsung OLED συνδυάζει την κορυφαία απόδοση του επεξεργαστή Neural Quantum Processor 4Κ, τις έξυπνες εμπειρίες της πλατφόρμας Tizen με τις απίστευτες εμπειρίες ήχου του Samsung Object Tracking Sound και του Q-Symphony με Dolby Atmos. Όλα αυτά περικλείονται σε ένα λεπτό σχεδιασμό LaserSlim.



Τροφοδοτούμενη από τον επεξεργαστή Neural Quantum που είναι ενσωματωμένος στα κορυφαία μοντέλα Neo QLED της Samsung, το μοντέλο S95 διαθέτει επίσης ενισχυτή φωτεινότητας OLED και αντιληπτική χρωματική απεικόνιση, προφέροντας φωτεινότερα, πιο ακριβή σημεία και πιο ρεαλιστικά, ζωντανά χρώματα.



Η νέα Samsung OLED ξεπερνά την απλή έννοια της τεχνολογίας panel, προσφέροντας μια πολύ πιο αναβαθμισμένη εμπειρία οθόνης ​​από αυτή που ήταν διαθέσιμη μέχρι σήμερα στις τηλεοράσεις OLED και δίνοντας στους καταναλωτές μία επιπλέον επιλογή.



Η Samsung S95B θα είναι διαθέσιμη σε μεγέθη 55" και 65" από τον Μάιο.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα τηλεοράσεων της Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/.